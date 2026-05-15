Bot & Agent Control

Controlla ogni interazione per impedire gli abusi e garantire la fiducia di bot, agenti basati sull'intelligenza artificiale e utenti.
Proteggi ciò che conta. Fidati di ciò che è sicuro.
Ottieni visibilità e controllo su bot, agenti AI e utenti, bloccando, al contempo, frodi e abusi.
Per comprendere, gestire e proteggere ogni interazione
Ottieni una visibilità unificata
Analizza identità, comportamenti e intenti di bot, agenti basati sull'intelligenza artificiale e utenti in tempo reale.
Protezione dalle minacce in continua evoluzione
Ferma lo scraping elusivo, l'abuso degli account e le minacce basate sull'intelligenza artificiale applicando i controlli sull'edge.
Fidati delle experience dell'intelligenza artificiale sicure
Supporta in modo sicuro agenti ed experience dell'intelligenza artificiale con un'analisi adattiva dei rischi e dell'affidabilità.
"Akamai non fornisce semplicemente le soluzioni per la sicurezza, ma aiuta le aziende a prosperare. Con le sue soluzioni di mitigazione dei bot, siamo riusciti a proteggere la nostra piattaforma, garantendo, al contempo, un'experience agevole e performante ai nostri clienti".
Senior Director del reparto Platform Engineering, adidas
Rapporto su frodi e abusi nel 2025: un percorso nelle oscurità dell'intelligenza artificiale
Scopri quali aree geografiche e settori di tutto il mondo sono stati colpiti più duramente da un'ondata di bot basati sull'intelligenza artificiale e come puoi tenere il passo con le loro tattiche creative per le frodi.