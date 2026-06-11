A Akamai oferece uma nuvem reforçada e globalmente distribuída criada para a era da IA. Ela aproxima a computação acionada por GPU dos usuários e dados, acelerando o crescimento, aumentando a competitividade e controlando os custos.
Inferência é o futuro da IA
O treinamento ensina à IA a pensar, mas a inferência é que a coloca em ação. Ela transforma modelos em aplicações em tempo real que raciocinam, respondem e agem. A inferência oferece as experiências que tornam a IA valiosa.
As aplicações de IA na Akamai Inference Cloud operam mais próximas dos usuários, respondem instantaneamente e podem ser dimensionadas sem limites.
Sem inferência, a IA é apenas potencial
Por que o Akamai Inference Cloud?
Como funciona
Crie uma pilha unificada de nuvem de IA que engloba base, modelos, dados e execução, com gerenciamento de tráfego na edge e controle do ciclo de vida de agentes. GPUs especializadas e a rede de edge da Akamai oferecem inferência de baixa latência, enquanto a segurança adaptável e a capacidade de observação da Akamai dão suporte para entregar desempenho, proteção e eficiência em escala global.
Recursos
- GPUs especializadas
- Gerenciamento de tráfego
- Funções sem servidor
- Segurança adaptável de IA
- Criação e gerenciamento de agentes e aplicações
- Dados distribuídos
- Capacidade de observação unificada
- Canais de dados
- Armazenamento de objetos
Casos de uso
Execute a IA em qualquer lugar em que ela crie valor. Acione respostas mais rápidas, automação mais inteligente e experiências eficazes em tempo real em todos os casos de uso.
Recursos
Perguntas frequentes (FAQ)
A Akamai Inference Cloud foi criada especificamente para inferência de IA. Ao contrário dos provedores de nuvem tradicionais ou dos serviços de hospedagem de GPU, a Akamai entrega computação, rede e segurança na edge para permitir que as empresas operacionalizem a inferência de IA e implantem agentes inteligentes e autônomos em escala global. A plataforma integra proteção avançada contra ameaças, defesas com reconhecimento de modelos e controle de tráfego nativo de IA para proteger endpoints de inferência e proteger toda a camada de interação de IA. Os clientes da Akamai Inference Cloud obtêm desempenho, eficiência de custos e recursos de uso específico necessários para transformar os investimentos em inteligência artificial em resultados de negócios reais.
A Akamai Inference Cloud foi criada para organizações que investem em IA para obter uma vantagem competitiva, impulsionar a transformação operacional e se preparar para o futuro. Ele foi projetado para equipes que criam e implantam aplicações alimentadas por IA em escala e que precisam da infraestrutura para suportar o desempenho em tempo real em todo o mundo. Estamos capacitando:
- MLOps: Engenheiros que automatizam todo o ciclo de vida de aprendizado de máquina para garantir que os modelos sejam continuamente treinados, implantados e monitorados quanto ao desempenho na produção
- Engenheiros de IA: Engenheiros de software que desenvolvem aplicações agênticas de ponta a ponta, frequentemente usando modelos pré-treinados, e ajudam a preencher a lacuna entre a pesquisa de ciência de dados e o desenvolvimento de software de produção
- Arquitetos de sistema Agentic: Desenvolvimento de um arquiteto de sistemas tradicional que projeta, constrói e gerencia sistemas complexos e autônomos, capazes de raciocinar, planejar, agir e se adaptar de forma independente para alcançar metas de negócios de alto nível
A inferência acontece mais perto de seus usuários, não em um data center distante. A rede de borda globalmente distribuída da Akamai direciona o tráfego para a região de GPU mais adequada, reduzindo a latência e fornecendo respostas mais rápidas e consistentes para experiências orientadas por IA.
A Akamai Inference Cloud leva as fábricas de IA para a edge, descentralizando dados e processamento e encaminhando as solicitações para o melhor modelo usando os locais de edge amplamente distribuídos da Akamai. Ao mover dados e inferências para mais perto dos usuários, ele permite que os agentes inteligentes do cliente se adaptem instantaneamente aos usuários e à otimização de transações em tempo real.
A Akamai oferece defesa em nível de rede, proteção adaptável contra ameaças e segurança de API na edge, com controles de segurança e de acesso configuráveis para os seus dados e modelos.
Você pode implantar e monitorar aplicações de IA agêntica usando a plataforma de desenvolvimento Kubernetes pré-criada da Akamai. Os engenheiros de MLOps podem aproveitar uma pilha integrada e pré-configurada de software Kubernetes, incluindo vLLM, KServe, NVIDIA Dynamo, NVIDIA NeMo, e NVIDIA NIMs.
A plataforma combina NVIDIA RTX PRO Servers com GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition e o software NVIDIA AI Enterprise, com a infraestrutura de computação em nuvem distribuída e a rede global de edge da Akamai, que tem mais de 4.400 pontos de presença em todo o mundo.
Converse com nossa equipe sobre seu caso de uso. Ajudaremos você a combinar suas cargas de trabalho com a GPU certa e a configuração de implantação e, em seguida, guiaremos você pela configuração para que você possa começar a executar inferência rapidamente.
Agende sua consulta de IA hoje mesmo
A IA está se movendo do laboratório para a produção, e a pressão está em entregar experiências mais rápidas, mais inteligentes e mais seguras. Esteja você otimizando a inferência, dimensionando modelos ou reduzindo a latência, estamos aqui para ajudar a dar vida à IA... na edge.
- Veja como implantar e dimensionar a inferência de IA mais perto de seus usuários.
- Saiba como uma infraestrutura nativa de edge melhora o desempenho.
- Explore como reduzir custos e manter a segurança de nível empresarial.
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