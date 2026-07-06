Recursos Dedicated CPU Shared CPU High Memory

Implantar planos de computação em mais de 25 regiões em todo o mundo. Instâncias de Dedicated CPU oferecem computação consistente e ininterrupta em cargas de trabalho de alto desempenho e uso intenso de recursos. As instâncias de Shared CPU fornecem acesso a recursos de computação compartilhados e acessíveis a partir de US$ 5 por mês. Os planos de High Memory executam aplicações com uso intenso de memória em Dedicated CPU com mais RAM e sem armazenamento extra ou vCPUs.

Configurar Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais Não se preocupe em compartilhar seus recursos com outros usuários e aproveite recursos focados para aplicações intensivas em computação e sensíveis ao desempenho. Execute ambientes de desenvolvimento e cargas de trabalho de finalidade geral com demandas de desempenho mais baixas. Armazene mais dados na memória do sistema para melhorar o desempenho da aplicação, ideal para armazenamento em cache e recuperação rápida de dados.

Adicione nós de computação aclusters gerenciados do Kubernetes com LKE Alocação de CPU: dedicada Alocação de CPU: compartilhada Alocação de CPU: dedicada

Redimensione facilmente para cima e para baixo quando sua aplicação precisar de mais ou menos recursos de computação Núcleos de CPU: 2 - 64 núcleos Núcleos de CPU: 1 - 32 núcleos Núcleos de CPU: 2 - 16 núcleos

Escolha como gerenciar a infraestrutura com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas de desenvolvedor Memória: 4 - 512 GB Memória: 1 - 192 GB Memória: 24 - 300 GB

Economize ainda mais nos custos de saída com o sistema de transferência de rede em pool da Akamai Cloud Transferência agrupada: 4 - 12 TB Transferência agrupada: 1 - 20 TB Transferência agrupada: 5 - 9 TB