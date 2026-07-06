現代の環境は従来のインベントリでは追いつけないほどの速さで変化しています。Akamaiは組織が次のことを実行できるように支援します。

外部に露出したサービスとシャドウAPIを本番環境のライブトラフィックから直接特定する

アプリケーション、自動化されたインタラクション、新しいAIワークフローを可視化する

ユーザー、サービス、ボット、自律型エージェントが実際にどのようにリソースにアクセスするかを理解する

このような継続的な可視性により、盲点を排除し、セキュリティガバナンスを強化し、確信を持ってリスクの優先順位を設定できるように支援します。