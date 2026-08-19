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Plataforma sem servidor

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Visão geral

Computação sem servidor, criada para sistemas distribuídos

Envie código rapidamente sem gerenciar a infraestrutura. Escreva funções sem servidor e deixe a plataforma lidar com a escala, a capacidade e a disponibilidade.

A Akamai executa modelos sem servidor em uma edge e nuvem amplamente distribuídas para que sua lógica seja executada mais perto de usuários, dados e tráfego real.

Benefícios

Desenvolva e dimensione sem atrito

Implante globalmente em minutos sem gerenciar servidores, regiões ou a capacidade. Dimensione automaticamente conforme as mudanças na demanda.

Execute a lógica perto de usuários em todos os lugares

Execute a lógica perto dos usuários finais em uma plataforma distribuída de edge e nuvem para reduzir a latência e melhorar o desempenho.

Pague somente quando seu código for executado

O código é executado apenas em solicitações ou eventos, minimizando a carga da infraestrutura, reduzindo a carga de origem e alinhando os custos ao uso.

Como funciona

Computação sem servidor na Akamai

O Akamai Functions é o novo avanço em computação sem servidor: um mecanismo com tecnologia WebAssembly que executa lógica de aplicações e workloads de IA na nuvem mais distribuída do mundo. Combine esse recurso com o EdgeWorkers para executar seu próprio código na edge e criar experiências de usuário personalizadas e excepcionais.

Modelos sem servidor

Escolha a computação sem servidor para sua workload

A computação sem servidor na Akamai é fornecida por meio de uma variedade de soluções complementares. Todas são otimizadas para diferentes padrões de execução e casos de uso.

Computação sem servidor distribuído para aplicações e APIs modernas

O Akamai Functions fornece computação baseada em função e orientada por eventos a partir do WebAssembly. Ele foi projetado para a lógica de aplicações, APIs e workloads emergentes que precisam de portabilidade, inicialização rápida e escala global.

Use o Akamai Functions quando precisar:

  • Entrar em operação instantaneamente
  • Executar a lógica de aplicações sem contêineres ou VMs
  • Processar eventos e dados em escala
  • Ter compatibilidade com inferência de IA e workloads modernas
  • Usar outras linguagens além de JavaScript
     
Veja o Akamai Functions

EdgeWorkers

O EdgeWorkers permite executar JavaScript diretamente no caminho da solicitação. Ele foi projetado para lógica de latência ultrabaixa que precisa ser executada em linha com o tráfego.

Use o EdgeWorkers quando precisar:

  • Implementar lógica de autenticação e autorização
  • Direcionar o tráfego dinamicamente
  • Aplicar lógica ou regras de negócios na edge
  • Ampliar o comportamento da CDN com lógica personalizada
     
Veja o EdgeWorkers

Use o Akamai Functions e o EdgeWorkers juntos

Execute a lógica de aplicações reais em todos os lugares na edge com o Wasm e sobreponha o controle JavaScript instantâneo para moldar o tráfego e as experiências de usuário globalmente.

Caso de uso

Akamai Functions

EdgeWorkers

Lógica de caminho de solicitação 
CDN e personalização de segurança 
APIs e serviços de back-end 
Workloads de IA e dados 
Tempo de execução do WebAssembly 
Execução de edge de latência ultrabaixa

Perguntas frequentes (FAQ)

Perguntas frequentes (FAQ)

As aplicações modernas e as workloads de IA precisam ser dimensionadas rapidamente, responder em tempo real e operar globalmente. A computação sem servidor remove o atrito da infraestrutura para que as equipes possam enviar o código mais rapidamente e dimensionar automaticamente sem gerenciar servidores.

A computação sem servidor tradicional geralmente é executada em regiões centralizadas, o que pode causar latência para usuários globais. Recarregamentos, sobrecarga de contêineres e modelos de dimensionamento complexos podem retardar o desenvolvimento e aumentar o custo.

A computação sem servidor abstrai o gerenciamento da infraestrutura. O serviço pode ser configurado sem a necessidade de gerenciar servidores, contêineres ou capacidade, permitindo que as equipes se concentrem na escrita e no envio do código.

A computação sem servidor nativa de edge executa o código mais perto dos usuários finais em vez de apenas em regiões de nuvem centralizadas. Isso reduz a latência, melhora a capacidade de resposta e permite a tomada de decisões em tempo real em escala global.

O local onde o código é executado afeta diretamente o desempenho. A execução sem servidor mais perto dos usuários reduz os hops de rede, diminui a carga de origem e proporciona um desempenho mais consistente em todas as regiões geográficas.

O WebAssembly oferece um modelo de execução leve com tempos de inicialização rápidos e uso eficiente de recursos. Isso o torna bem adequado para workloads sem servidor que precisam de desempenho previsível e baixa latência.

A computação sem servidor executa o código somente quando necessário. Isso elimina a infraestrutura ociosa, dimensiona automaticamente de acordo com a demanda e alinha o custo diretamente com o uso real.

A Akamai executa a computação sem servidor em uma plataforma de nuvem e edge altamente distribuída. Isso permite a execução de baixa latência, desempenho global consistente e lógica em tempo real mais perto dos usuários, dispositivos e dados.

Recursos

Comece agora mesmo

Crie sua primeira função. Siga guias de início rápido e exemplos para implantar a lógica sem servidor.

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Documentação do Akamai Functions

Mergulhe em APIs, tempos de execução e padrões de arquitetura.

Documentação

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Obtenha uma demonstração do Akamai Functions para ver o mecanismo de funções sem servidor mais rápido e distribuído para aplicações modernas e IA.

 

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