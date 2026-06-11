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コンピューティング

エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015

Dedicated CPU プラン

CPU 負荷の高いアプリケーション専用の仮想マシン。詳細はこちらをご覧ください

G8 dedicated compute

新しい 1：2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G8 Dedicated 4x2 $0.08 4 GB 2 40 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 8x4 $0.17 8 GB 4 80 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x8 $0.32 16 GB 8 160 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x16 $0.65 32 GB 16 320 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x32 $1.30 64 GB 32 640 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x48 $1.94 96 GB 48 960 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x64 $2.59 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x128 $5.18 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x256 $10.37 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40／12 Gbps 登録

G8 dedicated general

新しい 1：4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G8 Dedicated 8x2 $0.13 8 GB 2 80 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x4 $0.25 16 GB 4 160 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x8 $0.50 32 GB 8 320 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x16 $1.01 64 GB 16 640 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x24 $1.51 96 GB 24 960 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x32 $2.02 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x64 $4.03 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x128 $8.21 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録

G7 dedicated compute

プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G7 Dedicated 4 GB $51.84 $0.078 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G7 Dedicated 8 GB $103.68 $0.156 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G7 Dedicated 16 GB $207.36 $0.311 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G7 Dedicated 32 GB $414.72 $0.622 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G7 Dedicated 64 GB $829.44 $1.244 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G7 Dedicated 96 GB $1,244.16 $1.866 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G7 Dedicated 128 GB $1,658.88 $2.488 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G7 Dedicated 256 GB $3,317.76 $4.977 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G7 Dedicated 512 GB $6,635.52 $9.953 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40／12 Gbps  

G6 dedicated compute

使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G6 Dedicated 4 GB $43.20 $0.065 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G6 Dedicated 8 GB $86.40 $0.130 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G6 Dedicated 16 GB $172.80 $0.259 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G6 Dedicated 32 GB $345.60 $0.518 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G6 Dedicated 64 GB $691.20 $1.037 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G6 Dedicated 96 GB $1,036.80 $1.555 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G6 Dedicated 128 GB $1,382.40 $2.074 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G6 Dedicated 256 GB $2,764.80 $4.147 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G6 Dedicated 512 GB $5,529.60 $8.294 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

Shared CPU プラン

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。詳細はこちらをご覧ください

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
Nanode 1 GB $6.00 $0.009 1 GB 1 25 GB 1 TB 40／1 Gbps 登録
Linode 2 GB $14.40 $0.022 2 GB 1 50 GB 2 TB 40／2 Gbps 登録
Linode 4 GB $28.80 $0.043 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
Linode 8 GB $57.60 $0.086 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 16 GB $115.20 $0.173 16 GB 6 320 GB 8 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 32 GB $230.40 $0.346 32 GB 8 640 GB 16 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 64 GB $460.80 $0.691 64 GB 16 1,280 GB 20 TB 40／9 Gbps 登録
Linode 96 GB $691.20 $1.037 96 GB 20 1,920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
Linode 128 GB $921.60 $1.382 128 GB 24 2,560 GB 20 TB 40／11 Gbps 登録
Linode 192 GB $1,382.40 $2.074 192 GB 32 3,840 GB 20 TB 40／12 Gbps 登録

High Memory プラン

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。詳細はこちらをご覧ください

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
Linode 24 GB $72.00 $0.108 24 GB 2 20 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 48 GB $144.00 $0.216 48 GB 2 40 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 90 GB $288.00 $0.432 90 GB 4 90 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 150 GB $576.00 $0.864 150 GB 8 200 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
Linode 300 GB $1,152.00 $1.728 300 GB 16 340 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録

LKE：Managed Kubernetes Engine プラン

LKE の価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1 クラスターあたり月額 US$60 で、高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。

LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能を提供し、HA と専用のコントロールプレーンを含みます（1 クラスターあたり月額 US$300）。詳細はこちらをご覧ください

G8 dedicated compute

新しい 1：2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン ノード 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送
 
G8 Dedicated 4x2 3 $0.07 4 GB 2 40 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 8x4 3 $0.14 8 GB 4 80 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 16x8 3 $0.27 16 GB 8 160 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 32x16 3 $0.54 32 GB 16 320 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 64x32 3 $1.08 64 GB 32 640 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 96x48 3 $1.62 96 GB 48 960 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 128x64 3 $2.16 128 GB 64 1280 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 256x128 3 $4.32 256 GB 128 2560 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 512x256 3 $8.64 512 GB 256 5120 GB 0 TB 登録

G8 dedicated general

 新しい 1：4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン ノード 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送
 
G8 Dedicated 8x2 3 $0.05 8 GB 2 80 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 16x4 3 $0.11 16 GB 4 160 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 32x8 3 $0.21 32 GB 8 320 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 64x16 3 $0.42 64 GB 16 640 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 96x24 3 $0.84 96 GB 24 960 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 128x32 3 $1.26 128 GB 32 1280 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 256x64 3 $1.68 256 GB 64 2560 GB 0 TB 登録
G8 Dedicated 512x128 3 $3.36 512 GB 128 5120 GB 0 TB 登録

G7 dedicated compute

プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送  
G7 Dedicated 4 GB 3 $155.52 $0.06 4 GB 2 80 GB 4 TB 登録
G7 Dedicated 8 GB 3 $311.04 $0.13 8 GB 4 160 GB 5 TB 登録
G7 Dedicated 16 GB 3 $622.08 $0.26 16 GB 8 320 GB 6 TB 登録
G7 Dedicated 32 GB 3 $1,244.16 $0.52 32 GB 16 640 GB 7 TB 登録
G7 Dedicated 64 GB 3 $2,488.32 $1.04 64 GB 32 1280 GB 8 TB 登録
G7 Dedicated 96 GB 3 $3,732.48 $1.56 96 GB 48 1920 GB 9 TB 登録
G7 Dedicated 128 GB 3 $4,976.64 $2.07 128 GB 50 2500 GB 10 TB 登録
G7 Dedicated 256 GB 3 $9,953.28 $4.15 256 GB 56 5000 GB 11 TB 登録
G7 Dedicated 512 GB 3 $19,906.56 $8.29 512 GB 64 7200 GB 12 TB  

G6 dedicated compute

使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
G6 Dedicated 4 GB 3 $129.60 $0.054 4 GB 2 80 GB 4 TB 登録
G6 Dedicated 8 GB 3 $259.20 $0.108 8 GB 4 160 GB 5 TB 登録
G6 Dedicated 16 GB 3 $518.40 $0.216 16 GB 8 320 GB 6 TB 登録
G6 Dedicated 32 GB 3 $1,036.80 $0.432 32 GB 16 640 GB 7 TB 登録
G6 Dedicated 64 GB 3 $2,073.60 $0.864 64 GB 32 1280 GB 8 TB 登録
G6 Dedicated 96 GB 3 $3,110.40 $1.296 96 GB 48 1920 GB 9 TB 登録
G6 Dedicated 128 GB 3 $4,147.20 $1.728 128 GB 50 2500 GB 10 TB 登録
G6 Dedicated 256 GB 3 $8,294.40 $3.456 256 GB 56 5000 GB 11 TB 登録
G6 Dedicated 512 GB 3 $16,588.80 $6.912 512 GB 64 7200 GB 12 TB 登録

Shared CPU

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
Shared 2 GB 3 $43.20 $0.066 6 GB 3 150 GB 6 TB 登録
Shared 4 GB 3 $86.40 $0.129 12 GB 6 240 GB 12 TB 登録
Shared 8 GB 3 $172.80 $0.258 24 GB 12 480 GB 15 TB 登録
Shared 16 GB 3 $345.60 $0.519 48 GB 18 960 GB 24 TB 登録
Shared 32 GB 3 $691.20 $1.038 96 GB 24 1,920 GB 48 TB 登録
Shared 64 GB 3 $1,382.40 $2.073 192 GB 48 3,840 GB 60 TB 登録
Shared 96 GB 3 $2,073.60 $3.111 288 GB 60 5,760 GB 60 TB 登録
Shared 128 GB 3 $2,764.80 $4.146 384 GB 72 7,680 GB 60 TB 登録
Shared 192 GB 3 $4,147.20 $6.222 576 GB 96 11,520 GB 60 TB 登録

High Memory

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プラン ノード 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送  
High Memory 24 GB 3 $216.00 $0.324 72 GB 6 60 GB 15 TB 登録
High Memory 48 GB 3 $432.00 $0.648 144 GB 6 120 GB 18 TB 登録
High Memory 90 GB 3 $864.00 $1.296 270 GB 12 270 GB 21 TB 登録
High Memory 150 GB 3 $1,728.00 $2.592 450 GB 24 600 GB 24 TB 登録
High Memory 300 GB 3 $3,456.00 $5.184 900 GB 48 1,020 GB 27 TB 登録

ストレージ

エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015

Block Storage プラン

高速ボリュームを接続してストレージ容量を増やせます。詳細はこちらをご覧ください

ストレージ 月額料金
 
10 GB $1.20 登録
20 GB $2.40 登録
40 GB $4.80 登録
80 GB $9.60 登録
160 GB $19.20 登録
320 GB $38.40 登録
640 GB $76.80 登録
1,280 GB $153.60 登録
2,560 GB $307.20 登録
5,120 GB $614.40 登録
10,240 GB $1,228.80 登録

Object Storage プラン

Amazon S3 互換のストレージでバックアップ、ビッグデータ、アーカイブのニーズに応えます。全体的なストレージ容量は、バケットあたり、アカウントあたりのオブジェクト数に基づきます。詳細はこちらをご覧ください

ストレージ（月額料金） アウトバウンド転送（月額料金）
 
$0.024／GB $0.015／GB（最初の 1TB は毎月無料）。 登録

追加ストレージは 1 GB あたり US$0.024、追加アウトバウンド転送は 1 GB あたり US$0.015 です 

* 一部の使用制限と仕様はリージョンによって異なります。より大規模なワークロードや容量の拡張をご希望の場合は、お問い合わせください

Images

マシン間でカスタムイメージをアップロード、キャプチャ、展開できます。詳しくは開発者向けハブをご覧ください。

ストレージ 月額料金 イメージ／アカウント 最大容量
 
1 GB $0.10 25 150 GB 登録
25 GB $2.50 25 150 GB 登録
50 GB $5.00 25 150 GB 登録
75 GB $7.50 25 150 GB 登録
100 GB $10.00 25 150 GB 登録
125 GB $12.50 25 150 GB 登録
150 GB $15.00 25 150 GB 登録

Backups

スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスタイプを選択します。詳細はこちらをご覧ください

G8 dedicated compute

新しい 1：2 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC™ プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G8 Dedicated 4x2 $0.00443 4 GB 2 40 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 8x4 $0.0089 8 GB 4 80 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x8 $0.0177 16 GB 8 160 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x16 $0.0354 32 GB 16 320 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x32 $0.0707 64 GB 32 640 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x48 $0.1062 96 GB 48 960 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x64 $0.1416 128 GB 64 1280 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x128 $0.2831 256 GB 128 2560 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x256 $0.5662 512 GB 256 5120 GB 0 TB 40／12 Gbps 登録

G8 dedicated general

新しい 1：4 VM 形状と拡張メモリオプションを備えた第 5 世代 AMD EPYC プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。

プラン 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト
 
G8 Dedicated 8x2 $0.0089 8 GB 2 80 GB 0 TB 40／4 Gbps 登録
G8 Dedicated 16x4 $0.0177 16 GB 4 160 GB 0 TB 40／5 Gbps 登録
G8 Dedicated 32x8 $0.0354 32 GB 8 320 GB 0 TB 40／6 Gbps 登録
G8 Dedicated 64x16 $0.0707 64 GB 16 640 GB 0 TB 40／7 Gbps 登録
G8 Dedicated 96x24 $0.1062 96 GB 24 960 GB 0 TB 40／8 Gbps 登録
G8 Dedicated 128x32 $0.1416 128 GB 32 1280 GB 0 TB 40／9 Gbps 登録
G8 Dedicated 256x64 $0.2831 256 GB 64 2560 GB 0 TB 40／10 Gbps 登録
G8 Dedicated 512x128 $0.5662 512 GB 128 5120 GB 0 TB 40／11 Gbps 登録

G7 dedicated compute

プレミアムなメモリ構成を備えた第 3 世代 AMD EPYC プロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用 CPU コアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU 負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G7 Dedicated 4 GB $6.00 $0.009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G7 Dedicated 8 GB $12.00 $0.018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G7 Dedicated 16 GB $24.00 $0.036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G7 Dedicated 32 GB $48.00 $0.072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G7 Dedicated 64 GB $96.00 $0.144 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G7 Dedicated 96 GB $144.00 $0.216 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G7 Dedicated 128 GB $192.00 $0.288 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G7 Dedicated 256 GB $240.00 $0.360 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G7 Dedicated 512 GB $288.00 $0.432 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

G6 dedicated general

使用可能なレガシーハードウェアに専用 CPU コアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM vCPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
G6 Dedicated 4 GB $6.00 $0.009 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
G6 Dedicated 8 GB $12.00 $0.018 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
G6 Dedicated 16 GB $24.00 $0.036 16 GB 8 320 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
G6 Dedicated 32 GB $48.00 $0.072 32 GB 16 640 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
G6 Dedicated 64 GB $96.00 $0.144 64 GB 32 1,280 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
G6 Dedicated 96 GB $144.00 $0.216 96 GB 48 1,920 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録
G6 Dedicated 128 GB $192.00 $0.288 128 GB 50 2,500 GB 10 TB 40／10 Gbps 登録
G6 Dedicated 256 GB $240.00 $0.360 256 GB 56 5,000 GB 11 TB 40／11 Gbps 登録
G6 Dedicated 512 GB $288.00 $0.432 512 GB 64 7,200 GB 12 TB 40／12 Gbps 登録

Shared CPU

コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有 CPU。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
Linode 1 GB $2.40 $0.0036 1 GB 1 25 GB 1 TB 40／1 Gbps 登録
Linode 2 GB $3.00 $0.0045 2 GB 1 50 GB 2 TB 40／2 Gbps 登録
Linode 4 GB $6.00 $0.0090 4 GB 2 80 GB 4 TB 40／4 Gbps 登録
Linode 8 GB $12.00 $0.0180 8 GB 4 160 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
Linode 16 GB $24.00 $0.0360 16 GB 6 320 GB 8 TB 40／6 Gbps 登録
Linode 32 GB $48.00 $0.0720 32 GB 8 640 GB 16 TB 40／7 Gbps 登録
Linode 64 GB $96.00 $0.1440 64 GB 16 1,280 GB 20 TB 40／9 Gbps 登録
Linode 96 GB $144.00 $0.2160 96 GB 20 1,920 GB 20 TB 40／10 Gbps 登録
Linode 128 GB $192.00 $0.2880 128 GB 24 2,560 GB 20 TB 40／11 Gbps 登録
Linode 192 GB $288.00 $0.4320 192 GB 32 3,840 GB 20 TB 40／12 Gbps 登録

High Memory

メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。

プラン 月額料金 時間単位料金 RAM CPU ストレージ 転送 ネットワークイン／アウト  
High Memory 24 GB $6.00 $0.009 24 GB 2 20 GB 5 TB 40／5 Gbps 登録
High Memory 48 GB $12.00 $0.018 48 GB 2 40 GB 6 TB 40／6 Gbps 登録
High Memory 90 GB $24.00 $0.036 90 GB 4 90 GB 7 TB 40／7 Gbps 登録
High Memory 150 GB $48.00 $0.072 150 GB 8 200 GB 8 TB 40／8 Gbps 登録
High Memory 300 GB $96.00 $0.144 300 GB 16 340 GB 9 TB 40／9 Gbps 登録

ネットワーク

エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015

NodeBalancers

予測可能なコストでアップタイムの維持、効率的なスケーリング、トラフィックの管理を実現できます。詳細はこちらをご覧ください

プラン 月額料金 時間単位料金
 
10 GB $12 $0.18 登録

サービス

認定クラウドエンジニアによる、迅速で実践的な専門知識の提供。

インフラ管理

既存のアカウントから、コンピューティングインスタンスあたり月額 $100 でマネージドサービスに加入でき、契約義務はありません。

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お客様のニーズに最適なクラウドプランの構築

Akamaiとの連携により、クラウドコストの分析、インフラの最適化、そして目標達成に必要な機能の選択が可能になります。

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よくある質問（FAQ）

サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1 GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は $0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1 か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。請求・課金の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。G8 および GPU アクセラレーテッドプランには、プランに含まれる転送量（Transfer）やアウトバウンド通信量（Egress）は含まれていません。ネットワーク転送量の利用方法および料金について詳しくはこちらをご覧ください

クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60 日間有効の US$100 のクレジットを受け取った場合、その US$100 のクレジットはお客様のアカウントに自動適用されます。この 60 日間に US$50 を消費した場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。この 60 日間に US$150 分ご利用になった場合、US$100 のクレジットは完全に消費され、お客様のクレジットカードには US$50 が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。

Visa、Mastercard、American Express、Discover をご利用いただけます。PayPal アカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。PayPal から送金する際にも、クレジットカードを使用してサインアップする必要があります。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください

どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。VMのサイズは、いつでも必要に応じて拡大または縮小が可能です。詳細については、VMプランの選び方ガイドもあわせてご覧ください。

はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。

はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Pro や追加の IP など、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスについて料金が発生しないようにするためには、そのサービスを完全にアカウントから削除する必要があります。

当社は課税対象のお客様から税金を徴収しています。当社が税金を徴収する国や税率のほか、お客様のビジネスの納税者番号をアカウントに追加する方法については、税金情報に関するガイドをご参照ください。

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