산드라 머피는 인프라 마케팅 팀의 제품 마케팅 매니저로, Akamai의 보안 솔루션 포트폴리오를 홍보하는 역할을 담당하고 있습니다. 입사 전 통신 업계에서 마케팅 및 제품 관리 업무를 담당한 경력이 있습니다.