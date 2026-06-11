- Solução robusta de firewall baseada em nuvem, disponível sem custo adicional (consulte limites e considerações)
- Fácil gerenciamento de regras de firewall usando a API Linode ou a interface do Cloud Manager
- Capacidade de filtrar o tráfego com base em intervalos de IP específicos na camada de rede
- Regras de firewall personalizáveis para permitir ou negar tráfego
- Aplicação sem esforço do mesmo conjunto de regras em vários recursos de nuvem da Akamai
Proteja sua rede com a proteção do Cloud Firewall
O Cloud Firewall simplifica o controle do tráfego de rede de seus recursos da Akamai Cloud. Personalize conjuntos de regras de firewall e proteja o tráfego com base em endereços IP, portas e protocolos confiáveis.
Gerencie facilmente seu tráfego de rede
Recursos
Próximas etapas
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem
Estamos aqui para ajudar você com implantações em larga escala, migrações, otimização de aplicações, avaliações de arquitetura, auditorias de segurança e confiabilidade e muito mais. Para obter suporte ou ajuda com problemas em sua conta, acesse nossa página de suporte.