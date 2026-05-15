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Programa beta Green Light

Obtenha acesso antecipado aos recursos e produtos da Akamai Cloud, compartilhe feedback e ajude a moldar o futuro da nossa nuvem

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Sobre o programa Green Light

Comunidade ativa de desenvolvedores que se orgulham de serem os primeiros a testar novos produtos e compartilhar conhecimento com a comunidade da Akamai Cloud. Como membro do Green Light, você pode fornecer feedback decisivo, identificar bugs e fazer experimentos.

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Seja uma das primeiras pessoas a experimentar novos recursos e fornecer feedback à comunidade da Akamai para nos ajudar a melhorar e refinar nossos produtos.

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Conheça estratégias com exclusividade

Os membros do Green Light têm acesso antecipado a novos produtos e ajudam a moldar os recursos com base no que é mais importante para a nossa comunidade.

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Participe de um canal exclusivo no Slack com as equipes de produto e marketing da Akamai — participe de sessões de Q&A em tempo real e conecte-se com os membros do Green Light.

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Brindes exclusivos do Green Light

Após cada beta, responda a uma pesquisa para ganhar itens de edição limitada do Green Light e conquistar selos de mérito nerd personalizados. Colete todos os cinco selos!

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Etapa 1

Faça login no Cloud Manager (ou crie uma conta)!

Etapa 2

Acesse a página de betas.

Etapa 3

Registre-se! Entraremos em contato com você quando a versão beta selecionada estiver disponível.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

Não! Convidamos novos usuários da Akamai Cloud a se juntarem à versão beta, bem como os clientes atuais. Você pode criar uma conta aqui para que, assim que a versão beta for iniciada, tudo esteja pronto e você receba US$ 100 em crédito gratuito para explorar a plataforma.

O quanto você tiver! Uma variedade de níveis de experiência para fins de feedback é sempre algo muito positivo, mas já ajuda se você tiver alguma familiaridade com nossa plataforma ou plataformas de nuvem em geral.

Nosso objetivo é manter os menores custos possíveis para os clientes durante os testes beta, mas isso depende dos recursos de nuvem necessários para executar a versão beta. Sempre divulgaremos todas as informações de pagamento antes da integração beta.

Os participantes beta têm vantagens, incluindo brindes, mas não são compensados de outras maneiras. Os programas beta são projetados para voluntários, e não há um compromisso mínimo de tempo para participar.

Sim, cada versão beta tem informações e termos e condições exclusivos, portanto, você precisará se inscrever em um de cada vez.

Temos betas individuais para cada um dos produtos listados na parte superior da página. Todos os programas terão datas de início e de fim diferentes, embora possa haver alguma sobreposição. Você receberá uma notificação por e-mail sobre as versões beta individuais mais próximas de começar e poderá visualizar essas informações no Cloud Manager.

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Perguntas e respostas para desenvolvedores de nuvem

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O programa beta Green Light é a sua chance de obter acesso antecipado e testar novos produtos antes que eles se tornem disponíveis ao público em geral.

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