Recursos
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
|Implantar planos de computação em mais de 25 regiões em todo o mundo.
|Instâncias de Dedicated CPU oferecem computação consistente e ininterrupta em cargas de trabalho de alto desempenho e uso intenso de recursos.
|As instâncias de Shared CPU fornecem acesso a recursos de computação compartilhados e acessíveis a partir de US$ 5 por mês.
|Os planos de High Memory executam aplicações com uso intenso de memória em Dedicated CPU com mais RAM e sem armazenamento extra ou vCPUs.
|Configurar Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenais
|Não se preocupe em compartilhar seus recursos com outros usuários e aproveite recursos focados para aplicações intensivas em computação e sensíveis ao desempenho.
|Execute ambientes de desenvolvimento e cargas de trabalho de finalidade geral com demandas de desempenho mais baixas.
|Armazene mais dados na memória do sistema para melhorar o desempenho da aplicação, ideal para armazenamento em cache e recuperação rápida de dados.
|Adicione nós de computação aclusters gerenciados do Kubernetes com LKE
|Alocação de CPU: dedicada
|Alocação de CPU: compartilhada
|Alocação de CPU: dedicada
|Redimensione facilmente para cima e para baixo quando sua aplicação precisar de mais ou menos recursos de computação
|Núcleos de CPU: 2 - 64 núcleos
|Núcleos de CPU: 1 - 32 núcleos
|Núcleos de CPU: 2 - 16 núcleos
|Escolha como gerenciar a infraestrutura com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas de desenvolvedor
|Memória: 4 - 512 GB
|Memória: 1 - 192 GB
|Memória: 24 - 300 GB
|Economize ainda mais nos custos de saída com o sistema de transferência de rede em pool da Akamai Cloud
|Transferência agrupada: 4 - 12 TB
|Transferência agrupada: 1 - 20 TB
|Transferência agrupada: 5 - 9 TB
|Acesse suporte por e-mail e telefone ininterruptos durante o ano todo para todos os clientes
|Preço inicial: US$ 36 ao mês
|Preço inicial: US$ 5 ao mês
|Preço inicial: US$ 60 ao mês