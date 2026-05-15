Akamai adquirirá a LayerX para implementar o controle de uso de IA em qualquer navegador. Veja os detalhes
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Parceiros de tecnologia

Acelere a inovação e impressione os clientes ao realizar integrações, criações e vendas em conjunto com a Akamai.

Torne-se um parceiro
Explore o programa de parceiros

Impulsione seu crescimento com o Akamai Partner Connect

Acelere seu tempo de lançamento no mercado, reduza o atrito operacional enquanto fornece segurança e desempenho de nível internacional por meio do nosso ecossistema global.

Leia o folheto do programa

Conecte-se com a Akamai para impulsionar a inovação

Computação em nuvem

Crie aplicações poderosas com serviços de computação full stack flexíveis e acessíveis.

Saiba mais sobre computação em nuvem

Segurança

Proteja suas aplicações e dados em todos os pontos de contato, sem comprometer o desempenho.

Veja a segurança

Entrega de conteúdo

Ofereça aplicações e experiências com perfeição mais perto de seus clientes, onde quer que eles se conectem.

Saiba mais sobre entrega de conteúdo

Nosso ecossistema de parceiros de tecnologia confiáveis

Parcerias reais. Resultados reais.

Veja como as empresas de tecnologia estão criando, integrando e crescendo com a Akamai, e os resultados mensuráveis que estão entregando aos clientes em comum.

Veja todas as histórias de parceiros
Hydrolix logo

A Hydrolix oferece o TrafficPeak na Akamai Cloud

O parceiro da Akamai permite um serviço gerenciado que gera valor de dados e insights sem precedentes para os clientes da Akamai.

Leia a história do parceiro
Queue-it Logo

Experiências online aprimoradas para bilhões de usuários

A empresa garantiu experiências digitais contínuas para as maiores organizações do mundo, em seus maiores dias e em todos os dias, com soluções da Akamai.

Leia a história do parceiro
Harmonic Logo

Fluxos de trabalho de mídia inovadores da Harmonic na nuvem

Sua parceria com a Akamai impulsionou o futuro do vídeo com a velocidade e a escala nativa da nuvem.

Leia a história do parceiro
Harper Logo

Harper

A Harper depende da baixa latência. Ela fez uma parceria com a Akamai para computação em nuvem e reduziu os tempos de resposta de consultas de clientes em até 100 ms.

Leia a história do parceiro
Veja se você se qualifica para até US$ 5 mil em créditos de nuvem

Torne-se um parceiro de tecnologia

Tudo pronto para integrar, criar ou vender em conjunto com a Akamai? Preencha o formulário abaixo, e um membro da equipe de parcerias da Akamai entrará em contato. Para saber mais sobre nossos programas de canal e para revendedores, visite nossa página de parceiros.

Para consultas diretas, envie um e-mail para: technologypartners@akamai.com

Um membro da equipe da Akamai entrará em contato com você.