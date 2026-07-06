- プロンプト、応答、AIインタラクションをリアルタイムで可視化
- 機微な情報をAIアプリケーションに到達する前に保護
- ブラウザー拡張機能を監視し、拡張機能に起因するリスクを軽減
- Webアプリケーション、ブラウザー、デスクトップツールのシャドーAIを検知
- ユーザーのワークフローを変更することなく、管理対象デバイスと管理対象外デバイスの両方を保護
- プロキシ、ネットワークの再設計、ブラウザーの切り替えなしで、迅速に導入
- 適応型のコンテキスト認識型ポリシーを使用してAIの利用を管理
- Chrome、Edge、Firefox、Safariに制御を適用可能
ユーザーとエージェントのためのAIガバナンスとインタラクションのセキュリティ
AI、SaaS、Web、デスクトップアプリケーション全体でプロンプト、応答、エージェントのアクション、データ交換を制御します。ブラウザー、ワークフロー、ネットワークアーキテクチャを変更することなく、インタラクションレイヤーでのリアルタイムの可視化と適応型のポリシー適用を実現します。
企業向けブラウザーを制御するのに、企業向けブラウザーは必要ありません。
Akamai Workforce Protectorのフリクションレスな拡張機能により、あらゆるブラウザーをセキュアなワークスペースに変えます。ユーザーにブラウザーの変更を強制したり、ユーザーの作業を妨げたりすることなく、エンドツーエンドのセキュリティを実装し、AIの利用をリアルタイムで制御できます。
Workforce Protectorがインタラクションを保護する仕組み
可視性、コンテキスト、適応型の適用により、AIの安全な導入を実現します。Workforce Protectorは、業務が行われる場所でアクティビティを監視し、インタラクションが行われるまさにその場所で、直接制御を適用します。
ラストマイル・インタラクション・セキュリティのための設計
適切なコントロールを適切なインタラクションポイントに適用します。Workforce Protectorは、ブラウザーネイティブの保護、デスクトップの可視性、一元的なポリシー管理、クラウドインテリジェンスを組み合わせて、ユーザーとAIエージェントの作業のセキュリティを確保します。
特長
一般的なインタラクション・セキュリティ・ユースケース
ユーザーやAIエージェントが業務を行うインタラクションチャンネルのセキュリティを確保します。Workforce Protectorは、AIの使用を管理し、データを保護し、リスクを軽減するために、適切なコントロールを適切な時点で適用します。
ブラウザーベースのインタラクション
インタラクションが行われるまさにその場所で、AI、SaaS、プライベートアプリケーション、Webアクティビティのセキュリティを確保します。
Akamai Workforce Protectorブラウザー拡張機能を使用することで、以下のセキュリティを確保できます。
- AIアプリケーションおよびCopilot
- エージェント型ブラウザーおよびAIアシスタント
- SaaSおよびWebアプリケーション
- ブラウザー拡張機能
- DLP：テキスト入力、コピー／貼り付け、アップロード、ダウンロード、データ交換
AIとSaaSのほとんどのインタラクションが発生している場所で、リアルタイムの可視性を提供し、適応型の適用を実現します。
迅速な導入
インフラを変更することなく、価値創出までの時間を短縮します。
Workforce Protectorは以下の作業を行うことなく導入できます。
- ネットワークの再設計
- プロキシの導入
- ブラウザーの置き換えプロジェクト
- 複雑なトラフィックルーティング
ネイティブなユーザー体験を維持しながら、インタラクションセキュリティを迅速に提供します。
統合が容易
インタラクションセキュリティを使用して既存の投資効果を拡張します。
以下のシステムと容易に統合できます。
- IAMおよびアイデンティティプロバイダー
- SIEMプラットフォーム
- ファイルラベリングソリューション
- チケットシステム
- MDMプラットフォーム
既存のワークフローと投資を活用しながら、インタラクションレイヤーの可視性と制御を強化します。
インタラクションセキュリティが他と異なる理由
|アプローチ
|十分に保護できる領域
|見落としがちな領域
|Workforce Protectorが他社製品と異なる理由
|SASE／SSE
|ネットワークトラフィック、アプリケーションへのアクセス、および接続性
|プロンプト、ユーザーアクション、AIインタラクション、セッション内のデータ交換
|Workforce Protectorは、アプリケーションへの接続だけでなく、インタラクションそのもののセキュリティを確保します
|ローカルプロキシ
|ルーティングされたトラフィック検査とポリシーの適用
|完全なインタラクションコンテキストとシンプルなユーザー体験
|Workforce Protectorは、トラフィックのリダイレクトやパフォーマンスへの影響を与えることなく、インタラクションレイヤーで直接制御を適用します
|エンドポイントDLP／EDR／XDR
|ファイル、プロセス、デバイス、およびエンドポイントのアクティビティ
|プロンプト、テキスト入力、コピー／貼り付け、AIの利用などのファイルレスアクション
|Workforce Protectorは、アプリケーション内でユーザーとAIがどのようにやり取りするかに着目し、コーポレートガバナンスを適用します
よくある質問（FAQ）
よくある質問（FAQ）
インタラクション・セキュリティ・プラットフォームとは、ユーザーとAIエージェントがアプリケーション内で実行するアクション（プロンプト、データ交換、アップロード、ダウンロード、テキスト入力、その他のセッション内アクティビティなど）のセキュリティを確保するものです。トラフィックやファイルだけに着目するのではなく、インタラクションそのものを保護します。
SSEソリューションは、アクセスとネットワークトラフィックのセキュリティを確保します。Workforce Protectorは、ユーザーとAIエージェントがデータ交換し、プロンプトを入力し、アプリケーション内でアクションを実行するインタラクションレイヤーのセキュリティを確保するのに役立ちます。
多くのAIセキュリティソリューションは、AIトラフィックやモデルのインタラクションに焦点を当てています。Workforce Protectorは、プロンプト、応答、ユーザーアクション、アプリケーション、ブラウザー、そしてAIエージェントを横断する可視化と制御を提供し、より広範なインタラクションレイヤーを保護します。
エンドポイントDLPは通常、ファイルとトラフィックに重点を置いています。Workforce Protectorは、ファイルベースのアクティビティだけでなく、テキスト入力、コピー／貼り付け、AIの使用などのファイルレスアクティビティを含む、コンテキストに応じたインタラクションのセキュリティを確保します。
Workforce Protectorは、ラストマイルで監視、検知、ブロック、ガバナンス制御を適用しながら、ネイティブのユーザー体験を維持するように設計されています。
Workforce Protectorは、ネットワークやアーキテクチャの変更を必要としません。保護されているインタラクションチャネルに応じて導入されます。
はい。Workforce Protectorは、既存のIAM／IdP、アクセス管理、SIEM、ファイルラベリング、チケット販売、およびMDMシステムと連携して動作するように設計されています。
従来の制御機能では、AIの使用、ファイルレスのデータ転送、管理されていないアイデンティティ、ラストマイルのユーザーアクションが実際に発生するインタラクションレイヤーを十分に保護しきれないためです。
AIとSaaS向けのインタラクションセキュリティを見る
無料のデモでは、Workforce Protectorがセキュリティチームをどのように支援するのかをご確認いただけます。
- シャドーAIと管理されていない利用の検知
- 機微な情報の漏えい防止
- AIインタラクションのリアルタイムガバナンス
- ブラウザーやデバイスを問わずユーザーを保護
- 自信を持ってAIの導入を加速
デモのスケジュールは、2ステップで簡単に行えます。
- フォームを送信する
- 弊社チームと時間を調整する