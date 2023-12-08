クラウドネイティブへの移行と「ポータビリティ」の真の価値

貴社ではどのようなクラウドコンピューティングを実行していますか？

クラウドにアプリケーションやワークロードがあるからといって、クラウドネイティブの企業であるというわけではありません。クラウドネイティブ・アプリケーションは、さまざまなクラウドプロバイダー、さらにはハイブリッドモデルのオンプレミス環境でも実行可能です。

特定のクラウドに依存しないアプローチにより、開発プロセス全体で柔軟性を確保できます。これにより、一般的な条件の契約を締結するのではなく、クラウドプロバイダー間でワークロードを移動したり、転用可能なスキルを備えた開発者を雇用したりできるようになり、ベンダーロックインを防止できます。独自のツールや単一のプロバイダーのプラットフォームに依存しなくなるため、アプリケーションやワークロードをあらゆるクラウドに構築して導入できます。また、機能を制限せずにアプリケーションをクラウド間で移動することもできます。