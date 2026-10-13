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App Platform: plataforma pré-projetada
para K8s

Crie, implante e gerencie aplicações em contêineres mais rapidamente com a App Platform de código aberto para Kubernetes

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Plataforma de código aberto pré-criada: integrada e pronta para produção

A App Platform for LKE é pré-projetada, permitindo que você avance rapidamente do código para uma aplicação conteinerizada funcional. Use modelos de código aberto, personalize livremente e mantenha sua pilha portátil sem toda a complexidade. É a sua pilha — ajudamos você a começar para reduzir a sobrecarga.

Documentação

Economize meses de integração com uma plataforma expansível

Simplifique a integração

Faça lançamentos com uma pilha Kubernetes pré-criada que conecta CI/CD, segurança, observabilidade e integrações de IA.

Reduza as despesas gerais

Automatize a manutenção e as atualizações para manter os ambientes consistentes, seguros e sempre prontos para produção.

Construa e dimensione a partir de uma base sólida

Crie seu IDP com uma base que cresce com você. Amplie-a com APIs e ferramentas de código aberto.

Como funciona a App Platform for LKE

Crie uma pilha do Kubernetes pronta para produção instantaneamente com mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas, sem necessidade de definições, configurações manuais ou conexões YAML.

Leia o blog
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works
App Platform For LKE How It Works

Como funciona a App Platform for LKE

Crie uma pilha do Kubernetes pronta para produção instantaneamente com mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas, sem necessidade de definições, configurações manuais ou conexões YAML.

Leia o blog

Principais recursos

  • Lance aplicações com gráficos e modelos Helm selecionados que definem caminhos de implantação padronizados e prontos para produção
  • Crie e gerencie imagens de contêineres compatíveis com OCIs automaticamente por meio de pipelines CI/CD integrados e um registro privado
  • Automatize o gerenciamento de configurações e condições usando fluxos de trabalho e operadores de GitOps para manter as implantações consistentes e atualizadas
  • Exponha e proteja aplicações automaticamente com entrada NGINX, políticas de rede e cabeçalhos configuráveis ou CNAMEs, tudo integrado
  • Obtenha visibilidade completa de compilações, implantações e serviços de tempo de execução com logs, métricas e rastreamentos unificados
  • Amplie e personalize o comportamento da plataforma por meio de acesso total a APIs, padrões abertos e manifestos portáteis
  • Capacite as equipes a implantar de forma independente em ambientes multilocatário mantendo a governança e a consistência
  • Garanta segurança e conformidade, identifique vulnerabilidades e gerencie segredos com vaults e controles de acesso integrados
  • Simplifique as operações automatizando o gerenciamento do ciclo de vida de mais de 30 ferramentas integradas de código aberto

Código aberto integrado

A App Platform for LKE integra um conjunto de ferramentas de código aberto confiáveis — pré-configuradas para simplificar as operações, a segurança e a implantação do Kubernetes.

Argo

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OpenTelemetry

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Kubeflow

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Argo

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Knative

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Istio

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Kyverno

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Falco

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App Platform for LKE vs. desenvolvimento sem intermediário

A criação de sua própria plataforma de desenvolvimento leva anos. A App Platform for LKE permite que você pule a parte difícil, lance mais rapidamente e se concentre em agregar valor.

FuncionalidadeApp Platform for LKEKubernetes sem intermediário
Tempo de configuração20 minutosSemanas/meses/anos
Ferramentas CNCF inclusasMais de 300 (sem intermediário)
Multilocação/RBACAutomação totalConfiguração manual
Integração com GitOpsArgo CD + TektonDesenvolvimento próprio
Verificação de segurançaHarbor, Falco, Kyverno, TrivyComplemento
ObservabilidadePilha completa inclusa  Desenvolvimento da pilha
Catálogo de serviçosPostgreSQL, Redis, RabbitMQNenhum
Custo total de propriedadeSomente recursos do LKE: sem licenças, sem manutenção, versões mais rápidasVários engenheiros, licenças, manutenção e perda de tempo de recursos
Acesso ao KubernetesDivulgação progressivaComplexidade total

Casos de uso da App Platform for LKE

Ao criar uma nova aplicação distribuída, a configuração de bancos de dados, filas de mensagens, uma malha de serviço e observabilidade não deveriam levar meses. A App Platform for LKE oferece uma configuração funcional desde o primeiro dia: o Istio já vem configurado, o PostgreSQL e o Redis são adicionados com um clique e o Tempo rastreia solicitações entre os serviços.

Você pode se concentrar em escrever código e enviar recursos em vez de conectar a infraestrutura. Ideal para SaaS ou aplicações em tempo real que precisam de banco de dados, cache, fila de mensagens e rastreamento, tudo sem gerenciar uma pilha de YAML ou ferramentas específicas de fornecedores.

 

Quando várias equipes compartilham um cluster, é comum que haja atrito. A implantação de uma equipe pode afetar a de outra, e o gerenciamento de permissões se torna um problema rapidamente.

A App Platform for LKE isola cada equipe em seu próprio namespace e configura o RBAC automaticamente. As equipes de front-end, back-end e dados podem implantar usando seus próprios modelos sem atritos, enquanto os engenheiros de plataforma mantêm o controle das políticas e da governança em um só lugar. Ela mantém as coisas organizadas sem burocracia.

O desenvolvimento de um IDP é mais difícil do que parece. A conexão de ferramentas de CI/CD, segurança e observabilidade leva meses ou até anos.

A App Platform for LKE proporciona uma base pronta com mais de 30 ferramentas CNCF que já funcionam juntas. Amplie-a com seus próprios Golden Paths e APIs para obter ambientes de autoatendimento rapidamente, sem passar meses fazendo tudo por conta própria.

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

De jeito nenhum. A App Platform for LKE oferece uma experiência simplificada quando você quer, mas você ainda tem acesso total ao kubectl e visibilidade completa de tudo que está sendo executado nos bastidores. Nada é escondido.

Sem dúvida. Você obtém mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas prontas para uso e pode facilmente adicionar as suas próprias com Helm ou Operators. A plataforma traz flexibilidade, não restrições.

Não há dependência aqui. Tudo é implantado como recursos padrão do Kubernetes para que seus manifestos funcionem em qualquer cluster em conformidade. Usamos apenas projetos CNCF de código aberto, nunca privados.

Ficamos responsáveis pela parte difícil. Nossa equipe gerencia e testa atualizações em mais de 30 ferramentas, as prepara com segurança e as implementa. As atualizações chegam até você sem qualquer atrito.

Claro. Você pode conectar GitHub Actions, CI GitLab ou qualquer pipeline de sua preferência. Também incluímos Argo CD e Tekton se você quiser opções integradas que simplesmente funcionam.

Não muita. Oferecemos uma interface fácil de criar e implantar para os desenvolvedores, enquanto os engenheiros de plataforma têm acesso total ao Kubernetes para configurações avançadas.

A App Platform for LKE inclui rollbacks automatizados e pode detectar e reverter atualizações com falha. Você obtém proteção contra tempo de inatividade e mantém as implantações rápidas.

Próximas etapas