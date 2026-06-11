O treinamento ensina à IA a pensar, mas a inferência é que a coloca em ação. Ela transforma modelos em aplicações em tempo real que raciocinam, respondem e agem. A inferência oferece as experiências que tornam a IA valiosa.

As aplicações de IA na Akamai Inference Cloud operam mais próximas dos usuários, respondem instantaneamente e podem ser dimensionadas sem limites.