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Akamai Inference Cloud

Transforme modelos treinados em inteligência em tempo real que funciona com segurança em escala global

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Acesse GPUs NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell otimizadas para inferência de IA distribuída.

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Inferência é o futuro da IA

O treinamento ensina à IA a pensar, mas a inferência é que a coloca em ação. Ela transforma modelos em aplicações em tempo real que raciocinam, respondem e agem. A inferência oferece as experiências que tornam a IA valiosa.

As aplicações de IA na Akamai Inference Cloud operam mais próximas dos usuários, respondem instantaneamente e podem ser dimensionadas sem limites.

Leia o blog

Sem inferência, a IA é apenas potencial

Os esforços de IA não estão se traduzindo para o ROI

O aumento dos custos das nuvens e a lenta adoção da IA colocam em risco a receita, a competitividade e a estabilidade.

O desempenho da IA não se sustenta em escala

Latência, GPUs limitadas e lacunas de segurança bloqueiam a entrega global de inteligência artificial e impulsionam os custos.

A infraestrutura atrasa seu trabalho

Complexa infraestrutura e ferramentas fragmentadas retardam o desenvolvimento, os testes e a implantação.

Por que o Akamai Inference Cloud?

A Akamai oferece uma nuvem reforçada e globalmente distribuída criada para a era da IA. Ela aproxima a computação acionada por GPU dos usuários e dados, acelerando o crescimento, aumentando a competitividade e controlando os custos.

Execute a IA mais rapidamente, mais perto dos seus usuários

A inferência de IA em tempo real com tecnologia de GPUs foi projetada para oferecer alcance global e velocidade.

Proteja workloads de IA diretamente na edge

As defesas de edge protegem contra injeção de prompt, abuso de modelo, scraping e agentes mal-intencionados desde a concepção.

Crie e dimensione, sem dependência

Crie e dimensione com APIs abertas, com controle total do Kubernetes, saída sem custo e preços claros que não diminuem o seu ritmo.

New AI survey: Inference breaks the latency wall

O cenário da inferência de IA: 50% da IA falha no pico de carga

Descubra os dados por trás do muro de latência e como as organizações usam a computação distribuída para dimensionar o ROI de IA na produção.

Baixe o relatório

Como funciona

Crie uma pilha unificada de nuvem de IA que engloba base, modelos, dados e execução, com gerenciamento de tráfego na edge e controle do ciclo de vida de agentes. GPUs especializadas e a rede de edge da Akamai oferecem inferência de baixa latência, enquanto a segurança adaptável e a capacidade de observação da Akamai dão suporte para entregar desempenho, proteção e eficiência em escala global.

Recursos

  • GPUs especializadas
  • Gerenciamento de tráfego
  • Funções sem servidor
  • Segurança adaptável de IA
  • Criação e gerenciamento de agentes e aplicações
  • Dados distribuídos
  • Capacidade de observação unificada
  • Canais de dados
  • Armazenamento de objetos

Casos de uso

Execute a IA em qualquer lugar em que ela crie valor. Acione respostas mais rápidas, automação mais inteligente e experiências eficazes em tempo real em todos os casos de uso.

IA agêntica e assistentes

Entregue respostas mais rápidas e precisas com inferência na edge e segurança adaptável.

Experiência do cliente e chatbots

Ofereça conversas de IA fluídas em escala global sem a latência que frusta os usuários.

Personalização e recomendação

Interaja de forma personalizada e em tempo real com seus LLMs e modelos personalizados.

Mecanismos de automação e decisão

Ofereça suporte a inferência de alta frequência, essencial para a missão, que mantém fintech, saúde e comércio eletrônico operando em tempo real.

Recursos

A Akamai Inference Cloud transforma a IA do núcleo à edge com a NVIDIA

Fornece inferência de IA dimensionável, segura e de baixa latência em escala global para impulsionar a onda iminente de IA agêntica e física.

Leia a publicação

Edge é tudo o que você precisa

Leia por que criamos a Akamai Inference Cloud para atender à web agêntica.

Leia o blog

Perguntas frequentes (FAQ)

A Akamai Inference Cloud foi criada especificamente para inferência de IA. Ao contrário dos provedores de nuvem tradicionais ou dos serviços de hospedagem de GPU, a Akamai entrega computação, rede e segurança na edge para permitir que as empresas operacionalizem a inferência de IA e implantem agentes inteligentes e autônomos em escala global. A plataforma integra proteção avançada contra ameaças, defesas com reconhecimento de modelos e controle de tráfego nativo de IA para proteger endpoints de inferência e proteger toda a camada de interação de IA. Os clientes da Akamai Inference Cloud obtêm desempenho, eficiência de custos e recursos de uso específico necessários para transformar os investimentos em inteligência artificial em resultados de negócios reais.

A Akamai Inference Cloud foi criada para organizações que investem em IA para obter uma vantagem competitiva, impulsionar a transformação operacional e se preparar para o futuro. Ele foi projetado para equipes que criam e implantam aplicações alimentadas por IA em escala e que precisam da infraestrutura para suportar o desempenho em tempo real em todo o mundo. Estamos capacitando: 

  • MLOps: Engenheiros que automatizam todo o ciclo de vida de aprendizado de máquina para garantir que os modelos sejam continuamente treinados, implantados e monitorados quanto ao desempenho na produção
  • Engenheiros de IA: Engenheiros de software que desenvolvem aplicações agênticas de ponta a ponta, frequentemente usando modelos pré-treinados, e ajudam a preencher a lacuna entre a pesquisa de ciência de dados e o desenvolvimento de software de produção
  • Arquitetos de sistema Agentic: Desenvolvimento de um arquiteto de sistemas tradicional que projeta, constrói e gerencia sistemas complexos e autônomos, capazes de raciocinar, planejar, agir e se adaptar de forma independente para alcançar metas de negócios de alto nível

A inferência acontece mais perto de seus usuários, não em um data center distante. A rede de borda globalmente distribuída da Akamai direciona o tráfego para a região de GPU mais adequada, reduzindo a latência e fornecendo respostas mais rápidas e consistentes para experiências orientadas por IA.

A Akamai Inference Cloud leva as fábricas de IA para a edge, descentralizando dados e processamento e encaminhando as solicitações para o melhor modelo usando os locais de edge amplamente distribuídos da Akamai. Ao mover dados e inferências para mais perto dos usuários, ele permite que os agentes inteligentes do cliente se adaptem instantaneamente aos usuários e à otimização de transações em tempo real.

A Akamai oferece defesa em nível de rede, proteção adaptável contra ameaças e segurança de API na edge, com controles de segurança e de acesso configuráveis para os seus dados e modelos.

Você pode implantar e monitorar aplicações de IA agêntica usando a plataforma de desenvolvimento Kubernetes pré-criada da Akamai. Os engenheiros de MLOps podem aproveitar uma pilha integrada e pré-configurada de software Kubernetes, incluindo vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo, e NVIDIA NIMs.

A plataforma combina NVIDIA RTX PRO Servers com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e o software NVIDIA AI Enterprise, com a infraestrutura de computação em nuvem distribuída e a rede global de edge da Akamai, que tem mais de 4.400 pontos de presença em todo o mundo.

Converse com nossa equipe sobre seu caso de uso. Ajudaremos você a combinar suas cargas de trabalho com a GPU certa e a configuração de implantação e, em seguida, guiaremos você pela configuração para que você possa começar a executar inferência rapidamente.

Uma pessoa com óculos escuros é exibida com o rosto iluminado pela luz da tela de um computador

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A IA está se movendo do laboratório para a produção, e a pressão está em entregar experiências mais rápidas, mais inteligentes e mais seguras. Esteja você otimizando a inferência, dimensionando modelos ou reduzindo a latência, estamos aqui para ajudar a dar vida à IA... na edge.

  • Veja como implantar e dimensionar a inferência de IA mais perto de seus usuários.
  • Saiba como uma infraestrutura nativa de edge melhora o desempenho.
  • Explore como reduzir custos e manter a segurança de nível empresarial.

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