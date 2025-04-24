Iron Mountain 在全球各地均设有高度安全的存储设施，其中保存了大量数字资产和实物资产。这些资产包括重要记录的磁带备份、医疗和地质样本、艺术作品、原材料和成品等等。Iron Mountain 数字体验主管 Nerina Martinez 表示：“客户相信我们有能力安全地存储他们的资产，同时客户也相信，我们可以在他们请求相关服务时，提供卓越的服务体验，并且能够以环保可持续的方式开展业务运营。”

多亏了 Iron Mountain 的首席工程师兼企业架构师 Gordon Senzer，该公司才能提供如此出色的在线体验。Senzer 早在 2007 年便加入了 Iron Mountain，他一手设计了安全在线客户门户 Iron Mountain Connect™ 的基础架构，并对其进行了有效管理，从而帮助客户通过该门户搜索库存信息，寻找需要的内容，以及安排提供内容交付、信息销毁或其他服务。Senzer 表示：“客户在下重要订单时，总是希望我们的网站能够快速加载内容，即便客户与我们的数据中心远隔重洋也是如此。”

随着公司业务的发展，Iron Mountain 的网络性能依然保持稳定。因此，公司领导层希望在公司不断进行全球业务扩展的同时，可以继续保持这种状态。Senzer 表示：“我们的测试表明，即便是在远离我们数据中心的位置，访问者也总是能够快速加载网页内容，但哪怕是出现一次页面超时都会让他们不满意。而我们的目标是不断进行改进，并希望每位客户在每次访问我们的网站时都能获得满意的体验。”