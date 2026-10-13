- Lance aplicações com gráficos e modelos Helm selecionados que definem caminhos de implantação padronizados e prontos para produção
- Crie e gerencie imagens de contêineres compatíveis com OCIs automaticamente por meio de pipelines CI/CD integrados e um registro privado
- Automatize o gerenciamento de configurações e condições usando fluxos de trabalho e operadores de GitOps para manter as implantações consistentes e atualizadas
- Exponha e proteja aplicações automaticamente com entrada NGINX, políticas de rede e cabeçalhos configuráveis ou CNAMEs, tudo integrado
- Obtenha visibilidade completa de compilações, implantações e serviços de tempo de execução com logs, métricas e rastreamentos unificados
- Amplie e personalize o comportamento da plataforma por meio de acesso total a APIs, padrões abertos e manifestos portáteis
- Capacite as equipes a implantar de forma independente em ambientes multilocatário mantendo a governança e a consistência
- Garanta segurança e conformidade, identifique vulnerabilidades e gerencie segredos com vaults e controles de acesso integrados
- Simplifique as operações automatizando o gerenciamento do ciclo de vida de mais de 30 ferramentas integradas de código aberto
Plataforma de código aberto pré-criada: integrada e pronta para produção
A App Platform for LKE é pré-projetada, permitindo que você avance rapidamente do código para uma aplicação conteinerizada funcional. Use modelos de código aberto, personalize livremente e mantenha sua pilha portátil sem toda a complexidade. É a sua pilha — ajudamos você a começar para reduzir a sobrecarga.
Economize meses de integração com uma plataforma expansível
Como funciona a App Platform for LKE
Crie uma pilha do Kubernetes pronta para produção instantaneamente com mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas, sem necessidade de definições, configurações manuais ou conexões YAML.
Como funciona a App Platform for LKE
Crie uma pilha do Kubernetes pronta para produção instantaneamente com mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas, sem necessidade de definições, configurações manuais ou conexões YAML.
Principais recursos
Código aberto integrado
A App Platform for LKE integra um conjunto de ferramentas de código aberto confiáveis — pré-configuradas para simplificar as operações, a segurança e a implantação do Kubernetes.
App Platform for LKE vs. desenvolvimento sem intermediário
A criação de sua própria plataforma de desenvolvimento leva anos. A App Platform for LKE permite que você pule a parte difícil, lance mais rapidamente e se concentre em agregar valor.
|Funcionalidade
|App Platform for LKE
|Kubernetes sem intermediário
|Tempo de configuração
|20 minutos
|Semanas/meses/anos
|Ferramentas CNCF inclusas
|Mais de 30
|0 (sem intermediário)
|Multilocação/RBAC
|Automação total
|Configuração manual
|Integração com GitOps
|Argo CD + Tekton
|Desenvolvimento próprio
|Verificação de segurança
|Harbor, Falco, Kyverno, Trivy
|Complemento
|Observabilidade
|Pilha completa inclusa
|Desenvolvimento da pilha
|Catálogo de serviços
|PostgreSQL, Redis, RabbitMQ
|Nenhum
|Custo total de propriedade
|Somente recursos do LKE: sem licenças, sem manutenção, versões mais rápidas
|Vários engenheiros, licenças, manutenção e perda de tempo de recursos
|Acesso ao Kubernetes
|Divulgação progressiva
|Complexidade total
Casos de uso da App Platform for LKE
Ao criar uma nova aplicação distribuída, a configuração de bancos de dados, filas de mensagens, uma malha de serviço e observabilidade não deveriam levar meses. A App Platform for LKE oferece uma configuração funcional desde o primeiro dia: o Istio já vem configurado, o PostgreSQL e o Redis são adicionados com um clique e o Tempo rastreia solicitações entre os serviços.
Você pode se concentrar em escrever código e enviar recursos em vez de conectar a infraestrutura. Ideal para SaaS ou aplicações em tempo real que precisam de banco de dados, cache, fila de mensagens e rastreamento, tudo sem gerenciar uma pilha de YAML ou ferramentas específicas de fornecedores.
Quando várias equipes compartilham um cluster, é comum que haja atrito. A implantação de uma equipe pode afetar a de outra, e o gerenciamento de permissões se torna um problema rapidamente.
A App Platform for LKE isola cada equipe em seu próprio namespace e configura o RBAC automaticamente. As equipes de front-end, back-end e dados podem implantar usando seus próprios modelos sem atritos, enquanto os engenheiros de plataforma mantêm o controle das políticas e da governança em um só lugar. Ela mantém as coisas organizadas sem burocracia.
O desenvolvimento de um IDP é mais difícil do que parece. A conexão de ferramentas de CI/CD, segurança e observabilidade leva meses ou até anos.
A App Platform for LKE proporciona uma base pronta com mais de 30 ferramentas CNCF que já funcionam juntas. Amplie-a com seus próprios Golden Paths e APIs para obter ambientes de autoatendimento rapidamente, sem passar meses fazendo tudo por conta própria.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
De jeito nenhum. A App Platform for LKE oferece uma experiência simplificada quando você quer, mas você ainda tem acesso total ao kubectl e visibilidade completa de tudo que está sendo executado nos bastidores. Nada é escondido.
Sem dúvida. Você obtém mais de 30 ferramentas CNCF pré-integradas prontas para uso e pode facilmente adicionar as suas próprias com Helm ou Operators. A plataforma traz flexibilidade, não restrições.
Não há dependência aqui. Tudo é implantado como recursos padrão do Kubernetes para que seus manifestos funcionem em qualquer cluster em conformidade. Usamos apenas projetos CNCF de código aberto, nunca privados.
Ficamos responsáveis pela parte difícil. Nossa equipe gerencia e testa atualizações em mais de 30 ferramentas, as prepara com segurança e as implementa. As atualizações chegam até você sem qualquer atrito.
Claro. Você pode conectar GitHub Actions, CI GitLab ou qualquer pipeline de sua preferência. Também incluímos Argo CD e Tekton se você quiser opções integradas que simplesmente funcionam.
Não muita. Oferecemos uma interface fácil de criar e implantar para os desenvolvedores, enquanto os engenheiros de plataforma têm acesso total ao Kubernetes para configurações avançadas.
A App Platform for LKE inclui rollbacks automatizados e pode detectar e reverter atualizações com falha. Você obtém proteção contra tempo de inatividade e mantém as implantações rápidas.