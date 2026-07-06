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コンピューティング

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

コンピューティング

GPUプラン

NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。

詳細はこちらをご覧ください
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RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition

プラン 時間単位料金 RAM GPU VRAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
RTX PRO 6000 Blackwell x1 $3.60 176 GB 1 96 GB 16 1024 GB 0 TB 40／16 Gbps Request Access（アクセス権をリクエスト）
RTX PRO 6000 Blackwell x2 $7.20 352 GB 2 192 GB 32 2048 GB 0 TB 40／16 Gbps Request Access（アクセス権をリクエスト）
RTX PRO 6000 Blackwell x4 $14.40 704 GB 4 384 GB 64 4096 GB 0 TB 40／16 Gbps Request Access（アクセス権をリクエスト）

RTX™ 4000 Ada Generation

プラン 時間単位料金 RAM GPU   CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
RTX 4000 Ada GPU x1 Small $0.52 16 GB 1   4 500 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x1 Medium $0.67 32 GB 1   8 500 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x1 Large $0.96 64 GB 1   16 500 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large $1.53 128 GB 1   32 500 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Small $1.05 32 GB 2   8 1 TB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium $1.34 64 GB 2   16 1 TB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage $1.49 64 GB 2   16 2 TB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x4 Small $2.96 128 GB 4   32 2 TB 0 TB 40／16 Gbps 登録
RTX 4000 Ada GPU x4 Medium $3.57 196 GB 4   48 2 TB 0 TB 40／16 Gbps 登録

RTX 6000 Quadro

プラン 時間単位料金 RAM GPU   CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1 $1.50 32 GB 1   8 640 GB 16 TB 40／10 Gbps 登録
専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2 $3.00 64 GB 2   16 1280 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3 $4.50 96 GB 3   20 1920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4 $6.00 128 GB 4   24 2560 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
コンピューティング

Dedicated CPUプラン

CPU負荷の高いアプリケーション向けの専用仮想マシンです。

詳細はこちらをご覧ください

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
G8 Dedicated 4x2 $0.07 4 GB 2 40 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 8x4 $0.14 8 GB 4 80 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x8 $0.27 16 GB 8 160 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x16 $0.54 32 GB 16 320 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x32 $1.08 64 GB 32 640 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x48 $1.62 96 GB 48 960 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x64 $2.16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x128 $4.32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x256 $8.64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40／12 Gbps 登録

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
G8 Dedicated 8x2 $0.11 8 GB 2 80 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x4 $0.21 16 GB 4 160 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x8 $0.42 32 GB 8 320 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x16 $0.84 64 GB 16 640 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x24 $1.26 96 GB 24 960 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x32 $1.68 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x64 $3.36 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x128 $6.84 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト                  
G7 Dedicated 4 GB $43.00 $0.06 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G7 Dedicated 8 GB $86.00 $0.13 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G7 Dedicated 16 GB $173.00 $0.26 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G7 Dedicated 32 GB $346.00 $0.52 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G7 Dedicated 64 GB $691.00 $1.04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G7 Dedicated 96 GB $1,037.00 $1.56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G7 Dedicated 128 GB $1,382.00 $2.07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G7 Dedicated 256 GB $2,765.00 $4.15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G7 Dedicated 512 GB $5,530.00 $8.29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト                  
G6 Dedicated 4 GB $36.00 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G6 Dedicated 8 GB $72.00 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G6 Dedicated 16 GB $144.00 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G6 Dedicated 32 GB $288.00 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G6 Dedicated 64 GB $576.00 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G6 Dedicated 96 GB $864.00 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G6 Dedicated 128 GB $1,152.00 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G6 Dedicated 256 GB $2,304.00 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G6 Dedicated 512 GB $4,608.00 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

 

 

コンピューティング

Shared CPUプラン

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

詳細はこちらをご覧ください
プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
Nanode 1 GB $5.00 $0.0075 1 GB 1 25 GB 1 TB 40／1 Gbps 登録
Linode 2 GB $12.00 $0.0180 2 GB 1 50 GB 2 TB 40／2 Gbps 登録
Linode 4 GB $24.00 $0.0360 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
Linode 8 GB $48.00 $0.0720 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 16 GB $96.00 $0.1440 16 GB 6 320 GB 8 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 32 GB $192.00 $0.2880 32 GB 8 640 GB 16 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 64 GB $384.00 $0.5760 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40／9 Gbps 登録
Linode 96 GB $576.00 $0.8640 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
Linode 128 GB $768.00 $1.1520 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40／11 Gbps 登録
Linode 192 GB $1,152.00 $1.7280 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40／12 Gbps 登録
コンピューティング

High Memoryプラン

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

詳細はこちらをご覧ください
プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
Linode 24 GB $60.00 $0.09 24 GB 2 20 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 48 GB $120.00 $0.18 48 GB 2 40 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 90 GB $240.00 $0.36 90 GB 4 90 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 150 GB $480.00 $0.72 150 GB 8 200 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
Linode 300 GB $960.00 $1.44 300 GB 16 340 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
コンピューティング

Accelerated Computeプラン

NETINT VPU を使用するメディアトランスコーディングなど、特殊なワークロード向けにクラウド ASIC への専用アクセスを提供します。

詳細はこちらをご覧ください
プラン 月額料金 時間単位料金 RAM VPU CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト                
NETINT Quadra T1U VPU x1 Small $280.00 $0.42 16 GB 1 8 200 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
NETINT Quadra T1U VPU x1 Medium $352.00 $0.53 24 GB 1 12 300 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
NETINT Quadra T1U VPU x2 Small $488.00 $0.73 24 GB 2 12 300 GB 0 TB 40／16 Gbps 登録
コンピューティング

LKE：Managed Kubernetes Engineプラン

LKEの価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1クラスターあたり月額US$60で、高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。


LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能に加えて、HA（高可用性）および専用コントロールプレーンを、1クラスターあたり月額 300 米ドルで提供します。
 

詳細はこちらをご覧ください

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン ノード 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送  
G8 Dedicated 4x2 3 $0.07 4 GB 2 40 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 8x4 3 $0.14 8 GB 4 80 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 16x8 3 $0.27 16 GB 8 160 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 32x16 3 $0.54 32 GB 16 320 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 64x32 3 $1.08 64 GB 32 640 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 96x48 3 $1.62 96 GB 48 960 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 128x64 3 $2.16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 256x128 3 $4.32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 512x256 3 $8.64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 登録

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン ノード 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送  
G8 Dedicated 8x2 3 $0.11 8 GB 2 80 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 16x4 3 $0.21 16 GB 4 160 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 32x8 3 $0.42 32 GB 8 320 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 64x16 3 $0.84 64 GB 16 640 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 96x24 3 $1.26 96 GB 24 960 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 128x32 3 $1.68 128 GB 32 1280 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 256x64 3 $3.36 256 GB 64 2560 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 512x128 3 $6.84 512 GB 128 5120 GB 0 TB 登録

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送  
G7 Dedicated 4 GB 3 $129.00 $0.06 4 GB 2 80 GB 4 TB 登録
G7 Dedicated 8 GB 3 $258.00 $0.13 8 GB 4 160 GB 5 TB 登録
G7 Dedicated 16 GB 3 $519.00 $0.26 16 GB 8 320 GB 6 TB 登録
G7 Dedicated 32 GB 3 $1,038.00 $0.52 32 GB 16 640 GB 7 TB 登録
G7 Dedicated 64 GB 3 $2,073.00 $1.04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 登録
G7 Dedicated 96 GB 3 $3,111.00 $1.56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 登録
G7 Dedicated 128 GB 3 $4,146.00 $2.07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 登録
G7 Dedicated 256 GB 3 $8,295.00 $4.15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 登録
G7 Dedicated 512 GB 3 $16,590.00 $8.29 512 GB 64 7200 GB 12 TB 登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン ノード 月額料金 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
G6 Dedicated 4 GB 3 $108.00 $36.00 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 登録
G6 Dedicated 8 GB 3 $216.00 $72.00 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 登録
G6 Dedicated 16 GB 3 $432.00 $144.00 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 登録
G6 Dedicated 32 GB 3 $864.00 $288.00 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 登録
G6 Dedicated 64 GB 3 $1,728.00 $576.00 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 登録
G6 Dedicated 96 GB 3 $2,592.00 $864.00 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 登録
G6 Dedicated 128 GB 3 $3,456.00 $1,152.00 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 登録
G6 Dedicated 256 GB 3 $6,912.00 $2,304.00 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 登録
G6 Dedicated 512 GB 3 $13,824.00 $4,608.00 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プラン ノード 月額料金 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
Shared 2 GB 3 $36.00 $36.00 $0.054 6 GB 3 150 GB 6 TB 登録
Shared 4 GB 3 $72.00 $72.00 $0.108 12 GB 6 240 GB 12 TB 登録
Shared 8 GB 3 $144.00 $144.00 $0.216 24 GB 12 480 GB 15 TB 登録
Shared 16 GB 3 $288.00 $288.00 $0.432 48 GB 18 960 GB 24 TB 登録
Shared 32 GB 3 $576.00 $576.00 $0.864 96 GB 24 1920 GB 48 TB 登録
Shared 64 GB 3 $1,152.00 $1,152.00 $1.728 192 GB 48 3840 GB 60 TB 登録
Shared 96 GB 3 $1,728.00 $1,728.00 $2.592 288 GB 60 5760 GB 60 TB 登録
Shared 128 GB 3 $2,304.00 $2,304.00 $3.456 384 GB 72 7680 GB 60 TB 登録
Shared 192 GB 3 $3,456.00 $3,456.00 $5.184 576 GB 96 11520 GB 60 TB 登録

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
High Memory 24 GB 3 $180.00 $0.27 72 GB 6 60 GB 15 TB 登録
High Memory 48 GB 3 $360.00 $0.54 144 GB 6 120 GB 18 TB 登録
High Memory 90 GB 3 $720.00 $1.08 270 GB 12 270 GB 21 TB 登録
High Memory 150 GB 3 $1,440.00 $2.16 450 GB 24 600 GB 24 TB 登録
High Memory 300 GB 3 $2,880.00 $4.32 900 GB 48 1020 GB 27 TB 登録

ストレージ

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

ストレージ

Block Storageプラン

高速ボリュームを接続してストレージ容量を増やせます。

詳細はこちらをご覧ください
ストレージ 月額料金  
10 GB $1.00 登録
20 GB $2.00 登録
40 GB $4.00 登録
80 GB $8.00 登録
160 GB $16.00 登録
320 GB $32.00 登録
640 GB $64.00 登録
1280 GB $128.00 登録
2560 GB $256.00 登録
5120 GB $512.00 登録
10240 GB $1,024.00 登録
ストレージ

Object Storageプラン

バックアップ、ビッグデータ、およびアーカイブのニーズに対応する、Amazon S3 互換のストレージ。全体的なストレージ容量は、バケットあたり、アカウントあたりのオブジェクト数に基づきます。

詳細はこちらをご覧ください
ストレージ（月額料金） アウトバウンド転送（月額料金）  
$0.02／GB $0.005／GB（最初の1TBは毎月無料）。 登録
ストレージ

Images

マシン間でカスタムイメージをアップロード、キャプチャ、展開できます。

開発者ハブを見る
ストレージ 月額料金 イメージ／アカウント 最大容量  
1 GB $0.10 100 150 GB 登録
25 GB $2.50 100 150 GB 登録
50 GB $5.00 100 150 GB 登録
75 GB $7.50 100 150 GB 登録
100 GB $10.00 100 150 GB 登録
125 GB $12.50 100 150 GB 登録
150 GB $15.00 100 150 GB 登録
ストレージ

Backups

スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。

詳細はこちらをご覧ください

NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
GPU 32 GB $40.00 $0.06 32 GB 8 640 GB 16 TB 40／10 Gbps 登録
GPU 64 GB $80.00 $0.12 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
GPU 96 GB $160.00 $0.18 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
GPU 128 GB $320.00 $0.24 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録

新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G8 Dedicated 4x2 $0.00369 4 GB 2 40 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 8x4 $0.00738 8 GB 4 80 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x8 $0.01476 16 GB 8 160 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x16 $0.02952 32 GB 16 320 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x32 $0.05895 64 GB 32 640 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x48 $0.08847 96 GB 48 960 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x64 $0.11799 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x128 $0.23589 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x256 $0.47187 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40／12 Gbps 登録

新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G8 Dedicated 8x2 $0.00738 8 GB 2 80 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x4 $0.01476 16 GB 4 160 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x8 $0.02952 32 GB 8 320 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x16 $0.05895 64 GB 16 640 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x24 $0.08847 96 GB 24 960 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x32 $0.11799 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x64 $0.23589 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x128 $0.47187 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G7 Dedicated 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G7 Dedicated 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G7 Dedicated 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G7 Dedicated 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G7 Dedicated 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G7 Dedicated 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G7 Dedicated 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G7 Dedicated 256 GB $200.00 $0.300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G7 Dedicated 512 GB $240.00 $0.360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G6 Dedicated 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G6 Dedicated 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G6 Dedicated 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G6 Dedicated 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G6 Dedicated 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 32 1280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G6 Dedicated 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 48 1920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G6 Dedicated 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 50 2500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G6 Dedicated 256 GB $200.00 $0.300 256 GB 56 5000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G6 Dedicated 512 GB $240.00 $0.360 512 GB 64 7200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
Linode 1 GB $2.00 $0.003 1 GB 1 25 GB 1 TB 40／1 Gbps 登録
Linode 2 GB $2.50 $0.004 2 GB 1 50 GB 2 TB 40／2 Gbps 登録
Linode 4 GB $5.00 $0.008 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
Linode 8 GB $10.00 $0.015 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 16 GB $20.00 $0.030 16 GB 6 320 GB 8 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 32 GB $40.00 $0.060 32 GB 8 640 GB 16 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 64 GB $80.00 $0.120 64 GB 16 1280 GB 20 TB 40／9 Gbps 登録
Linode 96 GB $120.00 $0.180 96 GB 20 1920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
Linode 128 GB $160.00 $0.240 128 GB 24 2560 GB 20 TB 40／11 Gbps 登録
Linode 192 GB $240.00 $0.360 192 GB 32 3840 GB 20 TB 40／12 Gbps 登録

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト                
High Memory 24 GB $5.00 $0.0075 24 GB 2 20 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
High Memory 48 GB $10.00 $0.0150 48 GB 2 40 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
High Memory 90 GB $20.00 $0.0300 90 GB 4 90 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
High Memory 150 GB $40.00 $0.0600 150 GB 8 200 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
High Memory 300 GB $80.00 $0.1200 300 GB 16 340 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録

データベース

エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005

データベース

MySQLプラン

フルマネージド型のMySQLデータベースクラスターです。掲載されている価格設定は月額料金です。

詳細はこちらをご覧ください

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 2ノード 3ノード  
G7 Dedicated 4 GB、ノード 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 登録
G7 Dedicated 16 GB、ノード 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 登録
G7 Dedicated 32 GB、ノード 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 登録
G7 Dedicated 64 GB、ノード 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 登録
G7 Dedicated 96 GB、ノード 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 登録
G7 Dedicated 128 GB、ノード 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 登録
G7 Dedicated 256 GB、ノード 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 登録
G7 Dedicated 512 GB、ノード 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 2ノード 3ノード  
G6 Dedicated 4 GB、ノード 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 登録
G6 Dedicated 8 GB、ノード 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 登録
G6 Dedicated 16 GB、ノード 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 登録
G6 Dedicated 32 GB、ノード 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 登録
G6 Dedicated 64 GB、ノード 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 登録
G6 Dedicated 96 GB、ノード 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 登録
G6 Dedicated 128 GB、ノード 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 登録
G6 Dedicated 256 GB、ノード 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 3ノード  
Shared 1 GB、ノード 1 1 25 $16.00 $37.00 登録
Shared 2 GB、ノード 1 2 50 $32.00 $74.00 登録
Shared 4 GB、ノード 2 4 80 $63.00 $147.00 登録
Shared 8 GB、ノード 4 8 160 $126.00 $294.00 登録
Shared 16 GB、ノード 6 16 320 $252.00 $588.00 登録
Shared 32 GB、ノード 8 32 640 $504.00 $1,176.00 登録
Shared 64 GB、ノード 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 登録
Shared 96 GB、ノード 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 登録
Shared 128 GB、ノード 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 登録
Shared 192 GB、ノード 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 登録
データベース

PostgreSQLプラン

フルマネージド型のPostgreSQLデータベースクラスターです。掲載されている価格設定は月額料金です。

詳細はこちらをご覧ください

プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 2ノード 3ノード  
G7 Dedicated 4 GB、ノード 2 4 80 $81.60 $171.60 $246.00 登録
G7 Dedicated 8 GB、ノード 4 8 160 $163.20 $342.00 $492.00 登録
G7 Dedicated 16 GB、ノード 8 16 320 $327.60 $708.00 $982.80 登録
G7 Dedicated 32 GB、ノード 16 32 640 $655.20 $1,401.60 $1,965.60 登録
G7 Dedicated 64 GB、ノード 32 64 1280 $1,407.60 $2,838.00 $4,150.80 登録
G7 Dedicated 96 GB、ノード 48 96 1920 $2,110.86 $4,358.40 $6,234.00 登録
G7 Dedicated 128 GB、ノード 50 128 2500 $2,809.14 $5,706.00 $8,086.80 登録
G7 Dedicated 256 GB、ノード 56 256 5000 $5,625.60 $10,941.60 $16,263.60 登録
G7 Dedicated 512 GB、ノード 64 512 7200 $11,073.60 $22,147.20 $33,220.80 登録

使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 2ノード 3ノード  
G6 Dedicated 4 GB、ノード 2 4 80 $68.00 $143.00 $206.00 登録
G6 Dedicated 8 GB、ノード 4 8 160 $136.00 $285.00 $410.00 登録
G6 Dedicated 16 GB、ノード 8 16 320 $273.00 $590.00 $819.00 登録
G6 Dedicated 32 GB、ノード 16 32 640 $546.00 $1,168.00 $1,638.00 登録
G6 Dedicated 64 GB、ノード 32 64 1280 $1,173.00 $2,365.00 $3,459.00 登録
G6 Dedicated 96 GB、ノード 48 96 1920 $1,759.00 $3,632.00 $5,195.00 登録
G6 Dedicated 128 GB、ノード 50 128 2500 $2,341.00 $4,755.00 $6,739.00 登録
G6 Dedicated 256 GB、ノード 56 256 5000 $4,684.00 $9,118.00 $13,553.00 登録

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。

プラン コア RAM ストレージ 1ノード 3ノード  
Shared 1 GB、ノード 1 1 25 $16.00 $37.00 登録
Shared 2 GB、ノード 1 2 50 $32.00 $74.00 登録
Shared 4 GB、ノード 2 4 80 $63.00 $147.00 登録
Shared 8 GB、ノード 4 8 160 $126.00 $294.00 登録
Shared 16 GB、ノード 6 16 320 $252.00 $588.00 登録
Shared 32 GB、ノード 8 32 640 $504.00 $1,176.00 登録
Shared 64 GB、ノード 16 64 1280 $1,008.00 $2,352.00 登録
Shared 96 GB、ノード 20 96 1920 $1,512.00 $3,545.00 登録
Shared 128 GB、ノード 24 128 2560 $2,016.00 $4,726.00 登録
Shared 192 GB、ノード 32 192 3840 $3,025.00 $7,090.00 登録

ネットワーク

エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015

ネットワーク

NodeBalancers

予測可能なコストでアップタイムの維持、効率的なスケーリング、トラフィックの管理を実現できます。

詳細はこちらをご覧ください
プラン 月額料金 時間単位料金

 
NodeBalancer $10 $0.015 登録

サービス

認定クラウドエンジニアによる、迅速で実践的な専門知識の提供。

インフラ管理

既存のアカウントから、コンピューティングインスタンスあたり月額$100でマネージドサービスに加入でき、契約義務はありません。

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クラウドコンサルティングと移行

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よくある質問（FAQ）

よくある質問（FAQ）

サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。課金システムの詳細は本ガイドをご確認ください

旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。G8およびGPUアクセラレーテッドプランには、転送量およびアウトバウンド通信量は含まれていません。ネットワーク転送の使用状況と料金の詳細については、こちらをご覧ください

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どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。VMのサイズは、いつでも必要に応じて拡大または縮小が可能です。詳細については、VMプランの選び方ガイドもあわせてご覧ください。

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。

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