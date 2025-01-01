Gerenciamento de identidade, credenciais e acesso (ICAM)

O gerenciamento de acesso garante que os usuários autenticados possam acessar apenas os recursos para os quais estão autorizados:
- Controle de acesso baseado em função (RBAC): defina e aplique políticas de acesso com base em funções e responsabilidades dos usuários
- Controle de acesso baseado em atributos (ABAC): permita decisões dinâmicas de acesso usando atributos em tempo real e contexto ambiental
- Gerenciamento de acesso privilegiado: proteja e monitore o acesso administrativo de alto risco com controles adicionais
- Zero Trust Network Access: verifique continuamente a confiança para cada solicitação de acesso, independentemente da localização ou autenticação anterior
Os recursos de gerenciamento de acesso da Akamai fornecem controle granular sobre o acesso a aplicações e APIs com aplicação de políticas em tempo real e trilhas de auditoria completas.