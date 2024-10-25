As principais organizações governamentais da Ucrânia escolhem a Akamai

Após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, a Akamai ofereceu suporte de cibersegurança de maneira proativa ao governo ucraniano por meio do SSSCIP (State Service of Special Communications and Information Protection, serviço estatal de comunicações especiais e proteção de informações) da Ucrânia. O suporte fornecido pela Akamai possibilitou que a empresa fosse escolhida para um importante programa nacional de proteção contra DDoS na Ucrânia, que recebeu um forte apoio da Atividade de Cibersegurança da USAID. Esse programa garante que a empresa forneça proteção contra DDoS a vários órgãos governamentais importantes na Ucrânia. A Akamai continua a dar suporte ao governo ucraniano em suas iniciativas de proteção da respectiva infraestrutura digital.

As soluções de proteção de aplicativos da Web e APIs (WAAP) da Akamai foram escolhidas para esse importante projeto para oferecer proteção contra ameaças em evolução. De malware e cross-site scripting a bots conflituosos e campanhas volumétricas de DDoS, as ameaças a aplicações web e APIs se tornam mais sofisticadas a cada ano, complicando os esforços para proteger essas propriedades digitais. A invasão da Ucrânia pela Rússia criou um frenesi de atividades online maliciosas, incluindo hacktivismo, “hacking back” e guerra cibernética entre estados-nação. O impacto foi tão forte que contribuiu para um aumento significativo dos ataques de DDoS em toda a região EMEA. É por isso que o papel da Akamai em ajudar a proteger contra o hacktivismo tem sido ainda mais essencial. Com descoberta automática de APIs, detecções adaptativas, mitigação integrada de bots e autoajuste constante, nossas soluções de WAAP e inteligência pronta para uso contra ameaças com o Client Reputation protegem os principais websites, apps, APIs e infraestruturas do governo ucraniano contra os ataques cibernéticos mais perigosos.



No decorrer do projeto, a Akamai ajudou a evitar ataques de botnets extremamente sofisticados que imitam o comportamento humano. Esses botnets foram projetados para invadir ambientes de TI e roubar dados, prejudicar operações governamentais e executar ataques cibernéticos devastadores. Ocasionalmente, eles também tentam causar estragos em iniciativas nacionais fundamentais. Por meio de sua plataforma avançada, a Akamai consegue detectar e neutralizar com eficácia o tráfego malicioso de bots e botnets. Além disso, a Akamai provou, por meio dessa iniciativa multifacetada, que pode executar com eficácia um projeto multilocatário. Cada entidade governamental tem visibilidade total do que está acontecendo em sua postura de segurança em tempo real por meio da plataforma da Akamai. Embora todos os órgãos governamentais que participam do projeto estejam usando a plataforma, cada um tem visibilidade apenas de sua própria postura de segurança, e a interface é especificamente adaptada conforme as necessidades de cada organização. Isso garante uma abordagem personalizada e eficaz, ao oferecer a cada organização uma visão completa dos vetores e tendências de ataque, além de fornecer ao State Cyber Protection Center do SSSCIP da Ucrânia os melhores métodos para mitigar ataques em escala nacional.



Com relação à colaboração com a Akamai, Yurii Myronenko, diretor do SSSCIP, afirma: “Graças ao suporte da assistência técnica internacional da USAID, implantamos a solução de proteção contra DDoS de última geração baseada na Akamai Technologies. Essa solução fornece a vários órgãos governamentais e empresas estatais ferramentas de ponta para se defenderem contra ataques complexos à rede. Ao aprimorar significativamente nossos recursos de cibersegurança, damos um passo crucial para a proteção do setor público e da infraestrutura essencial da Ucrânia.”