マネージドエージェントに分散型インフラが必要な理由

Anthropicのエンジニアリングチームの説明によれば、基本的な設計上の判断は、「脳」（Claudeとそのハーネス）を「手」（アクションを実行するサンドボックスとツール）から切り離すということでした。この分離により、「many brains, many hands（多くの脳と多くの手）」と称していることが可能になります。1つのエージェントセッションから複数の推論呼び出しや複数の実行環境を生成することができ、複数の場所やリソースの間で並行して実行されます。

理解しておくべき重要なポイントがあります。Anthropicは、Claudeが必要とする脳や手の数や場所について何の仮定も置いていないということです。これはアーキテクチャに関する軽いコメントではありません。推論、サンドボックス、ツールが実行される場所であるインフラレイヤーを、意図的にオープンにしておくという宣言です。Anthropicがそのオーケストレーションを構築します。その下支えとなるコンピューティングファブリックは、まさにAkamaiのような企業が提供しているものです。

これはすなわち、2026年3月に米国カリフォルニア州サンノゼで開催されたNVIDIA GTCで当社が発表した分散推論アーキテクチャに対応します。実用レベルのAI推論（特に低レイテンシー応答、多段階推論、リアルタイムのツール呼び出しを必要とするエージェント型ワークフロー）には、集中型のAIファクトリーとは異なるアプローチが必要であるという当社のテーゼこそ、マネージドエージェントがエンタープライズ規模で機能するために必要なのです。

AIファクトリーは、基盤モデルのトレーニングや大規模な同時実行GPUワークロードについては優れています。しかし、マネージドエージェントが並列動作する5つの「脳」を生成し、そのそれぞれがツールの呼び出し、コードの実行、結果のリターンをリアルタイムアプリケーションのレイテンシー制約内で実行する必要がある場合（Anthropicは「まだ想定されていないプログラム」に向けて設計している意識であることに注意）、複数の地域に分散し、高スループットのネットワークファブリックで接続されたGPU群があり、その各レイヤにセキュリティが適用されていることが必要です。

すなわち、Akamai Inference Cloudです。トレーニングや微調整のための集約的なGPUクラスタから、実運用での推論に使用する分散型NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUまで、そして、ルーティング、キャッシュ処理、セキュリティのためのエッジポイントまで、当社のコンピューティングリソースの連続体は、このようなワークロードパターンを対象に構築されています。

光の速度を超えることはできません。ロンドンのユーザーがバージニア州に置かれた推論エンドポイントにアクセスする場合、1つのトークンが生成されるまでに、両方向とも約28ミリ秒の伝播遅延が発生します。これに、エージェント型ワークフローでの順次推論呼び出しの数を乗算すると、リアルタイムアプリケーションでは集中型推論は非実用的だと分かります。