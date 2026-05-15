Cibercriminosos utilizam fóruns da dark web, marketplaces e canais criptografados para negociar credenciais roubadas, vender produtos falsificados e coordenar campanhas de fraude contra marcas — muitas vezes bem antes dos ataques surgirem na web aberta. Sem visibilidade sobre esses ambientes, as equipes de segurança estarão sempre reagindo às ameaças, em vez de antecipá-las.

O Brand Guardian expande o monitoramento para as profundezas da dark web, identificando sinais precoces de ameaças à marca e consolidando-os com dados da web aberta e redes sociais em uma única plataforma. Credenciais roubadas e dados pessoais (PII) são identificados em fóruns e mercados do submundo antes que os invasores possam explorá-los, enquanto dados de cartões de pagamento comprometidos são sinalizados em lojas de cartões e redes de troca criminosas para ajudar a prevenir fraudes financeiras. O monitoramento em tempo real de grupos de hackers e conversas sobre ransomware fornece às equipes de segurança avisos antecipados de possíveis brechas, permitindo respostas mais rápidas e bem informadas.

Ao detectar ameaças mais cedo em seu ciclo de vida, as organizações mudam de uma postura reativa para uma proativa — interrompendo operações de fraude antes que cheguem aos clientes, reforçando defesas contra ataques previstos e reduzindo as janelas de exposição de forma abrangente.