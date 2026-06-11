X
AkamaiがLayerXを買収へ、あらゆるブラウザ上でAI利用の制御を強化。 詳細を見る
Akamai
ログイン
ログイン Close
Cloud Manager
クラウドコンピューティングサービスを管理する
ログイン Close
Control Center
セキュリティおよび配信サービスを管理する

Forward Rewrite Cloudlet：製品概要

クリーンな URL またはセマンティック URL を Akamai Intelligent Platform のエッジで書き換えます。