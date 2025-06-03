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Product Marketing Manager
산드라 머피는 인프라 마케팅 팀의 제품 마케팅 매니저로, Akamai의 보안 솔루션 포트폴리오를 홍보하는 역할을 담당하고 있습니다. 입사 전 통신 업계에서 마케팅 및 제품 관리 업무를 담당한 경력이 있습니다.
새롭게 출시된 Akamai DNS Posture Management는 세분화된 DNS 인프라에서 발생하는 가시성 부족, 옵저버빌리티 한계, 실행의 어려움이라는 과제를 해결합니다.