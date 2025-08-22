As instalações de armazenamento ultrasseguras da Iron Mountain em todo o mundo contam com uma grande variedade de conteúdo digital e físico. Backups em fita de registros críticos. Amostras médicas e geológicas. Belas artes. Matérias-primas, bens acabados e mais. "Nossos clientes confiam em nós para armazenar seu conteúdo com segurança", afirma Nerina Martinez, líder de experiência digital. "Eles também confiam em nós para fornecer uma excelente experiência ao solicitar serviços e para administrar nossos negócios de maneira ambientalmente sustentável".

Essa excelente experiência online cabe, em grande parte, a Gordon Senzer, engenheiro principal e arquiteto empresarial. Membro da equipe da Iron Mountain desde 2007, Senzer projetou e gerenciou o alicerce do Iron Mountain Connect™, o portal online seguro para clientes, onde eles podem pesquisar seus inventários, localizar o que precisam e providenciar a entrega, trituração de documentos ou outros serviços. "Um cliente que faz um pedido crítico espera que nosso website carregue rapidamente, mesmo que ele esteja do outro lado do mundo a partir de nosso data center", diz Senzer.

O desempenho na Web manteve-se estável durante o crescimento da Iron Mountain, e a equipe de liderança queria garantir que assim permanecesse conforme a empresa dá continuidade à sua expansão internacional. "Nossos testes mostraram que as páginas da Web quase sempre são carregadas rapidamente em locais distantes de nosso data center, mas até mesmo um tempo limite é demais", diz Senzer. "Nosso objetivo é o aprimoramento contínuo e queremos que cada cliente tenha uma boa experiência em nosso website, sempre".