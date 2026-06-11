Os bots modernos não se comportam mais como bots. Eles executam JavaScript, seguem caminhos de navegação normais e se misturam em tráfego legítimo. Isso dificulta a detecção e aumenta os perigos. Você precisa identificar automação maliciosa de forma rápida e precisa, sem adicionar latência ou interromper usuários reais. Ao mesmo tempo, táticas óbvias de mitigação, como bloqueios rígidos ou páginas de erro, podem ser usadas ao treinar os invasores para se adaptarem e burlarem as defesas.



O Akamai Bot Manager resolve o problema de detecção identificando com precisão bots mal-intencionados e indesejados. O verdadeiro desafio é o que acontece após a detecção. Ao combinar o Bot Manager com o Akamai Functions, a mitigação se torna programável e flexível. Em vez de bloquear o tráfego diretamente, os bots identificados podem ser direcionados para uma função que gera respostas específicas de bots de forma dinâmica.



Essas respostas parecem legítimas para crawlers enquanto resumem, removem ou ofuscam dados confidenciais em silêncio. Isso protege o conteúdo e a lógica de negócios sem sinalizar a detecção. Para operar de forma eficiente em escala, as respostas geradas podem ser guardadas em um armazenamento dedicado de valor-chave ou armazenadas em cache na CDN da Akamai, permitindo que solicitações de bots repetidas sejam tratadas instantaneamente sem afetar o desempenho.

O resultado é a detecção e a mitigação avançadas de bots que protegem o tráfego legítimo, mantêm o desempenho rápido e evoluem à medida que o comportamento do bot muda. Você obtém controle preciso sobre como os bots são tratados, sem depender de regras estáticas ou desafios desgastantes.