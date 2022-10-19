誰が IPv6 空間をスキャンするのか？正直なところ、なぜ私たちは無関心でいられないのか？

IPv6 のセキュリティ保護はもはや任意ではなく、必須となっています。IPv6 の脆弱性スキャンの状況に関するこのような実証研究では、最初に、将来に備えて IPv6 と IPv4 の課題と相違点について説明します。