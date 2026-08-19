Plataforma sem servidor

Caso de uso
Akamai Functions
EdgeWorkers
|Lógica de caminho de solicitação
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|CDN e personalização de segurança
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|APIs e serviços de back-end
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|Workloads de IA e dados
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|Tempo de execução do WebAssembly
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|Execução de edge de latência ultrabaixa
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Computação sem servidor, criada para sistemas distribuídos
Envie código rapidamente sem gerenciar a infraestrutura. Escreva funções sem servidor e deixe a plataforma lidar com a escala, a capacidade e a disponibilidade.
A Akamai executa modelos sem servidor em uma edge e nuvem amplamente distribuídas para que sua lógica seja executada mais perto de usuários, dados e tráfego real.
Benefícios
Computação sem servidor na Akamai
O Akamai Functions é o novo avanço em computação sem servidor: um mecanismo com tecnologia WebAssembly que executa lógica de aplicações e workloads de IA na nuvem mais distribuída do mundo. Combine esse recurso com o EdgeWorkers para executar seu próprio código na edge e criar experiências de usuário personalizadas e excepcionais.
Escolha a computação sem servidor para sua workload
A computação sem servidor na Akamai é fornecida por meio de uma variedade de soluções complementares. Todas são otimizadas para diferentes padrões de execução e casos de uso.
Computação sem servidor distribuído para aplicações e APIs modernas
O Akamai Functions fornece computação baseada em função e orientada por eventos a partir do WebAssembly. Ele foi projetado para a lógica de aplicações, APIs e workloads emergentes que precisam de portabilidade, inicialização rápida e escala global.
Use o Akamai Functions quando precisar:
- Entrar em operação instantaneamente
- Executar a lógica de aplicações sem contêineres ou VMs
- Processar eventos e dados em escala
- Ter compatibilidade com inferência de IA e workloads modernas
- Usar outras linguagens além de JavaScript
EdgeWorkers
O EdgeWorkers permite executar JavaScript diretamente no caminho da solicitação. Ele foi projetado para lógica de latência ultrabaixa que precisa ser executada em linha com o tráfego.
Use o EdgeWorkers quando precisar:
- Implementar lógica de autenticação e autorização
- Direcionar o tráfego dinamicamente
- Aplicar lógica ou regras de negócios na edge
- Ampliar o comportamento da CDN com lógica personalizada
Use o Akamai Functions e o EdgeWorkers juntos
Execute a lógica de aplicações reais em todos os lugares na edge com o Wasm e sobreponha o controle JavaScript instantâneo para moldar o tráfego e as experiências de usuário globalmente.
Perguntas frequentes (FAQ)
Perguntas frequentes (FAQ)
As aplicações modernas e as workloads de IA precisam ser dimensionadas rapidamente, responder em tempo real e operar globalmente. A computação sem servidor remove o atrito da infraestrutura para que as equipes possam enviar o código mais rapidamente e dimensionar automaticamente sem gerenciar servidores.
A computação sem servidor tradicional geralmente é executada em regiões centralizadas, o que pode causar latência para usuários globais. Recarregamentos, sobrecarga de contêineres e modelos de dimensionamento complexos podem retardar o desenvolvimento e aumentar o custo.
A computação sem servidor abstrai o gerenciamento da infraestrutura. O serviço pode ser configurado sem a necessidade de gerenciar servidores, contêineres ou capacidade, permitindo que as equipes se concentrem na escrita e no envio do código.
A computação sem servidor nativa de edge executa o código mais perto dos usuários finais em vez de apenas em regiões de nuvem centralizadas. Isso reduz a latência, melhora a capacidade de resposta e permite a tomada de decisões em tempo real em escala global.
O local onde o código é executado afeta diretamente o desempenho. A execução sem servidor mais perto dos usuários reduz os hops de rede, diminui a carga de origem e proporciona um desempenho mais consistente em todas as regiões geográficas.
O WebAssembly oferece um modelo de execução leve com tempos de inicialização rápidos e uso eficiente de recursos. Isso o torna bem adequado para workloads sem servidor que precisam de desempenho previsível e baixa latência.
A computação sem servidor executa o código somente quando necessário. Isso elimina a infraestrutura ociosa, dimensiona automaticamente de acordo com a demanda e alinha o custo diretamente com o uso real.
A Akamai executa a computação sem servidor em uma plataforma de nuvem e edge altamente distribuída. Isso permite a execução de baixa latência, desempenho global consistente e lógica em tempo real mais perto dos usuários, dispositivos e dados.
Recursos
Agende uma demonstração
Obtenha uma demonstração do Akamai Functions para ver o mecanismo de funções sem servidor mais rápido e distribuído para aplicações modernas e IA.
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