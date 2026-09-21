정적 캐시 파일을 제공하는 기존 웹 모델과 달리, 생성형 AI는 개별적으로 생성된 캐시할 수 없는 미디어와 JSON 출력을 지속적으로 스트리밍하므로 엣지 캐시를 우회하고 모든 바이트에 대해 에그레스 요금이 발생합니다.

