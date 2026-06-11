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Cloud Firewall

Controle o tráfego de rede com firewalls baseados em nuvem para uma proteção robusta

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Proteja sua rede com a proteção do Cloud Firewall

O Cloud Firewall simplifica o controle do tráfego de rede de seus recursos da Akamai Cloud. Personalize conjuntos de regras de firewall e proteja o tráfego com base em endereços IP, portas e protocolos confiáveis.

Documentação

Gerencie facilmente seu tráfego de rede

Segurança aprimorada

Proteja a infraestrutura em nuvem com um firewall avançado que bloqueia o tráfego indesejado antes que ele chegue aos servidores.

Gerenciamento simples sem custos

Configure e controle o acesso à rede com uma interface fácil, economizando tempo no gerenciamento de segurança sem custos adicionais.

Facilidade de uso

Proteja o tráfego de rede de seus Linodes sem aprender ou acessar a linha de comando.

Recursos

  • Solução robusta de firewall baseada em nuvem, disponível sem custo adicional (consulte limites e considerações)
  • Fácil gerenciamento de regras de firewall usando a API Linode ou a interface do Cloud Manager
  • Capacidade de filtrar o tráfego com base em intervalos de IP específicos na camada de rede
  • Regras de firewall personalizáveis para permitir ou negar tráfego
  • Aplicação sem esforço do mesmo conjunto de regras em vários recursos de nuvem da Akamai

*Consulte as regras e condições de resgate de promoções

Próximas etapas

Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

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