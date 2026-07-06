RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition
コンピューティング
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
GPUプラン
NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|VRAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|RTX PRO 6000 Blackwell x1
|$3.00
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
|RTX PRO 6000 Blackwell x2
|$6.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
|RTX PRO 6000 Blackwell x4
|$12.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
|RTX PRO 6000 Blackwell x1 - シンガポール
|$4.50
|176 GB
|1
|96 GB
|16
|1024 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
|RTX PRO 6000 Blackwell x2 - シンガポール
|$9.00
|352 GB
|2
|192 GB
|32
|2048 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
|RTX PRO 6000 Blackwell x4 - シンガポール
|$18.00
|704 GB
|4
|384 GB
|64
|4096 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|Request Access（アクセス権をリクエスト）
RTX™ 4000 Ada Generation
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|RTX 4000 Ada GPU x1 Small
|$0.52
|16 GB
|1
|4
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 Medium
|$0.67
|32 GB
|1
|8
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 Large
|$0.96
|64 GB
|1
|16
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x1 X-Large
|$1.53
|128 GB
|1
|32
|500 GB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Small
|$1.05
|32 GB
|2
|8
|1 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium
|$1.34
|64 GB
|2
|16
|1 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x2 Medium High Storage
|$1.49
|64 GB
|2
|16
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x4 Small
|$2.96
|128 GB
|4
|32
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
|RTX 4000 Ada GPU x4 Medium
|$3.57
|196 GB
|4
|48
|2 TB
|0 TB
|40／16 Gbps
|登録
RTX 6000 Quadro
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|GPU
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|専用32 GB + RTX 6000 Quadro GPU x1
|$1.50
|32 GB
|1
|8
|640 GB
|16 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用64 GB + RTX 6000 Quadro GPU x2
|$3.00
|64 GB
|2
|16
|1280 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用96 GB + RTX 6000 Quadro GPU x3
|$4.50
|96 GB
|3
|20
|1920 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|専用128 GB + RTX 6000 Quadro GPU x4
|$6.00
|128 GB
|4
|24
|2560 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
Dedicated CPUプラン
CPU負荷の高いアプリケーション向けの専用仮想マシンです。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 4x2
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40／12 Gbps
|登録
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 8x2
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G7 Dedicated 4 GB
|$43.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|$86.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|$173.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|$346.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|$691.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|$1,037.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|$1,382.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|$2,765.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|$5,530.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G6 Dedicated 4 GB
|$36.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|$72.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|$144.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|$288.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|$576.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|$864.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|$1,152.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|$2,304.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|$4,608.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
Shared CPUプラン
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|Nanode 1 GB
|$5.00
|$0.0075
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40／1 Gbps
|登録
|Linode 2 GB
|$12.00
|$0.0180
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40／2 Gbps
|登録
|Linode 4 GB
|$24.00
|$0.0360
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|Linode 8 GB
|$48.00
|$0.0720
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|Linode 16 GB
|$96.00
|$0.1440
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40／6 Gbps
|登録
|Linode 32 GB
|$192.00
|$0.2880
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40／7 Gbps
|登録
|Linode 64 GB
|$384.00
|$0.5760
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40／9 Gbps
|登録
|Linode 96 GB
|$576.00
|$0.8640
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|Linode 128 GB
|$768.00
|$1.1520
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40／11 Gbps
|登録
|Linode 192 GB
|$1,152.00
|$1.7280
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40／12 Gbps
|登録
High Memoryプラン
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|Linode 24 GB
|$60.00
|$0.09
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|Linode 48 GB
|$120.00
|$0.18
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|Linode 90 GB
|$240.00
|$0.36
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|Linode 150 GB
|$480.00
|$0.72
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|Linode 300 GB
|$960.00
|$1.44
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
Accelerated Computeプラン
NETINT VPU を使用するメディアトランスコーディングなど、特殊なワークロード向けにクラウド ASIC への専用アクセスを提供します。
LKE：Managed Kubernetes Engineプラン
LKEの価格には、コンピューティングインスタンス、NodeBalancers、ボリュームなど、お客様が消費するリソースが含まれます。1クラスターあたり月額US$60で、高可用性（HA）コントロールプレーンにアップグレードできます。
LKE-Enterprise は、LKE のすべての機能に加えて、HA（高可用性）および専用コントロールプレーンを、1クラスターあたり月額 300 米ドルで提供します。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|ノード
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|G8 Dedicated 4x2
|3
|$0.07
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|3
|$0.14
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|3
|$0.27
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|3
|$0.54
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|3
|$1.08
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|3
|$1.62
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|3
|$2.16
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|3
|$4.32
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|3
|$8.64
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|登録
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|ノード
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|G8 Dedicated 8x2
|3
|$0.11
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|3
|$0.21
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|3
|$0.42
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|3
|$0.84
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|3
|$1.26
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|3
|$1.68
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|3
|$3.36
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|3
|$6.84
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|登録
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|
|G7 Dedicated 4 GB
|3
|$129.00
|$0.06
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|3
|$258.00
|$0.13
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|3
|$519.00
|$0.26
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|3
|$1,038.00
|$0.52
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|3
|$2,073.00
|$1.04
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|3
|$3,111.00
|$1.56
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|3
|$4,146.00
|$2.07
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|3
|$8,295.00
|$4.15
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|3
|$16,590.00
|$8.29
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|vCPU
|ストレージ
|転送
|
|G6 Dedicated 4 GB
|3
|$108.00
|$0.054
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|3
|$216.00
|$0.108
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|3
|$432.00
|$0.216
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|3
|$864.00
|$0.432
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|3
|$1,728.00
|$0.864
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|3
|$2,592.00
|$1.296
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|3
|$3,456.00
|$1.728
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|3
|$6,912.00
|$3.456
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|3
|$13,824.00
|$6.912
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|
|Shared 2 GB
|3
|$36.00
|$0.054
|6 GB
|3
|150 GB
|6 TB
|登録
|Shared 4 GB
|3
|$72.00
|$0.108
|12 GB
|6
|240 GB
|12 TB
|登録
|Shared 8 GB
|3
|$144.00
|$0.216
|24 GB
|12
|480 GB
|15 TB
|登録
|Shared 16 GB
|3
|$288.00
|$0.432
|48 GB
|18
|960 GB
|24 TB
|登録
|Shared 32 GB
|3
|$576.00
|$0.864
|96 GB
|24
|1920 GB
|48 TB
|登録
|Shared 64 GB
|3
|$1,152.00
|$1.728
|192 GB
|48
|3840 GB
|60 TB
|登録
|Shared 96 GB
|3
|$1,728.00
|$2.592
|288 GB
|60
|5760 GB
|60 TB
|登録
|Shared 128 GB
|3
|$2,304.00
|$3.456
|384 GB
|72
|7680 GB
|60 TB
|登録
|Shared 192 GB
|3
|$3,456.00
|$5.184
|576 GB
|96
|11520 GB
|60 TB
|登録
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
|プラン
|ノード
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|
|High Memory 24 GB
|3
|$180.00
|$0.27
|72 GB
|6
|60 GB
|15 TB
|登録
|High Memory 48 GB
|3
|$360.00
|$0.54
|144 GB
|6
|120 GB
|18 TB
|登録
|High Memory 90 GB
|3
|$720.00
|$1.08
|270 GB
|12
|270 GB
|21 TB
|登録
|High Memory 150 GB
|3
|$1,440.00
|$2.16
|450 GB
|24
|600 GB
|24 TB
|登録
|High Memory 300 GB
|3
|$2,880.00
|$4.32
|900 GB
|48
|1020 GB
|27 TB
|登録
ストレージ
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
Backups
スタックから完全に独立した形での即時バックアップを実現します。バックアップするインスタンスの種類を選べます。
NVIDIA GPUを搭載した専用の仮想マシンで複雑なコンピューティングジョブを高速化します。
新しい1：2 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYC™プロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 4x2
|$0.00369
|4 GB
|2
|40 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 8x4
|$0.00738
|8 GB
|4
|80 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x8
|$0.01476
|16 GB
|8
|160 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x16
|$0.02952
|32 GB
|16
|320 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x32
|$0.05895
|64 GB
|32
|640 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x48
|$0.08847
|96 GB
|48
|960 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x64
|$0.11799
|128 GB
|64
|1280 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x128
|$0.23589
|256 GB
|128
|2560 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x256
|$0.47187
|512 GB
|256
|5120 GB
|0 TB
|40／12 Gbps
|登録
新しい1：4 VM形状と拡張メモリオプションを備えた第5世代AMD EPYCプロセッサーによる整合性の高いコンピューティング。レイテンシーの影響を受けやすく、リソースを大量に消費するエンタープライズレベルのアプリケーション向けに設計されています。
|プラン
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G8 Dedicated 8x2
|$0.00738
|8 GB
|2
|80 GB
|0 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 16x4
|$0.01476
|16 GB
|4
|160 GB
|0 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 32x8
|$0.02952
|32 GB
|8
|320 GB
|0 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 64x16
|$0.05895
|64 GB
|16
|640 GB
|0 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 96x24
|$0.08847
|96 GB
|24
|960 GB
|0 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 128x32
|$0.11799
|128 GB
|32
|1280 GB
|0 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 256x64
|$0.23589
|256 GB
|64
|2560 GB
|0 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G8 Dedicated 512x128
|$0.47187
|512 GB
|128
|5120 GB
|0 TB
|40／11 Gbps
|登録
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G7 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G7 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|G6 Dedicated 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|8
|320 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|16
|640 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|32
|1280 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|48
|1920 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|50
|2500 GB
|10 TB
|40／10 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 256 GB
|$200.00
|$0.300
|256 GB
|56
|5000 GB
|11 TB
|40／11 Gbps
|登録
|G6 Dedicated 512 GB
|$240.00
|$0.360
|512 GB
|64
|7200 GB
|12 TB
|40／12 Gbps
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|Linode 1 GB
|$2.00
|$0.003
|1 GB
|1
|25 GB
|1 TB
|40／1 Gbps
|登録
|Linode 2 GB
|$2.50
|$0.004
|2 GB
|1
|50 GB
|2 TB
|40／2 Gbps
|登録
|Linode 4 GB
|$5.00
|$0.008
|4 GB
|2
|80 GB
|4 TB
|40／4 Gbps
|登録
|Linode 8 GB
|$10.00
|$0.015
|8 GB
|4
|160 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|Linode 16 GB
|$20.00
|$0.030
|16 GB
|6
|320 GB
|8 TB
|40／6 Gbps
|登録
|Linode 32 GB
|$40.00
|$0.060
|32 GB
|8
|640 GB
|16 TB
|40／7 Gbps
|登録
|Linode 64 GB
|$80.00
|$0.120
|64 GB
|16
|1280 GB
|20 TB
|40／9 Gbps
|登録
|Linode 96 GB
|$120.00
|$0.180
|96 GB
|20
|1920 GB
|20 TB
|40／10 Gbps
|登録
|Linode 128 GB
|$160.00
|$0.240
|128 GB
|24
|2560 GB
|20 TB
|40／11 Gbps
|登録
|Linode 192 GB
|$240.00
|$0.360
|192 GB
|32
|3840 GB
|20 TB
|40／12 Gbps
|登録
メモリ負荷の高いアプリケーション向けに専用コアを使用して最適化された仮想マシン。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|RAM
|CPU
|ストレージ
|転送
|ネットワークイン／アウト
|High Memory 24 GB
|$5.00
|$0.0075
|24 GB
|2
|20 GB
|5 TB
|40／5 Gbps
|登録
|High Memory 48 GB
|$10.00
|$0.0150
|48 GB
|2
|40 GB
|6 TB
|40／6 Gbps
|登録
|High Memory 90 GB
|$20.00
|$0.0300
|90 GB
|4
|90 GB
|7 TB
|40／7 Gbps
|登録
|High Memory 150 GB
|$40.00
|$0.0600
|150 GB
|8
|200 GB
|8 TB
|40／8 Gbps
|登録
|High Memory 300 GB
|$80.00
|$0.1200
|300 GB
|16
|340 GB
|9 TB
|40／9 Gbps
|登録
データベース
エグレス超過料金は1 GBあたりUS$0.005
MySQLプラン
フルマネージド型のMySQLデータベースクラスターです。掲載されている価格設定は月額料金です。
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G7 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|登録
|G7 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|登録
|G7 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|320
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|登録
|G7 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|640
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|登録
|G7 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1280
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|登録
|G7 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1920
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|登録
|G7 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2500
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|登録
|G7 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|5000
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|登録
|G7 Dedicated 512 GB、ノード
|64
|512
|7200
|$11,073.60
|$22,147.20
|$33,220.80
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G6 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|登録
|G6 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|登録
|G6 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|320
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|登録
|G6 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|640
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|登録
|G6 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1280
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|登録
|G6 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1920
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|登録
|G6 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2500
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|登録
|G6 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|5000
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|3ノード
|Shared 1 GB、ノード
|1
|1
|25
|$16.00
|$37.00
|登録
|Shared 2 GB、ノード
|1
|2
|50
|$32.00
|$74.00
|登録
|Shared 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$63.00
|$147.00
|登録
|Shared 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$126.00
|$294.00
|登録
|Shared 16 GB、ノード
|6
|16
|320
|$252.00
|$588.00
|登録
|Shared 32 GB、ノード
|8
|32
|640
|$504.00
|$1,176.00
|登録
|Shared 64 GB、ノード
|16
|64
|1280
|$1,008.00
|$2,352.00
|登録
|Shared 96 GB、ノード
|20
|96
|1920
|$1,512.00
|$3,545.00
|登録
|Shared 128 GB、ノード
|24
|128
|2560
|$2,016.00
|$4,726.00
|登録
|Shared 192 GB、ノード
|32
|192
|3840
|$3,025.00
|$7,090.00
|登録
PostgreSQLプラン
フルマネージド型のPostgreSQLデータベースクラスターです。掲載されている価格設定は月額料金です。
プレミアムなメモリ構成を備えた第3世代AMD EPYCプロセッサーに支えられ、優れたパフォーマンスを発揮する専用CPUコアにより、負荷が高いときも整合性のあるスループットを実現します。信頼性、低レイテンシー、安定したパフォーマンスを大規模に必要とする、CPU負荷の高いアプリケーションやビジネスクリティカルなアプリケーション向けに構築されています。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G7 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$81.60
|$171.60
|$246.00
|登録
|G7 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$163.20
|$342.00
|$492.00
|登録
|G7 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|320
|$327.60
|$708.00
|$982.80
|登録
|G7 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|640
|$655.20
|$1,401.60
|$1,965.60
|登録
|G7 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1280
|$1,407.60
|$2,838.00
|$4,150.80
|登録
|G7 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1920
|$2,110.86
|$4,358.40
|$6,234.00
|登録
|G7 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2500
|$2,809.14
|$5,706.00
|$8,086.80
|登録
|G7 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|5000
|$5,625.60
|$10,941.60
|$16,263.60
|登録
|G7 Dedicated 512 GB、ノード
|64
|512
|7200
|$11,073.60
|$22,147.20
|$33,220.80
|登録
使用可能なレガシーハードウェアに専用CPUコアをプロビジョニングしているため、リソースの競合が最小限に抑えられます。プレミアムなハードウェア要件なしで予測可能なパフォーマンスを必要とする、安定した本番環境のワークロードに最適です。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|2ノード
|3ノード
|G6 Dedicated 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$68.00
|$143.00
|$206.00
|登録
|G6 Dedicated 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$136.00
|$285.00
|$410.00
|登録
|G6 Dedicated 16 GB、ノード
|8
|16
|320
|$273.00
|$590.00
|$819.00
|登録
|G6 Dedicated 32 GB、ノード
|16
|32
|640
|$546.00
|$1,168.00
|$1,638.00
|登録
|G6 Dedicated 64 GB、ノード
|32
|64
|1280
|$1,173.00
|$2,365.00
|$3,459.00
|登録
|G6 Dedicated 96 GB、ノード
|48
|96
|1920
|$1,759.00
|$3,632.00
|$5,195.00
|登録
|G6 Dedicated 128 GB、ノード
|50
|128
|2500
|$2,341.00
|$4,755.00
|$6,739.00
|登録
|G6 Dedicated 256 GB、ノード
|56
|256
|5000
|$4,684.00
|$9,118.00
|$13,553.00
|登録
コスト効率の高い開発、テスト、および変動ワークロードを実現する、レガシーハードウェア上で稼働する共有CPU。
|プラン
|コア
|RAM
|ストレージ
|1ノード
|3ノード
|Shared 1 GB、ノード
|1
|1
|25
|$16.00
|$37.00
|登録
|Shared 2 GB、ノード
|1
|2
|50
|$32.00
|$74.00
|登録
|Shared 4 GB、ノード
|2
|4
|80
|$63.00
|$147.00
|登録
|Shared 8 GB、ノード
|4
|8
|160
|$126.00
|$294.00
|登録
|Shared 16 GB、ノード
|6
|16
|320
|$252.00
|$588.00
|登録
|Shared 32 GB、ノード
|8
|32
|640
|$504.00
|$1,176.00
|登録
|Shared 64 GB、ノード
|16
|64
|1280
|$1,008.00
|$2,352.00
|登録
|Shared 96 GB、ノード
|20
|96
|1920
|$1,512.00
|$3,545.00
|登録
|Shared 128 GB、ノード
|24
|128
|2560
|$2,016.00
|$4,726.00
|登録
|Shared 192 GB、ノード
|32
|192
|3840
|$3,025.00
|$7,090.00
|登録
ネットワーク
エグレス超過料金は 1 GB あたり US$0.015
NodeBalancers
予測可能なコストでアップタイムの維持、効率的なスケーリング、トラフィックの管理を実現できます。
|プラン
|月額料金
|時間単位料金
|
|NodeBalancer
|$10
|$0.015
|登録
サービス
認定クラウドエンジニアによる、迅速で実践的な専門知識の提供。
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
サービスのご利用は時間単位での課金となります（1時間未満の端数は切り上げられます）。例えば、1GBのVMを作成し、24時間利用したあとに削除した場合、請求額は$0.18（24時間 × $0.0075/時）となります。請求書は次の暦月の最初の日に発行されます。ただし、1か月の間にアカウントで使用したサービスの料金が一定の請求額上限に達した場合には、月半ばで請求書が発行されることがあります。料金のお支払いは、請求書が発行された時点で自動的に行われます。課金システムの詳細は本ガイドをご確認ください。
旧プランには、プランのファミリーやサイズに応じて毎月0 TBから20 TBまで段階的に拡張される、無料のデータ転送量が含まれています。G8およびGPUアクセラレーテッドプランには、転送量およびアウトバウンド通信量は含まれていません。ネットワーク転送の使用状況と料金の詳細については、こちらをご覧ください。
クレジットカードへの請求は、プロモーションクレジットの残高をすべて消費した後、またはプロモーションクレジットの有効期限が切れた後に発生します。例えば、60 日間有効の US$100 のクレジットを受け取った場合、その US$100 のクレジットはお客様のアカウントに自動適用されます。この 60 日間に US$50 を消費した場合、お客様のクレジットカードへの請求は発生しません。この 60 日間に US$150 分ご利用になった場合、US$100 のクレジットは完全に消費され、お客様のクレジットカードには US$50 が請求されます。プロモーションクレジットの有効期限が切れた後で、何らかのサービスをご利用になった場合、お客様のクレジットカードへの請求が発生します。
Visa、Mastercard、American Express、Discoverをご利用いただけます。PayPalアカウントから送金することで、アカウントにクレジットを追加できます。PayPal から送金する際にも、クレジットカードを使用してサインアップする必要があります。有効なクレジットカード情報をお客様のアカウントに登録していただくことが、当社のマスターサービス契約の要件となります。請求の仕組みについては、こちらのガイドをご覧ください。
どのプランを選ぶべきか迷われた場合は、まずは小さめのプランから開始し、ニーズの拡大に合わせてアーキテクチャをスケールアップ（拡張）していくことをお勧めいたします。VMのサイズは、いつでも必要に応じて拡大または縮小が可能です。詳細については、VMプランの選び方ガイドもあわせてご覧ください。
はい、アカウントへの請求金額をクレジットで事前にお支払いいただけます。お客様のアカウントでご利用になったサービスの料金の請求が発生した場合、アカウントに登録されたお支払い用カードへの請求が発生する前に、事前にお支払いいただいたクレジットの残高が適用されます。
はい。仮想マシン（VM）の電源がオフの状態であっても、保存されたデータは維持され、RAMや転送量といった他のリソースを利用するための枠組みも確保されます。Longview Proや追加のIPなど、その他にアクティブなサービスがある場合には、別途料金が発生します。特定のサービスに対する請求を停止したい場合は、そのサービスをアカウントから完全に削除する必要があります。
当社は課税対象のお客様から税金を徴収しています。当社が税金を徴収している国（税率を含む）の詳細や、アカウントに企業の納税者識別番号（Tax ID）を追加する方法については、当社の税に関する情報ガイドをご参照ください。
クラウドコストの個別分析を依頼する
お客様のビジネス目標の達成、インフラの最適化、そして必要な機能を備えた最適なクラウドソリューションの構築に向けて、まず弊社の営業チームまでお気軽にご相談ください。