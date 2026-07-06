インタラクションが行われるまさにその場所で、AI、SaaS、プライベートアプリケーション、Webアクティビティのセキュリティを確保します。

Akamai Workforce Protectorブラウザー拡張機能を使用することで、以下のセキュリティを確保できます。

AIアプリケーションおよびCopilot

エージェント型ブラウザーおよびAIアシスタント

SaaSおよびWebアプリケーション

ブラウザー拡張機能

DLP：テキスト入力、コピー／貼り付け、アップロード、ダウンロード、データ交換

AIとSaaSのほとんどのインタラクションが発生している場所で、リアルタイムの可視性を提供し、適応型の適用を実現します。