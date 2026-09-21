86 Prozent stoßen bei der Versorgung verteilter Nutzer aus zentralisierten Cloud-Umgebungen aufgrund von Latenz- und Datentransport-Einschränkungen auf erhebliche betriebliche Herausforderungen.
Wichtige Erkenntnisse
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Veraltete Cloud-Architekturen führen zu erheblichen Skalierungsengpässen.
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Die Versorgung verteilter Nutzer aus zentralisierten Clouds führt zu Latenz- und Datentransport-Einschränkungen. Die Einführung eines verteilten Multicloud-Modells löst diese Reibungsverluste, indem Rechenleistung dort bereitgestellt wird, wo sich die Daten befinden.
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Data Egress aus zentralisierten Clouds schmälert die Bruttomarge von Software.
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Kontinuierliche Multiturn-Abfrageströme erzeugen nicht cachefähigen ausgehenden Traffic. Der Einsatz alternativer Cloud-Plattformen mit Flatrate-Transit schützt die Stückkostenwirtschaftlichkeit, wenn das Abfragevolumen wächst.
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Zentralisierte Verarbeitung verursacht inakzeptable Backhaul-Verzögerungen.
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Datenübertragung über große Entfernungen verschlechtert die Nutzererfahrung. Das Routing von leichtgewichtiger Modellinferenz und Prompt-Preprocessing zu lokalen Edge-Knoten gewährleistet die erforderliche Latenz unter einer Sekunde.
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Verteilte Umgebungen vergrößern die Angriffsfläche des Unternehmens.
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Die Auslagerung von Inferenz-Engines an Edge-Standorte schafft Compliance-Risiken. Die Platzierung von WAF, API-Schutz und Datenmaskierung auf Edge-Knoten fängt Bedrohungen ab, bevor Anfragen die Kernsysteme erreichen.
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Intransparente Datenübertragungsgebühren verursachen ungeplante Betriebskosten.
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Veraltete Hyperscaler-Preismodelle schränken die finanzielle Planbarkeit ein. Die Nutzung alternativer Cloud-Anbieter mit gebündelten Bandbreitenkontingenten ermöglicht ein kosteneffizientes und nachhaltiges Skalieren.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
86 Prozent stoßen bei der Versorgung verteilter Nutzer aus zentralisierten Cloud-Umgebungen aufgrund von Latenz- und Datentransport-Einschränkungen auf erhebliche betriebliche Herausforderungen.
Im Gegensatz zu traditionellen Webmodellen, die statische, gecachte Dateien bereitstellen, streamt generative KI kontinuierlich individuelle, nicht cachefähige Medien- und JSON-Ausgaben, die Edge-Caches umgehen und bei jedem Byte Egress-Gebühren verursachen.
Die Integration alternativer, workload-spezifischer Cloud-Plattformen kann bandbreitenbezogene Zusatzkosten um bis zu 80 % reduzieren.
54 Prozent der IT-Verantwortlichen bevorzugen je nach spezifischen Workload-Anforderungen eine ausgewogene Mischung aus Edge- und zentralisiertem Inferencing.
Akamai Cloud berechnet für Object Storage Mehrverbrauchs-Egress-Raten von nur 0,005 $ pro GB und bündelt zudem bis zu 20 TB monatlichen ausgehenden Datentransfer pro Instanz.