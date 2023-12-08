クラウドネイティブへの移行と「ポータビリティ」の真の価値
現在、ほとんどすべての企業にクラウドコンピューティングが必要ですが、クラウドネイティブ環境で開発することとクラウドベンダーが提供するプラットフォーム中心のツールに依存することには明確な違いがあります。Akamai の新しい e ブック『ポータビリティの力：今すぐクラウドネイティブに移行することによって得られる 5 つのビジネス上のメリット』では、クラウドネイティブアプローチをビジネスに導入することのメリットについて説明しています。
貴社ではどのようなクラウドコンピューティングを実行していますか？
クラウドにアプリケーションやワークロードがあるからといって、クラウドネイティブの企業であるというわけではありません。クラウドネイティブ・アプリケーションは、さまざまなクラウドプロバイダー、さらにはハイブリッドモデルのオンプレミス環境でも実行可能です。
特定のクラウドに依存しないアプローチにより、開発プロセス全体で柔軟性を確保できます。これにより、一般的な条件の契約を締結するのではなく、クラウドプロバイダー間でワークロードを移動したり、転用可能なスキルを備えた開発者を雇用したりできるようになり、ベンダーロックインを防止できます。独自のツールや単一のプロバイダーのプラットフォームに依存しなくなるため、アプリケーションやワークロードをあらゆるクラウドに構築して導入できます。また、機能を制限せずにアプリケーションをクラウド間で移動することもできます。
クラウドネイティブのアプローチにより、ポータビリティを確保
クラウドネイティブであるということは、アプリケーションとワークロードがよりポータブルになるということです。オープン・ソース・ツールを使用して、あらゆるクラウドで実行できるアプリケーションやワークロードを構築することでポータビリティを確保できます。つまり、クラウドネイティブのアプローチを採用することで、ポータビリティを確保できるのです。
ポータビリティが重要である理由
アプリケーションやワークロードがクラウドサービスや独自のツールにロックインされていない場合、任意のクラウドプロバイダーを最大限に活用し、クラウドコストを最大限に生かすための能力と柔軟性が企業にもたらされます。その他に、次の 5 つのビジネス上のメリットがあります。
ROI の最大化：クラウド予算を最大限に活用できるクラウドにワークロードを移行できます
予測可能なスケーリング：必要なときにコンピューティングリソースを拡張し、必要でないときに縮小できます
パフォーマンスの改善：ワークロードを、最も効率的に実行できるクラウドに適合させること。
耐障害性の向上：他のクラウドに再展開できるため、障害の影響を受けにくくなります
開発者の満足度の向上：クラウドネイティブのアプローチを採用することで、開発者は制限の厳しい独自のツールから解放され、必要なときに必要なものを構築できます
詳しく見る
詳細については、eブック『ポータビリティの力：今すぐクラウドネイティブに移行することによって得られる 5 つのビジネス上のメリット』を今すぐダウンロードしてください。
開発者の皆様にポータビリティの利点について知っていただきたい場合は、開発者向けのクラウド・ポータビリティ eブックをご案内ください。