Les principales organisations gouvernementales ukrainiennes font confiance Akamai

Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, Akamai a proposé de manière proactive une assistance en matière de cybersécurité au gouvernement ukrainien par l'intermédiaire du Service d'État des communications spéciales et de la protection de l'information (SSSCIP) de l'Ukraine. L'assistance apportée par Akamai lui a permis d'être choisie comme partenaire pour mettre en place un programme national clé de protection contre les attaques DDoS en Ukraine, qui a reçu un soutien important de l'activité de cybersécurité de l'USAID. Ce programme permet à l'entreprise de fournir une protection contre les attaques DDoS à un certain nombre d'organismes gouvernementaux clés en Ukraine. Akamai continue de soutenir le gouvernement ukrainien dans ses efforts pour protéger son infrastructure digitale.

Les solutions de protection des applications Web et des API (WAAP) d'Akamai ont été choisies pour ce projet clé afin d'assurer une protection contre les menaces en constante évolution. Des logiciels malveillants au cross-site scripting, en passant par les bots agressifs et les campagnes DDoS volumétriques, les menaces qui pèsent sur les applications Web et les API deviennent chaque année plus sophistiquées, ce qui complique les efforts pour protéger ces actifs digitaux. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a suscité une explosion des activités malveillantes en ligne, notamment l'hacktivisme, le « hacking back » et la guerre informatique entre États-nations. L'impact a été si fort qu'il a contribué à une augmentation significative des attaques DDoS dans l'ensemble de la région EMEA. Le rôle d'Akamai dans la protection contre l'hacktivisme est donc plus que jamais essentiel. Grâce à la découverte automatique des API, aux détections adaptatives, à l'atténuation intégrée des bots et à l'auto-ajustement continu, les solutions WAAP d'Akamai et de veille sur les menaces prêtes à l'emploi avec Client Reputation protègent les sites, applications, API et infrastructures clés du gouvernement ukrainien contre les cyberattaques les plus dangereuses.



Au cours du projet, Akamai a contribué à repousser les attaques de réseaux de botnets très sophistiqués qui imitent le comportement humain. Ces réseaux de botnets ont été conçus de manière complexe pour s'introduire dans les environnements informatiques et voler des données, perturber les opérations gouvernementales et lancer des cyberattaques paralysantes. Ils ont également tenté de faire des ravages dans des initiatives nationales clés. Grâce à sa puissante plateforme, Akamai a réussi à détecter et à neutraliser efficacement le trafic des bots malveillants et des réseaux de botnets. Akamai a également prouvé, par le biais de cette initiative à multiples facettes, qu'elle pouvait gérer efficacement un projet à clients multiples. Chaque entité gouvernementale dispose d'une visibilité totale de l'évolution de son dispositif de sécurité en temps réel grâce à la plateforme d'Akamai. Bien que tous les organismes publics participant au projet utilisent la plateforme, chacun n'a de visibilité que sur son propre niveau de sécurité et l'interface est spécifiquement adaptée aux besoins de chaque entité. Cela garantit une approche personnalisée et efficace, car chaque entité dispose d'une vision complète des vecteurs d'attaque et des tendances, et fournit au centre national de cyberprotection du SSSCIP d'Ukraine les meilleures méthodes pour limiter les attaques à l'échelle nationale.



Concernant la collaboration avec Akamai, le responsable du SSSCIP, Yurii Myronenko, a déclaré : « Grâce au soutien de l'assistance technique internationale de l'USAID, nous avons déployé une solution de protection DDoS de pointe s'appuyant sur les technologies d'Akamai. Cette solution fournit à plusieurs agences gouvernementales et entreprises publiques des outils de pointe pour se défendre contre les attaques complexes du réseau. En renforçant considérablement nos capacités en matière de cybersécurité, nous franchissons une étape cruciale dans la protection du secteur public et des infrastructures essentielles de l'Ukraine. »