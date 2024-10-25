乌克兰主要政府机构选择 Akamai

2022 年 2 月俄罗斯入侵乌克兰后，Akamai 通过乌克兰国家特殊通信和信息保护局 (SSSCIP) 主动向乌克兰政府提供网络安全支持。乌克兰非常看重 Akamai 提供的支持，并选择 Akamai 作为其重大国家级 DDoS 防护项目的主要供应商，该项目还得到了美国国际开发署 (USAID) 网络安全活动的强力支持。该项目可确保 Akamai 为乌克兰多个关键政府部门提供 DDoS 防护。Akamai 一如既往地帮助乌克兰政府保护其数字基础架构。

Akamai 的 Web 应用程序和 API 保护 (WAAP) 解决方案被选为该项目的关键技术，以应对不断演变的威胁。从恶意软件和跨站脚本攻击，到对抗性爬虫程序和大流量 DDoS 攻击活动，针对 Web 应用和 API 的威胁每年都变得更加复杂，使保护这些数字资产的工作更加困难。俄罗斯入侵乌克兰后，在线恶意活动激增，包括黑客行动、“黑客反击”和国家级网络战。其影响非常显著，导致整个欧洲、中东和非洲地区的 DDoS 攻击显著增加。因此，Akamai 在协助抵御黑客行动方面的作用尤为关键。凭借自动 API 发现、自适应检测、内置爬虫程序抵御和持续自我调整功能，Akamai 的 WAAP 解决方案以及开箱即用的威胁情报与 Client Reputation，有效保护了乌克兰关键政府网站、应用程序、API 和基础架构免受最危险的网络攻击。



在项目实施过程中，Akamai 帮助抵御了高度复杂的、模仿人类行为的僵尸网络攻击。这些僵尸网络经过精心设计，旨在侵入 IT 环境、窃取数据、扰乱政府运营，并发起毁灭性的网络攻击。有时，僵尸网络还试图破坏国家的关键项目。通过其强大的平台，Akamai 成功检测并消除了恶意爬虫程序和僵尸网络流量。此外，通过这项多方面的计划，Akamai 展示了其有效运行多租户项目的能力。各政府实体都可以通过 Akamai 平台实时全面监测其安全态势。尽管所有参与项目的政府机构都在使用该平台，但各机构只能监测自身的安全态势，而且界面也专门根据每个机构的需求进行了量身定制。这确保了定制方案的有效性，使每个机构都能全面了解攻击媒介和趋势，同时为乌克兰 SSSCIP 的国家网络保护中心提供了在全国范围内缓解攻击的最佳方法。



谈到与 Akamai 的合作，SSSCIP 负责人 Yurii Myronenko 表示：“正是有了 USAID 提供的国际技术援助支持，我们部署了基于 Akamai 技术的先进 DDoS 防护解决方案。该解决方案为多个政府机构和国有企业提供了抵御复杂网络攻击的先进工具。通过显著增强我们的网络安全能力，我们在保护乌克兰公共部门和关键基础架构方面迈出了关键一步。”