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Product Marketing Manager
Sandra Murphy 是基础架构营销团队的产品营销经理，主要职责是帮助推广 Akamai 的安全解决方案组合。她之前曾在电信行业中从事过市场营销和产品管理工作。
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