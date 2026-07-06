共有テレメトリー、一元的なポリシー管理、適応型自動化により、チームが保護の一貫性を向上させながら、手作業での調整を軽減できるように支援します。
統合されたセキュリティインテリジェンスで最新のアプリケーション資産全体を保護
共有化されたインテリジェンスと適応型自動化を活用する統合された保護により、運用上の障壁を縮小し、Webアプリケーション、API、ボット、AI駆動型サービスにおける可視性を向上させます。
アプリケーション、API、ボット、AIインタラクションにまたがる脅威の関連付け
WAF、APIセキュリティ、ボット管理、AI保護にまたがるテレメトリーを組み合わせて、巧妙化した悪用を迅速に検知します。共有コンテキストは断片的な調査と手動による分析を減らしながら、精度を向上させます。
パフォーマンスを低下させることなく、グローバルな規模でイノベーションのセキュリティを確保
Akamaiのグローバルに分散されたプラットフォーム上に構築され、ハイブリッド環境とマルチクラウド環境にわたって提供される保護機能により、開発者とセキュリティチームが迅速に行動できるようにします。パフォーマンスとレジリエンスを維持しながら、アプリケーション、API、AI対応サービスを保護します。
トラフィックやセキュリティのニーズに適応した自動化
適応型のベースラインとカスタマイズされた推奨事項により、手作業での調整を軽減し、メンテナンスをシンプル化して、セキュリティチームがアプリケーションとAPI環境全体で自信を持って迅速に対応できるように支援します。
常にプレッシャーにさらされるセキュリティチーム向けに設計
Akamaiのアプリケーション保護プラットフォームが最新のアプリケーション、API、AIシステムのセキュリティを確保する方法
共有化されたインテリジェンス、調整された防御、適応型保護がどのようにアプリケーション、API、ボット、アイデンティティ、AIインタラクションにまたがって連携し、リスクと運用の複雑さを軽減するかをご確認ください。
アプリケーション、API、AI環境に潜む露出を探索
現代の環境は従来のインベントリでは追いつけないほどの速さで変化しています。Akamaiは組織が次のことを実行できるように支援します。
- 外部に露出したサービスとシャドウAPIを本番環境のライブトラフィックから直接特定する
- アプリケーション、自動化されたインタラクション、新しいAIワークフローを可視化する
- ユーザー、サービス、ボット、自律型エージェントが実際にどのようにリソースにアクセスするかを理解する
このような継続的な可視性により、盲点を排除し、セキュリティガバナンスを強化し、確信を持ってリスクの優先順位を設定できるように支援します。
調整された防御でアプリケーションとAIワークフローを保護
最近ではCredential Abuse、ボット、APIの悪用、AI駆動型の手法を組み合わせ、分断された制御をすり抜ける攻撃がますます増えています。Akamaiは組織が次のことを実行できるように支援します。
- アプリケーション、API、アイデンティティ、自動化されたインタラクション、AIサービス全体を広範に可視化する
- 一般的なプラットフォームと共有化されたインテリジェンスを活用して一貫した保護を適用する
- 分散環境全体のレジリエンスを向上させながら、セキュリティ運用をシンプル化する
このような協調的なアプローチにより、組織がパフォーマンス、拡張性、ユーザー体験を犠牲にすることなく、保護を強化できるように支援します。
一貫した制御で人間の操作と自動化された操作を管理
AIエージェント、API、マシン間通信が日常業務の一部となるなかで、セキュリティチームにはユーザー、アプリケーション、サービスにまで及ぶ可視性と制御が必要です。Akamaiは組織が次のことを実行できるように支援します。
- アプリケーション、API、AIサービス、ユーザーインタラクション全体で可視性とポリシー適用を維持する
- ふるまい分析と適応型のリスク評価を使用して疑わしいアクティビティを検知する
- コンテキストに応じた保護を適用し、分散環境全体で意図しない露出を軽減する
このアプローチでは、組織がAIの導入をサポートし、同時に機微な情報と重要なシステムを保護し、進化するコンプライアンス要件に対応できるように支援します。
AIのスピードで進化する脅威に応じて防御を継続的に適応
攻撃者が自動化とAIを使用し、マシンスピードでアプリケーションを探索して悪用することが増えています。Akamaiのコア・プラットフォーム・テクノロジーでは、次の機能を活用して組織が先手を打てるように支援します。
- 保護を継続的に強化する機械学習とふるまい分析
- 新たな脅威と悪性の自動化手法を特定するグローバル脅威インテリジェンスと共有テレメトリー
- 新しい攻撃パターンとゼロデイ攻撃のふるまいに対応するために役立つ迅速な保護の更新
このような協調的なアプローチは、手作業での調整を軽減し、応答を高速化し、アプリケーション、API、AI対応サービスの進化に合わせて強力な保護を維持できるように支援します。
環境全体でアプリケーションセキュリティに関する課題に対処
お客様事例
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
共有テレメトリー、一元的なポリシー管理、適応型自動化により、チームが保護の一貫性を向上させながら、手作業での調整を軽減できるように支援します。
はい。プラットフォームは、組織がAI特有の新たな攻撃ベクトルに対処しながら、AI対応アプリケーション、API、自動化されたインタラクションを管理および保護できるように支援します。
プラットフォームでは、分散環境全体でWAF、APIセキュリティ、ボット防御、DDoS防御、Credential Abuse防御、AIを焦点とした保護が統合されています。
Akamaiのアプリケーション保護プラットフォームの詳細を確認する
最新のアプリケーションセキュリティには、個別の制御だけでは不十分です。Akamaiは、企業が今日の分散環境に合わせて設計された適応型のインテリジェンス、統合された防御、グローバル規模の可視性を活用して、アプリケーション、API、ボット、AIシステム全体で保護を統合できるように支援します。