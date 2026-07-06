攻撃者はフロンティアモデルを利用することで、外部に露出したシステムを発見し、隠れた脆弱性をすばやく見つけ出しています。攻撃者は、影響度の低い問題を組み合わせ、セキュリティチームが対処するよりも速くエクスプロイトを生成できてしまいます。セキュリティリーダーは、AIによって加速する攻撃がビジネスに影響を及ぼすインシデントへと発展する前に、露出を低減し、影響を封じ込め、防御を強化する必要があります。