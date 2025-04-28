©2025 Akamai Technologies
Sito web reattivo, approccio ecosostenibile
Oltre 250.000 aziende in 66 paesi si affidano ad Iron Mountain per archiviare e proteggere le loro risorse più preziose. L'azienda voleva assicurarsi che la continua espansione internazionale non rallentasse le performance del suo portale per i clienti, Iron Mountain Connect™. Memorizzando il sito web nella cache dell'Akamai Intelligent Edge, Iron Mountain mantiene il sito web veloce, anche per i clienti che si trovano a migliaia di chilometri dal proprio data center in Pennsylvania. Le aziende, inoltre, si stanno evolvendo insieme in modo ecosostenibile grazie ad una gestione degli edge server di Akamai nelle strutture di colocation di Iron Mountain, che sono alimentate totalmente da energia pulita certificata tramite il programma Green Power Pass di Iron Mountain.
Rapido caricamento del sito web in ogni parte del mondo
Le strutture di archiviazione di Iron Mountain ultrasicure e distribuite in tutto il mondo contengono un patrimonio di risorse digitali e fisiche: backup su nastro di record di importanza critica, campioni medici e geologici, opere d'arte, materie prime, prodotti finiti e molto altro. "I nostri clienti si affidano a noi per archiviare in modo sicuro le proprie risorse", afferma Nerina Martinez, Digital Experience Leader. "Inoltre, contano su di noi per ricevere eccellenti experience di assistenza e una gestione ecosostenibile delle attività".
La responsabilità di fornire eccellenti online experience ricade in larga misura su Gordon Senzer, che ricopre i ruoli di Principal Engineer e di Enterprise Architect. Membro del team di Iron Mountain dal 2007, Senzer ha progettato e gestito l'infrastruttura di Iron Mountain Connect™, il portale online sicuro in cui i clienti possono effettuare ricerche nell'inventario, individuare i prodotti di cui hanno bisogno e organizzare servizi di consegna, distruzione di documenti o di altro tipo. "Un cliente che effettua un ordine importante si aspetta un rapido caricamento delle pagine del nostro sito web, anche se si trova dall'altra parte del mondo rispetto al nostro data center", afferma Senzer.
Le web performance sono rimaste stabili durante la crescita di Iron Mountain e il team dirigenziale voleva garantire il medesimo rendimento durante il processo di espansione dell'azienda a livello internazionale. "I nostri test hanno dimostrato che le pagine web si caricavano quasi sempre rapidamente in aree geografiche lontane dal nostro data center, ma era necessario impedire fino all'ultimo episodio di timeout", afferma Senzer. "Il nostro obiettivo è migliorare costantemente per offrire sempre ad ogni cliente experience ottimali sul nostro sito web".
La soluzione: gestire il portale per i clienti vicino a loro
Senzer ha trovato la soluzione più adatta alle sue esigenze nell'Akamai Intelligent Edge, che è stata distribuita in più di 4.200 sedi dislocate in 136 paesi. Le pagine vengono memorizzate nella cache in sedi vicine ai clienti. "Una solida rete per la distribuzione dei contenuti è uno dei modi più vantaggiosi in termini di costi per migliorare le customer experience", afferma Senzer. "Non appena abbiamo iniziato ad usare la soluzione di Akamai, i problemi di timeout delle pagine web sono praticamente scomparsi".
Collaborando con il team Akamai Professional Services, Senzer ha avviato nel 2009 la migrazione sull'edge di quasi due decine di siti web di marketing globale dell'azienda. "Poiché le pagine web accelerate si caricano più rapidamente di quanto succedeva prima di iniziare ad utilizzare la soluzione di Akamai, i potenziali clienti hanno avuto una buona prima impressione", afferma Hue Han, Software Engineering Manager. "Molti altri siti web di marketing sono stati aggiunti e ottimizzati nel corso degli anni con l'aiuto del team Akamai Professional Services e il loro supporto è stato tempestivo e affidabile: una combinazione vincente".
Quindi, Senzer ha aggiunto il portale per i clienti, Iron Mountain Connect™. Le statistiche sulle performance prima e dopo l'adozione di questa soluzione dicono tutto. Circa il 55% di tutte le richieste di pagine web vengono elaborate sull'edge di Akamai con la conseguenza di snellire il carico di lavoro che grava sul data center di Iron Mountain a Philadelphia. Il traffico del data center è calato dell'80%. Le pagine vengono caricate con una velocità maggiore del 77% in Brasile e dell'11% in Australia.
"Un cliente che si trova in qualsiasi parte del mondo per il caricamento di un sito web aspetta circa due secondi. Akamai ci aiuta ad offrire eccellenti customer experience in tutto il mondo senza dover riprogettare o spostare il nostro data center principale che si trova in Pennsylvania. Le chiamate all'assistenza sui tempi di risposta sono praticamente scomparse".Gorden Senzer, Principal Engineer ed Enterprise Architect, Iron Mountain
Semplificare il lavoro del team IT
Senzer considera la relazione con Akamai come un'opportunità per instaurare una partnership e un'occasione di apprendimento. "Durante la fase dell'implementazione, il team di Akamai ci ha mostrato cosa fare e ci ha consigliato di adottare una gestione dei certificati e una configurazione di rete in grado di garantire una maggiore affidabilità", afferma Senzer. "Non sono un esperto di reti e non mi occupo di programmazione da anni, tuttavia riesco ad utilizzare la soluzione di Akamai senza alcun problema".
Favorevolmente colpiti dall'intuitività della piattaforma di sicurezza, Senzer e Han ora stanno aggiungendo altre soluzioni per la sicurezza di Akamai. "Quando trovi una soluzione che funziona nel modo previsto, è molto più semplice adottarla", afferma Senzer. "La soluzione che fa per noi l'abbiamo trovata con Akamai".
Sostenibilità simbiotica
Se possiamo immaginare un colore per descrivere la partnership instaurata tra le due aziende, è sicuramente il verde. "Iron Mountain e Akamai condividono il medesimo impegno nei confronti della sostenibilità a vantaggio delle nostre aziende, dei nostri clienti e del pianeta", afferma Martinez. I data center in colocation di Iron Mountain sono alimentati completamente da energia pulita certificata fin dal 2017.
I servizi di Iron Mountain gestiti da Akamai vengono parzialmente ospitati in due data center: uno nel New Jersey negli Stati Uniti e uno ad Haarlem nei Paesi Bassi. Come parte del suo impegno volto ad adottare l'uso di energia rinnovabile al 100% e ad eliminare totalmente le emissioni di anidride carbonica entro il 2020, Akamai ha impiegato un'innovativa tecnologia per raffreddare la struttura del New Jersey con aria esterna senza l'utilizzo di acqua. La combinazione tra energia solare e raffreddamento ad aria rende le strutture più efficienti del 15 - 20% rispetto ad un tipico data center con un indice dell'efficienza energetica (PUE) pari a circa 1,2. Una volta alimentato al 90% con questa tecnologia, il data center del New Jersey consuma il 4% del carico di elettricità totale di Akamai negli Stati Uniti e circa il 3% del carico globale.
Con questa organizzazione, ciascuna azienda dimostra all'altra l'utilizzo di energia rinnovabile. "Si tratta di un approccio simbiotico", afferma Martinez. "Iron Mountain utilizza il servizio "green" di Akamai per gestire le sue attività in modo sostenibile e socialmente responsabile. D’altro canto noi forniamo ad Akamai un "Green Power Pass", un certificato di attestazione che ogni anno ratifica l'energia pulita utilizzata dall'azienda nei nostri impianti".
"Il nostro scopo è risultare per i nostri clienti il partner più affidabile in grado di proteggere e valorizzare le loro risorse più importanti in modi innovativi e socialmente responsabili. La nostra relazione con Akamai ci aiuta a servire meglio i nostri clienti su entrambi i fronti".Nerina Martinez, Digital Experience Leader, Iron Mountain
Informazioni su Iron Mountain
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) è l'azienda leader a livello globale per la fornitura di innovativi servizi di archiviazione e gestione delle informazioni, che si occupa di archiviare e proteggere miliardi di risorse preziose, tra cui informazioni aziendali di importanza critica, dati altamente sensibili e manufatti storico-culturali. Fondata nel 1951, con all'attivo oltre 225.000 clienti in tutto il mondo, Iron Mountain aiuta i clienti CLIMB HIGHER™ a trasformare le loro attività aziendali. Offrendo una vasta gamma di servizi, tra cui trasformazione digitale, data center, archiviazione sicura di record, gestione delle informazioni, distruzione sicura e archiviazione e logistica di opere d'arte, Iron Mountain aiuta le aziende a fare luce sui loro dark data, consentendo ai clienti di sfruttare il valore e l'intelligence delle loro risorse archiviate, sia fisiche che digitali, rapidamente e in tutta sicurezza, contribuendo, nel contempo, a soddisfare i loro obiettivi ecosostenibili.
Per ulteriori informazioni su Iron Mountain, potete visitare il sito www.IronMountain.com e seguire @IronMountain su Twitter e LinkedIn.