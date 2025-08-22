©2025 Akamai Technologies
Website responsivo com uma abordagem ambientalmente responsável
Mais de 250.000 empresas em 66 países confiam na Iron Mountain para armazenar e proteger seu conteúdo mais valioso. A empresa queria garantir que a contínua expansão internacional não diminuísse o desempenho de seu portal do cliente, o Iron Mountain Connect™. Ao armazenar em cache o site na Akamai Intelligent Edge, a Iron Mountain mantém o site rápido, mesmo para clientes localizados a milhares de quilômetros de seu data center na Pensilvânia. E ao hospedar os servidores edge da Akamai em instalações de colocalização da Iron Mountain, que são alimentadas por energia 100% proveniente de fontes naturais e certificada pelo programa Green Power Pass da Iron Mountain, as empresas vêm se expandindo juntas, de maneira ambientalmente sustentável.
Garantia de carregamento rápido do website em qualquer lugar do mundo
As instalações de armazenamento ultrasseguras da Iron Mountain em todo o mundo contam com uma grande variedade de conteúdo digital e físico. Backups em fita de registros críticos. Amostras médicas e geológicas. Belas artes. Matérias-primas, bens acabados e mais. "Nossos clientes confiam em nós para armazenar seu conteúdo com segurança", afirma Nerina Martinez, líder de experiência digital. "Eles também confiam em nós para fornecer uma excelente experiência ao solicitar serviços e para administrar nossos negócios de maneira ambientalmente sustentável".
Essa excelente experiência online cabe, em grande parte, a Gordon Senzer, engenheiro principal e arquiteto empresarial. Membro da equipe da Iron Mountain desde 2007, Senzer projetou e gerenciou o alicerce do Iron Mountain Connect™, o portal online seguro para clientes, onde eles podem pesquisar seus inventários, localizar o que precisam e providenciar a entrega, trituração de documentos ou outros serviços. "Um cliente que faz um pedido crítico espera que nosso website carregue rapidamente, mesmo que ele esteja do outro lado do mundo a partir de nosso data center", diz Senzer.
O desempenho na Web manteve-se estável durante o crescimento da Iron Mountain, e a equipe de liderança queria garantir que assim permanecesse conforme a empresa dá continuidade à sua expansão internacional. "Nossos testes mostraram que as páginas da Web quase sempre são carregadas rapidamente em locais distantes de nosso data center, mas até mesmo um tempo limite é demais", diz Senzer. "Nosso objetivo é o aprimoramento contínuo e queremos que cada cliente tenha uma boa experiência em nosso website, sempre".
Solução: hospedar o portal do cliente próximo aos clientes
Senzer encontrou sua solução na Akamai Intelligent Edge, que inclui mais de 4.200 locais em 136 países. As páginas são armazenadas em cache em locais próximos aos clientes. "Uma rede robusta de entrega de conteúdo é uma das maneiras mais econômicas de melhorar a experiência do cliente", relata Senzer. "Assim que começamos a usar a Akamai, o tempo limite das páginas da Web desapareceram".
Trabalhando com os serviços profissionais da Akamai, Senzer começou movendo quase duas dúzias de websites de marketing global da empresa para a edge em 2009. "Essas páginas aceleradas carregam mais rápido do que antes de começarmos a usar a Akamai, dando aos clientes em potencial uma primeira impressão favorável", diz Hue Han, gerente de engenharia de software. "Muitos outros websites de marketing foram adicionados e acelerados com a ajuda dos serviços profissionais da Akamai ao longo dos anos e seu suporte tem sido muito rápido e confiável, ou seja, uma combinação vencedora".
Em seguida, Senzer adicionou o portal do cliente, Iron Mountain Connect™. As estatísticas de desempenho antes e depois contam a história. Aproximadamente 55% de todas as solicitações de páginas da Web são atendidas na edge da Akamai, liberando o data center da Iron Mountain na Filadélfia. O tráfego geral do data center caiu 80%. As páginas carregam até 77% mais rápido no Brasil e 11% mais rápido na Austrália.
"Em qualquer lugar do mundo, o tempo que um cliente espera pelo carregamento do website é de cerca de dois segundos. A Akamai nos ajuda a entregar uma experiência de classe mundial aos clientes, sem a necessidade de deslocar ou mover nosso data center principal na Pensilvânia. As chamadas de suporte sobre o tempo de resposta desapareceram".Gorden Senzer, engenheiro principal e arquiteto empresarial na Iron Mountain
Processos simples para a equipe de TI
Senzer vê o relacionamento com a Akamai como uma parceria e uma oportunidade de aprendizado. "Durante a implantação, a equipe da Akamai nos mostrou o que fazer e também nos aconselhou sobre uma configuração de rede e gerenciamento de certificados mais confiáveis", afirma. "Não sou especialista em rede e não programo há anos, mas posso fazer com que a solução da Akamai funcione sem qualquer esforço".
Impressionados com a natureza intuitiva da plataforma de segurança, Senzer e Han estão agora adicionando mais soluções de segurança da Akamai. "Quando você encontra uma solução que funciona da maneira como espera, a adoção é muito mais fácil", diz Senzer. "Nós encontramos nossa solução na Akamai".
Sustentabilidade simbiótica
Há mais cor na parceria entre as duas empresas. E a cor é verde. "A Iron Mountain e a Akamai compartilham um compromisso com operações sustentáveis que beneficiam nossas empresas, nossos clientes e o planeta", afirma Martinez. Os data centers de colocalização da Iron Mountain operam com energia proveniente de fontes naturais e 100% certificada desde 2017.
Os serviços gerenciados pela Akamai e usados pela Iron Mountain são parcialmente hospedados em dois desses data centers: Nova Jersey e Haarlem, nos Países Baixos. Como parte de seu compromisso com o uso de 100% de energia de fontes renováveis e neutralidade de carbono até 2030, a Akamai usou tecnologia de resfriamento inovadora para resfriar as instalações de Nova Jersey com ar externo, sem usar água. Usados de forma combinada, a energia solar e o resfriamento a ar tornam as instalações de 15 a 20% mais eficientes do que um data center de atacado típico, com um valor de PUE de aproximadamente 1,2. Quando está 90% cheio, o data center em Nova Jersey é responsável por cerca de 4% da carga total de eletricidade da Akamai nos EUA e cerca de 3% de sua carga global.
Com esse acordo, ambas as empresas atestam o uso de energia renovável uma da outra. "É simbiótico", diz Martinez. "A Iron Mountain usa o serviço de gerenciamento ecológico da Akamai para administrar os negócios de maneira sustentável e socialmente responsável. E fornecemos à Akamai um "Green Power Pass", uma declaração anual de certificação que valida que 100% da energia proveniente de fontes naturais usada em nossas instalações é aceitável em relatórios externos".
"Nosso objetivo é ser o parceiro mais confiável de nossos clientes para proteger e revelar o valor do que é mais importante para eles, a partir de maneiras inovadoras e socialmente responsáveis. Nosso relacionamento com a Akamai nos ajuda a fazer o melhor para os nossos clientes, em ambos os aspectos".Nerina Martinez, líder de experiência digital, Iron Mountain
