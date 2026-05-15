Programa beta Green Light

Não! Convidamos novos usuários da Akamai Cloud a se juntarem à versão beta, bem como os clientes atuais. Você pode criar uma conta aqui para que, assim que a versão beta for iniciada, tudo esteja pronto e você receba US$ 100 em crédito gratuito para explorar a plataforma.
Sobre o programa Green Light
Comunidade ativa de desenvolvedores que se orgulham de serem os primeiros a testar novos produtos e compartilhar conhecimento com a comunidade da Akamai Cloud. Como membro do Green Light, você pode fornecer feedback decisivo, identificar bugs e fazer experimentos.
Participação no Green Light
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Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
O quanto você tiver! Uma variedade de níveis de experiência para fins de feedback é sempre algo muito positivo, mas já ajuda se você tiver alguma familiaridade com nossa plataforma ou plataformas de nuvem em geral.
Nosso objetivo é manter os menores custos possíveis para os clientes durante os testes beta, mas isso depende dos recursos de nuvem necessários para executar a versão beta. Sempre divulgaremos todas as informações de pagamento antes da integração beta.
Os participantes beta têm vantagens, incluindo brindes, mas não são compensados de outras maneiras. Os programas beta são projetados para voluntários, e não há um compromisso mínimo de tempo para participar.
Sim, cada versão beta tem informações e termos e condições exclusivos, portanto, você precisará se inscrever em um de cada vez.
Temos betas individuais para cada um dos produtos listados na parte superior da página. Todos os programas terão datas de início e de fim diferentes, embora possa haver alguma sobreposição. Você receberá uma notificação por e-mail sobre as versões beta individuais mais próximas de começar e poderá visualizar essas informações no Cloud Manager.