Proteção abrangente contra abuso de marca em qualquer lugar online.
Proteja sua marca, seus clientes e sua reputação
O Brand Guardian protege organizações e seus clientes contra ataques direcionados de falsificação de marca, incluindo sites falsos, campanhas de phishing, impersonação em redes sociais e aplicativos maliciosos. Ao combinar detecção orientada por IA com mitigação conduzida por especialistas, ele ajuda as equipes de segurança a identificar e encerrar a coleta de credenciais e fraudes antes que causem danos permanentes. O Brand Guardian combate essas ameaças por meio de uma abordagem em quatro etapas: inteligência, detecção, visibilidade e mitigação.
Detecte e interrompa rapidamente tentativas de apropriação indevida de identidade de marca
Como o Brand Guardian funciona
Recursos
Monitoramento contínuo contra uso indevido da marca: Detecta automaticamente impersonações em domínios semelhantes, sites de phishing e propriedades web falsas
Detecção de ameaças nativa em IA: Utiliza IA avançada para detectar abusos de marca em milissegundos, minimizando falsos positivos
Investigação e remoção automatizada: Fluxos de trabalho automatizados e semiautomatizados agilizam a remoção de conteúdos indevidos em diversas plataformas
Priorização de ameaças baseada em risco: As ameaças são avaliadas pelo impacto aos clientes, potencial de fraude e impacto reputacional, para que as equipes ajam onde realmente importa
Ampla visibilidade multicanal: Monitoramento em uma única plataforma de domínios, redes sociais, lojas de aplicativos, motores de busca e dark web
Expertise de SOC integrada: Os analistas de segurança da Akamai apoiam remoções complexas, fornecendo julgamento humano quando a automação sozinha não é suficiente
- Postura unificada de segurança e marca: Inteligência de ameaças à marca integrada às capacidades mais amplas de segurança e DNS da Akamai para uma proteção holística
- Alertas e relatórios em tempo real: Notificações instantâneas e painéis prontos para executivos mantêm as equipes informadas e demonstram a redução de risco mensurável
- Rede global de remoções: Relacionamentos estabelecidos com registradores, provedores de hospedagem e plataformas ajudam a acelerar a aplicação em escala global
Casos de Uso do Brand Guardian
Proteção de domínios web
Proteção de domínios web
Cibercriminosos registram domínios semelhantes em grande escala, usando variações sutis de nomes de marcas legítimas para hospedar páginas de phishing, coletar credenciais e redirecionar clientes para lojas fraudulentas. Quando um site falso é descoberto manualmente, o dano geralmente já ocorreu.
O Brand Guardian monitora continuamente novos registros de domínios e propriedades web ativas, utilizando análise baseada em IA para identificar clones suspeitos no momento em que aparecem. Fluxos de trabalho de investigação automatizada avaliam o risco de cada ameaça, analisando conteúdo, infraestrutura de hospedagem e sinais comportamentais antes de iniciar a remoção por meio de parcerias estabelecidas com registradores e provedores. As equipes de segurança ganham visibilidade total sobre o cenário de ameaças de domínio sem a carga do trabalho manual, permitindo que foquem nos casos mais críticos enquanto a automação cuida do restante.
Proteção de redes sociais
Proteção de redes sociais
As plataformas sociais são alvos prioritários para a falsificação de perfis de marca. Contas falsas, páginas fraudulentas e perfis invadidos enganam clientes, promovem golpes e corroem a confiança que as organizações levam anos para construir. A natureza aberta e o alto volume das redes sociais tornam o monitoramento manual ineficaz em escala.
O Brand Guardian monitora continuamente as principais redes sociais, utilizando detecção via IA — incluindo reconhecimento de logotipos e processamento de linguagem natural — para identificar tentativas de falsificação de identidade, uso não autorizado da marca e campanhas fraudulentas assim que surgem. Assim que uma ameaça é confirmada, fluxos de trabalho automatizados iniciam solicitações de remoção diretamente com os provedores das plataformas, reduzindo o tempo entre a descoberta e a eliminação do conteúdo. As equipes recebem alertas priorizados com base na severidade da ameaça, garantindo que as contas com maior potencial de causar danos aos clientes ou à reputação sejam tratadas primeiro.
Monitoramento da Dark Web
Monitoramento da Dark Web
Cibercriminosos utilizam fóruns da dark web, marketplaces e canais criptografados para negociar credenciais roubadas, vender produtos falsificados e coordenar campanhas de fraude contra marcas — muitas vezes bem antes dos ataques surgirem na web aberta. Sem visibilidade sobre esses ambientes, as equipes de segurança estarão sempre reagindo às ameaças, em vez de antecipá-las.
O Brand Guardian expande o monitoramento para as profundezas da dark web, identificando sinais precoces de ameaças à marca e consolidando-os com dados da web aberta e redes sociais em uma única plataforma. Credenciais roubadas e dados pessoais (PII) são identificados em fóruns e mercados do submundo antes que os invasores possam explorá-los, enquanto dados de cartões de pagamento comprometidos são sinalizados em lojas de cartões e redes de troca criminosas para ajudar a prevenir fraudes financeiras. O monitoramento em tempo real de grupos de hackers e conversas sobre ransomware fornece às equipes de segurança avisos antecipados de possíveis brechas, permitindo respostas mais rápidas e bem informadas.
Ao detectar ameaças mais cedo em seu ciclo de vida, as organizações mudam de uma postura reativa para uma proativa — interrompendo operações de fraude antes que cheguem aos clientes, reforçando defesas contra ataques previstos e reduzindo as janelas de exposição de forma abrangente.
Perguntas frequentes (FAQ)
As ferramentas tradicionais de monitoramento de marca sinalizam menções e notificam as equipes, mas deixam a investigação e a resposta por sua conta. O Brand Guardian vai além, combinando detecção baseada em IA com investigação automatizada, priorização baseada em risco e ações diretas de remoção. Em vez de gerar uma lista de ameaças potenciais para sua equipe revisar e tratar manualmente, o Brand Guardian identifica ameaças reais, classifica-as pelo impacto no cliente e no negócio e inicia a aplicação de medidas, reduzindo a sobrecarga das equipes internas e acelerando a resposta.
A redução de falsos positivos é um princípio fundamental do projeto do Brand Guardian. Modelos de IA treinados em padrões reais de abuso de marca distinguem ameaças genuínas do uso legítimo da marca — como revendedores autorizados, parceiros ou comunidades de fãs — antes que os alertas cheguem à sua equipe. A pontuação baseada em risco filtra ainda mais o ruído, priorizando as ameaças com maior probabilidade de causar danos aos clientes ou perdas financeiras, para que sua equipe foque no que importa, em vez de perder tempo com resultados inofensivos.
O Brand Guardian oferece visibilidade multicanal abrangente sobre registros de domínios, propriedades web ativas, infraestrutura de phishing, principais redes sociais, lojas de aplicativos, mecanismos de busca, além de fóruns e marketplaces da dark web. A inteligência de ameaças de todas essas fontes é consolidada em uma única plataforma, oferecendo às equipes de segurança e antifraude uma visão unificada do risco de marca, sem a necessidade de gerenciar múltiplas soluções pontuais.
O Brand Guardian foi projetado para complementar sua infraestrutura de segurança atual, e não para substituí-la. Ele se integra às capacidades mais amplas de segurança e DNS da Akamai e suporta fluxos de remoção (takedown) tanto totalmente automatizados quanto semiautomatizados, adaptando-se a diferentes estruturas de equipe e processos de aprovação. Para organizações com ferramentas de SIEM ou resposta a incidentes já estabelecidas, o Brand Guardian entrega inteligência de ameaças de forma a se integrar aos fluxos de trabalho existentes, garantindo que a proteção da marca se torne parte de sua postura de segurança holística, e não uma função isolada.
Interrompa o abuso de marca movido a IA antes que ele atinja seus clientes
Solicite uma demonstração do Brand Guardian e veja como a detecção e a remoção (takedowns) via IA podem proteger sua marca:
Detecte phishing, personificação e abuso de marca movidos a IA precocemente
Interrompa infraestruturas maliciosas antes que os clientes sejam afetados
Remova sites e contas fraudulentas com rapidez e confiança
Agende sua demonstração personalizada em apenas duas etapas:
- Envie o formulário
- Agende um horário com nossa equipe