86%가 레이턴시와 데이터 전송 제약으로 인해 중앙 집중형 클라우드 환경에서 분산된 사용자에게 서비스를 제공하는 데 심각한 운영상의 어려움을 겪고 있습니다.
핵심 내용
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기존의 레거시 클라우드 설계는 심각한 병목 현상을 유발하여 확장을 저해합니다.
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중앙 집중식 클라우드에서 분산된 사용자에 서비스를 제공하는 것은 지연 시간과 데이터 전송 제약을 유발합니다. 분산형 멀티클라우드 모델을 도입하면 컴퓨팅 위치와 데이터 위치를 일치시킴으로써 이러한 마찰을 해결할 수 있습니다.
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중앙 집중형 클라우드의 데이터 에그레스는 소프트웨어의 총이익률을 잠식합니다.
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연속적인 멀티턴(multi-turn) 쿼리 스트림은 캐싱할 수 없는 아웃바운드 트래픽을 발생시킵니다. 정액제 전송 요금을 제공하는 대안 클라우드 플랫폼을 활용하면, 쿼리량이 증가하더라도 단가 경제성을 보호할 수 있습니다.
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중앙 집중식 처리는 허용하기 어려운 백홀 지연을 초래합니다.
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장거리 데이터 전송은 사용자 경험을 저하시킵니다. 경량 모델 추론과 프롬프트 전처리를 사용자와 가까운 로컬 엣지 노드로 라우팅하면 필요한 1초 미만의 지연 시간을 보장할 수 있습니다.
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분산 환경은 기업의 공격 표면을 확대합니다.
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추론 엔진을 엣지 위치로 오프로드하면 규정 준수 리스크가 발생합니다. 엣지 노드에 WAF, API 보호 및 데이터 마스킹을 배치하면 요청이 핵심 시스템에 도달하기 전에 위협을 차단할 수 있습니다.
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불투명한 데이터 전송 요금으로 인해 예산에 반영되지 않은 운영 비용이 발생합니다.
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기존 하이퍼스케일러의 가격 체계는 비용 예측 가능성을 제한합니다. 대역폭 사용량을 번들로 제공하는 대체 클라우드 제공업체를 도입하면 비용 효율적이고 지속 가능한 확장이 가능합니다.
자주 묻는 질문(FAQ)
자주 묻는 질문(FAQ)
86%가 레이턴시와 데이터 전송 제약으로 인해 중앙 집중형 클라우드 환경에서 분산된 사용자에게 서비스를 제공하는 데 심각한 운영상의 어려움을 겪고 있습니다.
정적 캐시 파일을 제공하는 기존 웹 모델과 달리, 생성형 AI는 개별적으로 생성된 캐시할 수 없는 미디어와 JSON 출력을 지속적으로 스트리밍하므로 엣지 캐시를 우회하고 모든 바이트에 대해 에그레스 요금이 발생합니다.
워크로드에 특화된 대체 클라우드 플랫폼을 통합하면 대역폭 관련 오버헤드를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
IT 리더의 54%는 특정 워크로드 요구 사항에 따라 에지 추론과 중앙 집중식 추론을 균등하게 조합하는 방식을 선호합니다.
Akamai Cloud의 Object Storage는 초과분 에그레스 요금을 GB당 최저 0.005달러로 부과하며, 인스턴스당 월 최대 20TB의 아웃바운드 데이터 전송을 함께 제공합니다.