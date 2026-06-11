LKE の価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1 クラスターあたり月額 US$60 で、高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。

LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能を提供し、HA と専用のコントロールプレーンを含みます（1 クラスターあたり月額 US$300）。詳細はこちらをご覧ください。