누가 IPv6 공간을 스캔할까요? 그리고 솔직히 그것이 왜 중요할까요?

IPv6 보안은 더이상 선택이 아니라 필수입니다. IPv6의 취약점 스캔 상황에 관한 최초의 실증적 연구인 이 연구를 통해 IPv6와 IPv4의 당면 과제와 차이점에 대해 알아보고 미래를 더 잘 대비하십시오.