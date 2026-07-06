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CPU

Escolha o plano e os recursos de computação certos que vão atender às necessidades da sua aplicação: Akamai Cloud Shared CPU, Dedicated CPU ou High Memory

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Preços previsíveis e rede privada nativa para infraestrutura de computação

Escolha entre instâncias de computação para tudo de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory, desde a infraestrutura de aplicações com monitoração de estado até cargas de trabalho efêmeras leves. Implemente via Cloud Manager UI, nossa API, CLI e ferramentas de desenvolvedor suportadas e redimensione facilmente conforme o dimensionamento da sua aplicação. Todos os planos incluem 99,99% de tempo de atividade garantido e saída em pacotes.

Documentação

Computação com o tamanho adequado

Encontre o equilíbrio ideal entre preço e desempenho

O plano certo para sua carga de trabalho. Nossa linha de preços de Shared CPU, Dedicated CPU e High Memory oferece planos competitivos para uma ampla variedade de casos de uso.

Economize até 90% nos custos de saída

Os planos incluem permissões de transferência, a partir de 1 TB para uma instância com CPU compartilhada de 1 GB. A saída é de US$ 0,005 por GB na maioria das regiões da Akamai Cloud.

Proteja a infraestrutura com rede privada nativa

A Akamai Cloud oferece ferramentas de rede seguras e nativas para ajudar a manter os aplicativos protegidos. Configure regras personalizadas de firewall e proteja todos os seus recursos de computação com VPC.

Veja Private Networking

Encontre a computação ideal para suas necessidades e cargas de trabalho

 

Recursos
Dedicated CPU
Shared CPU
High Memory
Implantar planos de computação em mais de 25 regiões em todo o mundo.Instâncias de Dedicated CPU oferecem computação consistente e ininterrupta em cargas de trabalho de alto desempenho e uso intenso de recursos.As instâncias de Shared CPU fornecem acesso a recursos de computação compartilhados e acessíveis a partir de US$ 5 por mês.Os planos de High Memory executam aplicações com uso intenso de memória em Dedicated CPU com mais RAM e sem armazenamento extra ou vCPUs.
Configurar Backups para reter dados com snapshots automatizados diários, semanais e quinzenaisNão se preocupe em compartilhar seus recursos com outros usuários e aproveite recursos focados para aplicações intensivas em computação e sensíveis ao desempenho.Execute ambientes de desenvolvimento e cargas de trabalho de finalidade geral com demandas de desempenho mais baixas.Armazene mais dados na memória do sistema para melhorar o desempenho da aplicação, ideal para armazenamento em cache e recuperação rápida de dados.
Adicione nós de computação aclusters gerenciados do Kubernetes com LKEAlocação de CPU: dedicadaAlocação de CPU: compartilhadaAlocação de CPU: dedicada
Redimensione facilmente para cima e para baixo quando sua aplicação precisar de mais ou menos recursos de computaçãoNúcleos de CPU: 2 - 64 núcleosNúcleos de CPU: 1 - 32 núcleosNúcleos de CPU: 2 - 16 núcleos
Escolha como gerenciar a infraestrutura com nossa IU, API, CLI e integrações de ferramentas de desenvolvedorMemória: 4 - 512 GBMemória: 1 - 192 GBMemória: 24 - 300 GB
Economize ainda mais nos custos de saída com o sistema de transferência de rede em pool da Akamai CloudTransferência agrupada: 4 - 12 TBTransferência agrupada: 1 - 20 TBTransferência agrupada: 5 - 9 TB
Acesse suporte por e-mail e telefone ininterruptos durante o ano todo para todos os clientesPreço inicial: US$ 36 ao mêsPreço inicial: US$ 5 ao mêsPreço inicial: US$ 60 ao mês

*Consulte as regras e condições de resgate de promoções

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