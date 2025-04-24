X
Akamai logo
+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

提供卓越网络体验的绿色之路

Iron Mountain 携手 Akamai 为 Iron Mountain 全球客户提供加载速度更快、性能更出色的网络体验，并通过利用 100% 可再生能源达成这一目标。

网站响应迅速，能源清洁环保

Iron Mountain 帮助全球 66 个国家/地区的 250,000 多家公司存储和保护高价值资产，并且深受这些公司的信任。该公司希望确保在国际市场上的持续扩张不会降低其客户门户 Iron Mountain Connect™ 的性能。通过在 Akamai Intelligent Edge 上缓存网站内容，Iron Mountain 能够确保其网站始终快速运行，即使与其位于宾夕法尼亚州的数据中心相距数千英里之遥的客户也能获得快速的访问体验。与此同时，Akamai 也将其边缘服务器托管在 Iron Mountain 的主机托管设施中，这些设施均采用 100% 绿色能源供电，且相关绿色能源已通过 Iron Mountain “绿色能源通行证”(Green Power Pass) 计划的认证，通过这些举措，Akamai 和 Iron Mountain 两家公司正在以环保可持续的方式并肩发展。

确保世界各地的访问者都能快速加载网站

Iron Mountain 在全球各地均设有高度安全的存储设施，其中保存了大量数字资产和实物资产。这些资产包括重要记录的磁带备份、医疗和地质样本、艺术作品、原材料和成品等等。Iron Mountain 数字体验主管 Nerina Martinez 表示：“客户相信我们有能力安全地存储他们的资产，同时客户也相信，我们可以在他们请求相关服务时，提供卓越的服务体验，并且能够以环保可持续的方式开展业务运营。”

多亏了 Iron Mountain 的首席工程师兼企业架构师 Gordon Senzer，该公司才能提供如此出色的在线体验。Senzer 早在 2007 年便加入了 Iron Mountain，他一手设计了安全在线客户门户 Iron Mountain Connect™ 的基础架构，并对其进行了有效管理，从而帮助客户通过该门户搜索库存信息，寻找需要的内容，以及安排提供内容交付、信息销毁或其他服务。Senzer 表示：“客户在下重要订单时，总是希望我们的网站能够快速加载内容，即便客户与我们的数据中心远隔重洋也是如此。”

随着公司业务的发展，Iron Mountain 的网络性能依然保持稳定。因此，公司领导层希望在公司不断进行全球业务扩展的同时，可以继续保持这种状态。Senzer 表示：“我们的测试表明，即便是在远离我们数据中心的位置，访问者也总是能够快速加载网页内容，但哪怕是出现一次页面超时都会让他们不满意。而我们的目标是不断进行改进，并希望每位客户在每次访问我们的网站时都能获得满意的体验。”

解决方案：将客户门户托管在靠近客户的位置

Akamai Intelligent Edge 现已覆盖全球 136 个国家/地区的 4,200 多个位置，而 Senzer 便是在 Akamai Intelligent Edge 中找到了问题的解决方案。通过该解决方案，网页内容能够缓存在靠近客户的位置。用 Senzer 的话来说，“要提升客户体验，使用稳健的内容交付网络是一种既经济又高效的解决办法。在我们开始使用 Akamai 的产品后，基本上就再也没有遇到过网页超时的情况了。”

2009 年，在 Akamai 专业服务团队的支持下，Senzer 开始将公司的二十多个全球营销网站迁移至边缘。公司软件工程部经理 Hue Han 表示：“在使用 Akamai 的产品和服务后，这些网站的网页加载速度显著提升，给我们的潜在客户留下了良好的第一印象。在 Akamai 专业服务团队这些年来的帮助下，更多的营销网站迁移到了边缘位置，其网页加载速度也得到大幅提升。Akamai 一直以来都在为我们提供及时、可靠的支持服务，与他们合作可谓是双赢。”

随后，Senzer 添加了客户门户 Iron Mountain Connect™。迁移前后的性能统计数据足以说明一切。大约 55% 的网页请求在 Akamai 边缘位置即可完成，从而分担了 Iron Mountain 位于美国宾夕法尼亚州的数据中心的流量压力。数据中心的总体流量下降了 80%。位于巴西和澳大利亚的客户访问该公司网页的页面加载速度分别得到了高达 77% 和 11% 的提升。

“即使客户与我们远隔重洋，等待网站加载的时间也只有大约 2 秒。在 Akamai 的帮助下，我们无需重新设计或迁移宾夕法尼亚州的主要数据中心，即可为全球客户提供出色的服务体验。关于响应时间的支持通话也基本上销声匿迹了。”

Iron Mountain 首席工程师兼企业架构师 Gorden Senzer

让 IT 团队工作更轻松

Senzer 将 Akamai 视为合作伙伴和学习对象。他表示：“在服务部署过程中，Akamai 团队不但向我们展示了使用方法，还在如何更可靠地进行网络配置和证书管理方面，为我们提供了相关建议。我不是网络专家，也已经很多年没有动手编程了，但我依然毫不费力地学会了如何使用 Akamai 解决方案。”

Senzer 和 Han 被 Akamai 安全平台简单直观的操作方法所折服，因此他们现在正在选用更多的 Akamai 安全解决方案。Senzer 表示：“当你找到符合预期的解决方案时，具体实施就会容易得多。我们在 Akamai 找到了这样的解决方案。”

合作共生的可持续发展方式

随着合作的深入，两家公司的合作关系中融入了“绿色”这一新主题。Martinez 表示：“Iron Mountain 和 Akamai 都是致力于可持续运维的公司，双方均以为公司、客户和自然环境谋求福祉为己任。”自 2017 年开始，Iron Mountain 的主机托管数据中心一直采用通过认证的 100% 绿色能源进行供能。

Iron Mountain 使用的 Akamai 托管服务有一部分托管在以下两个数据中心：美国新泽西州数据中心和荷兰哈勒姆数据中心。为践行到 2030 年完全使用可再生能源和实现碳中和的承诺，Akamai 使用创新的散热技术，通过室外空气（而非水）来为新泽西州的托管设施进行散热。通过利用太阳能和空气散热技术，这些设施的能源效率比市面上典型的数据中心高出 15% 到 20%，电源使用效率 (PUE) 值约为 1.2。在 90% 满负荷运行的情况下，新泽西州数据中心的电力用量约占 Akamai 美国总电力负荷的 4%，约占全球总电力负荷的 3%。

通过这一安排，两家公司都向对方证明了他们在使用可再生能源。用 Martinez 的话来说，“这是一种合作共生的关系。Iron Mountain 使用 Akamai 的绿色托管服务，以可持续发展和对社会负责的方式开展业务运营。而我们则向 Akamai 提供了年度认证证书，即绿色能源通行证，证明 Akamai 在我们的设施中使用的是外部报告中认可的 100% 绿色能源。”

我们的目标是成为客户信赖的合作伙伴，以创新和对社会负责的方式保护客户的重要资产，并充分发挥这些资产的价值。与 Akamai 合作有助于我们在这两个方面更好地为客户提供服务。”

Iron Mountain 数字体验主管 Nerina Martinez

Iron Mountain 简介

Iron Mountain Incorporated（纽约证券交易所股票代码：IRM）是创新存储和信息管理服务领域的全球引领者，致力于存储和保护全球客户价值数十亿的重要资产，这些资产包括重要业务信息、高敏感性数据以及文化和历史作品。Iron Mountain 成立于 1951 年，深受世界各地的 225,000 多名客户信任，并通过 CLIMB HIGHER™ 服务帮助众多客户促进业务提升，并实现业务转型。通过数字化转型、数据中心、安全记录存储、信息管理、安全销毁和艺术品存储和物流等一系列服务，Iron Mountain 可帮助客户摆脱数据问题，让客户得以快速并安全地发挥其存储的数字资产和实物资产的价值，从中获得所需要的情报，并实现他们的环保目标。

如需了解 Iron Mountain 的更多信息，请访问：www.IronMountain.com，在 Twitter 关注 @IronMountain 并在 LinkedIn 关注我们。

相关客户案例

安全性

RDC.AI

了解 RDC.AI 为何选择 Akamai 来保护其 AI 赋能的借贷平台，并支持领先银行安全采用该平台。
阅读更多内容
安全性

医疗系统加强数字前沿防线

这家美国医疗系统借助 Akamai 的力量，成功抵御了 DDoS 攻击，实现了多云环境下的统一监测能力，并简化了错综复杂的 API 防护。
阅读更多内容
API Security

APA Group

APA Hotels 与 Akamai 携手合作，利用 API 实现关键基础架构的全面监测能力与保护，并借助这样的数字化安全战略为酒店的 130,000 间客房提供了安心保障。
阅读更多内容