L’86% incontra notevoli difficoltà operative nel servire utenti distribuiti da ambienti cloud centralizzati a causa dei vincoli di latenza e trasferimento dei dati.
Concetti chiave
-
La progettazione dei cloud legacy crea gravi colli di bottiglia nella scalabilità.
-
Servire utenti distribuiti da cloud centralizzati comporta vincoli in termini di latenza e trasferimento dei dati. L’adozione di un modello multicloud distribuito risolve queste criticità, allineando le risorse di calcolo alle posizioni dei dati.
-
L’egress dei dati dai cloud centralizzati erode i margini lordi del software.
-
I flussi continui di query multiturno generano traffico in uscita non memorizzabile nella cache. L’utilizzo di piattaforme cloud alternative con costi di transito a tariffa fissa protegge l’economia unitaria con l’aumento dei volumi di query.
-
L’elaborazione centralizzata causa ritardi di backhaul inaccettabili.
-
Il trasferimento dei dati su lunghe distanze compromette l’esperienza utente. Instradare l’inferenza di modelli leggeri e la preelaborazione dei prompt verso nodi edge locali garantisce la latenza inferiore al secondo necessaria.
-
Gli ambienti distribuiti ampliano la superficie di attacco aziendale.
-
L’adozione di motori di inferenza in sedi edge comporta rischi di conformità. L’implementazione di WAF, protezione delle API e mascheramento dei dati sui nodi edge consente di intercettare le minacce prima che le richieste raggiungano i sistemi core.
-
I costi di trasferimento dei dati poco trasparenti generano costi operativi non preventivati.
-
I modelli di prezzo dei cloud hyperscaler legacy limitano la prevedibilità finanziaria. L’adozione di provider cloud alternativi che offrono quote di larghezza di banda incluse consente una scalabilità sostenibile ed economicamente efficiente.
Domande frequenti (FAQ)
Domande frequenti (FAQ)
L’86% incontra notevoli difficoltà operative nel servire utenti distribuiti da ambienti cloud centralizzati a causa dei vincoli di latenza e trasferimento dei dati.
A differenza dei modelli web tradizionali che distribuiscono file statici memorizzati nella cache, l’IA generativa trasmette costantemente contenuti multimediali personalizzati e output JSON non memorizzabili nella cache, che bypassano le cache edge e comportano costi di egress per ogni byte.
L’integrazione di piattaforme cloud alternative e specifiche per i carichi di lavoro può ridurre fino all’80% i costi aggiuntivi legati alla larghezza di banda.
Il 54% dei leader IT preferisce una combinazione equilibrata di inferenza all’edge e centralizzata, in base ai requisiti specifici dei carichi di lavoro.
Akamai Cloud applica tariffe di egress per i dati in eccesso a partire da soli 0,005 $ per GB per Object Storage, includendo inoltre fino a 20 TB di trasferimento dati in uscita al mese per istanza.