Senzer ha trovato la soluzione più adatta alle sue esigenze nell'Akamai Intelligent Edge, che è stata distribuita in più di 4.200 sedi dislocate in 136 paesi. Le pagine vengono memorizzate nella cache in sedi vicine ai clienti. "Una solida rete per la distribuzione dei contenuti è uno dei modi più vantaggiosi in termini di costi per migliorare le customer experience", afferma Senzer. "Non appena abbiamo iniziato ad usare la soluzione di Akamai, i problemi di timeout delle pagine web sono praticamente scomparsi".

Collaborando con il team Akamai Professional Services, Senzer ha avviato nel 2009 la migrazione sull'edge di quasi due decine di siti web di marketing globale dell'azienda. "Poiché le pagine web accelerate si caricano più rapidamente di quanto succedeva prima di iniziare ad utilizzare la soluzione di Akamai, i potenziali clienti hanno avuto una buona prima impressione", afferma Hue Han, Software Engineering Manager. "Molti altri siti web di marketing sono stati aggiunti e ottimizzati nel corso degli anni con l'aiuto del team Akamai Professional Services e il loro supporto è stato tempestivo e affidabile: una combinazione vincente".

Quindi, Senzer ha aggiunto il portale per i clienti, Iron Mountain Connect™. Le statistiche sulle performance prima e dopo l'adozione di questa soluzione dicono tutto. Circa il 55% di tutte le richieste di pagine web vengono elaborate sull'edge di Akamai con la conseguenza di snellire il carico di lavoro che grava sul data center di Iron Mountain a Philadelphia. Il traffico del data center è calato dell'80%. Le pagine vengono caricate con una velocità maggiore del 77% in Brasile e dell'11% in Australia.