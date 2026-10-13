Ao criar uma nova aplicação distribuída, a configuração de bancos de dados, filas de mensagens, uma malha de serviço e observabilidade não deveriam levar meses. A App Platform for LKE oferece uma configuração funcional desde o primeiro dia: o Istio já vem configurado, o PostgreSQL e o Redis são adicionados com um clique e o Tempo rastreia solicitações entre os serviços.

Você pode se concentrar em escrever código e enviar recursos em vez de conectar a infraestrutura. Ideal para SaaS ou aplicações em tempo real que precisam de banco de dados, cache, fila de mensagens e rastreamento, tudo sem gerenciar uma pilha de YAML ou ferramentas específicas de fornecedores.