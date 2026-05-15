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Bot & Agent Control

Controlla ogni interazione per impedire gli abusi e garantire la fiducia di bot, agenti basati sull'intelligenza artificiale e utenti.

Proteggi ciò che conta. Fidati di ciò che è sicuro.

Ottieni visibilità e controllo su bot, agenti AI e utenti, bloccando, al contempo, frodi e abusi.

Per comprendere, gestire e proteggere ogni interazione

Ottieni una visibilità unificata

Analizza identità, comportamenti e intenti di bot, agenti basati sull'intelligenza artificiale e utenti in tempo reale.

Protezione dalle minacce in continua evoluzione

Ferma lo scraping elusivo, l'abuso degli account e le minacce basate sull'intelligenza artificiale applicando i controlli sull'edge.

Fidati delle experience dell'intelligenza artificiale sicure

Supporta in modo sicuro agenti ed experience dell'intelligenza artificiale con un'analisi adattiva dei rischi e dell'affidabilità.

Prodotti - Bot & Agent Control

Bot Manager

Una gestione avanzata dei bot progettata per rilevare e mitigare gli avanzati bot dannosi, consentendo, al tempo stesso, l'accesso ai bot legittimi.

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Content Protector

Scopri come impedire agli scraper di rubare i contenuti e ridurre i tuoi tassi di conversione.

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AI Brand Presence

Scopri come ottimizzare AEO e GEO, controllando, al contempo, il modo in cui l'intelligenza artificiale rileva e utilizza i tuoi contenuti.

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Risorse

Account Protector Descrizione del prodotto

Scopri come difendere gli account degli utenti dai bot e dall'azione dei malintenzionati, lungo l'intero ciclo di vita degli account.

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Bot Manager - Descrizione del prodotto

Scopri come rilevare, mitigare e controllare i sofisticati attacchi bot consentendo, al contempo, a bot e agenti AI di accedere alle tue applicazioni.

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Content Protector - Descrizione del prodotto

Scopri come impedire ai web scraper di rubare i contenuti e ridurre i tassi di conversione del tuo sito.

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