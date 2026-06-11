O Akamai Functions é uma plataforma sem servidor nativa do edge que executa funções do WebAssembly globalmente por padrão. Ele permite que as equipes executem a lógica de aplicações e fluxos de trabalho de IA em milissegundos de usuários, sem precisar gerenciar servidores, regiões ou infraestrutura.
Aplicações modernas e IA prosperam na velocidade
O Akamai Functions ajuda as equipes a criar, implantar e dimensionar aplicações modernas e workloads de IA executando funções ultrarrápidas do WebAssembly na nuvem mais distribuída do mundo, reduzindo a latência e os custos, além de eliminar a carga de gerenciamento da infraestrutura global.
Por que usar o Akamai Functions?
Como o Akamai Functions funciona
Principais recursos
Spin e SpinKube para funções do WebAssembly
Crie funções portáteis do WebAssembly com o Spin. Implante sem problemas no SpinKube ou no Akamai Functions.
Casos de uso do Akamai Functions
Combine portabilidade avançada, integração profunda da plataforma e densidade geográfica incomparável para potencializar os principais casos de uso.
Redirecionamentos em massa
Se você estiver lançando um novo site ou migrando tráfego, os redirecionamentos logo se tornam um problema sério. Gerenciar centenas de milhares ou até milhões de regras pode introduzir latência, sobrecarregar a origem e transformar uma simples mudança em uma dor de cabeça operacional. Cada redirecionamento tem que ser resolvido na hora, em escala global, sem diminuir a velocidade dos usuários.
A resposta é mover a lógica de redirecionamento para o edge. Com o Akamai Functions, os redirecionamentos são executados diretamente onde os usuários se conectam, não no upstream. As regras são mantidas na memória e em um armazenamento dedicado de KV, permitindo pesquisas e respostas instantâneas em apenas alguns microssegundos, mesmo em grande escala. Não há dependência de origem, latência adicionada ou uma infraestrutura para gerenciar.
Você pode consumir grandes conjuntos de redirecionamento, validá-los e implantar atualizações em segundos utilizando um criador de redirecionamento fácil de usar. Isso implica em carregamentos mais rápidos de páginas em todos os lugares, custos mais baixos do tráfego de upstream eliminado e uma experiência de desenvolvedor que permanece simples e previsível à medida que o conjunto de regras cresce.
Quando os redirecionamentos são essenciais para o lançamento ou a migração, eles não devem atrasar você. Os redirecionamentos em massa no edge permitem que você se mova com rapidez, dimensione globalmente e ofereça uma experiência rápida e consistente desde o primeiro dia.
Gerenciamento de tokens
Se você entrega conteúdo premium ou de alto valor, os tokens são uma linha crítica de defesa. No pico de tráfego, a pirataria e o abuso de tokens podem afetar a receita de forma direta, enquanto os serviços de token centralizados introduzem latência e têm dificuldade para dimensionar milhões de espectadores simultâneos. O gerenciamento da revogação em ambientes com várias CDN só adiciona mais complexidade.
A solução é executar a lógica de token no edge. Com o Akamai Functions, a geração, a validação e a revogação de tokens são executadas diretamente onde os usuários se conectam. As funções são executadas de maneira global com replicação integrada e sem começar do zero, permitindo que as decisões de token sejam tomadas de forma instantânea e consistente, mesmo em grande escala.
Essa abordagem mantém os usuários legítimos em movimento sem interrupções ao mesmo tempo que impõe políticas de token em todos os lugares. Os tokens são validados perto de espectadores válidos e agentes mal-intencionados, reduzindo a latência e permitindo uma revogação rápida e aplicada de forma global sem depender de sistemas centralizados frágeis. O Akamai Functions também se integra perfeitamente aos fluxos de trabalho de várias CDN existentes, para que você possa ampliar a arquitetura atual em vez de substituí-la.
Quando a aplicação de tokens precisa ser rápida, dimensionável e consistente de forma geral, a execução baseada no edge faz a diferença. A geração e a validação de tokens do edge ajudam a proteger conteúdo premium, preservar o desempenho e manter o controle à medida que o tráfego aumenta em todo o mundo.
Gerenciamento de bots
Os bots modernos não se comportam mais como bots. Eles executam JavaScript, seguem caminhos de navegação normais e se misturam em tráfego legítimo. Isso dificulta a detecção e aumenta os perigos. Você precisa identificar automação maliciosa de forma rápida e precisa, sem adicionar latência ou interromper usuários reais. Ao mesmo tempo, táticas óbvias de mitigação, como bloqueios rígidos ou páginas de erro, podem ser usadas ao treinar os invasores para se adaptarem e burlarem as defesas.
O Akamai Bot Manager resolve o problema de detecção identificando com precisão bots mal-intencionados e indesejados. O verdadeiro desafio é o que acontece após a detecção. Ao combinar o Bot Manager com o Akamai Functions, a mitigação se torna programável e flexível. Em vez de bloquear o tráfego diretamente, os bots identificados podem ser direcionados para uma função que gera respostas específicas de bots de forma dinâmica.
Essas respostas parecem legítimas para crawlers enquanto resumem, removem ou ofuscam dados confidenciais em silêncio. Isso protege o conteúdo e a lógica de negócios sem sinalizar a detecção. Para operar de forma eficiente em escala, as respostas geradas podem ser guardadas em um armazenamento dedicado de valor-chave ou armazenadas em cache na CDN da Akamai, permitindo que solicitações de bots repetidas sejam tratadas instantaneamente sem afetar o desempenho.
O resultado é a detecção e a mitigação avançadas de bots que protegem o tráfego legítimo, mantêm o desempenho rápido e evoluem à medida que o comportamento do bot muda. Você obtém controle preciso sobre como os bots são tratados, sem depender de regras estáticas ou desafios desgastantes.
Hiperpersonalização
Ao confiar em páginas genéricas de produtos, você deixa a conversão e o engajamento de lado. Mas as abordagens tradicionais de personalização vêm com as próprias compensações. A pré-geração e o armazenamento de variantes personalizadas criam custos e despesas operacionais, enquanto a inferência centralizada adiciona latência que interrompe a rápida experiência que os compradores esperam.
A alternativa é a personalização em tempo real no edge. Ao combinar o Akamai Functions com LLMs em execução no Akamai Cloud, o conteúdo personalizado é gerado rapidamente, próximo ao usuário. À medida que os clientes retornam e criam um histórico de compras, o contexto em tempo real, como localização e comportamento passado, pode ser usado para personalizar páginas de produtos de forma instantânea, sem pré-construir ou gerenciar milhares de variantes.
A inferência é executada no edge usando GPUs no Akamai Cloud, mantendo os tempos de resposta baixos e as experiências consistentes em escala global. A lógica de personalização é executada apenas quando necessário, dimensiona automaticamente com o tráfego e evita o bloqueio, permitindo que você escolha entre uma ampla variedade de modelos para corresponder à estratégia pretendida.
O resultado é uma experiência de compra que parece genuinamente pessoal e permanece rápida em todos os lugares. Aumente a conversão com experiências de produto dinâmicas e relevantes, transferindo as workloads de inferência para a edge sem comprometer o desempenho que o ecommerce moderno exige.
Recursos
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
Ao contrário das plataformas sem servidor baseadas em região, o Akamai Functions é executado em todos os lugares no edge distribuído da Akamai. Ele usa um tempo de execução do WebAssembly com inicialização de menos de milissegundos, oferecendo baixa latência previsível sem complexidade multirregional.
Não. O EdgeWorkers é otimizado para a lógica de CDN baseada em JavaScript leve. O Akamai Functions oferece um tempo de execução do WebAssembly avançado que suporta lógica de aplicação mais ampla, APIs e fluxos de trabalho de IA, mantendo a execução global e equilibrada de carga. O EdgeWorkers e o Akamai Functions oferecem uma solução sem servidor complementar.
Você pode usar qualquer linguagem que compile para WebAssembly, incluindo Rust, Go, JavaScript e Python. Isso dá às equipes flexibilidade e evita o bloqueio do tempo de execução vinculado a uma única linguagem ou estrutura.
Sim. O Akamai Functions oferece suporte à lógica real de aplicações, como APIs, microsserviços, processamento de eventos e pré/pós-processamento de IA. Ele complementa CPUs, GPUs e contêineres em nuvem em vez de substituí-los.
As funções são implantadas uma vez e executadas globalmente na rede do edge da Akamai. Elas se inicializam em microssegundos, dimensionam automaticamente com o tráfego e são executadas perto dos usuários para minimizar a latência e reduzir os custos de saída.
O Akamai Functions foi criado com base nos padrões abertos do WebAssembly e WASI e funciona com estruturas de código aberto, como Spin e SpinKube, permitindo que as equipes mantenham a portabilidade em todos os ambientes.
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