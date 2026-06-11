조너선 F. 밀러(Jonathan F. Miller)는 현재 업계를 선도하는 사모투자펀드사인 TPG의 지원을 받는 투자 회사 Integrated Media Co.의 CEO입니다. 그는 Advancit Capital의 고문으로 일하고 있으며 미디어, 엔터테인먼트, 기술의 접합점에 있는 초창기 단계의 기업들에 집중하고 있습니다.

밀러 이사는 기존 미디어 기업과 디지털 미디어 기업에서 25년 이상 고위급 임원으로 활약하였습니다. News Corporation 시절에는 Fox Interactive Media와 Hulu를 포함한 기업의 전체적인 디지털 전략을 주도했습니다.

News Corp 입사 전에는 디지털 미디어 및 통신 전문 투자 회사인 Velocity Interactive Group을 공동 창립하기도 했습니다.

AOL 회장 겸 CEO 재임 당시에는 기업의 핵심 실무 부서를 완전히 재편함으로써 업계 전체의 재약진을 촉진했고, 2004년 Advertising.com을 성공적으로 인수하는 등 온라인 광고업에 기업 역량을 집중했습니다.

그 전에는 USA Information and Services(현 IACI and Expedia) CEO 겸 회장을 역임했고 Viacom 소속 MTV Networks의 자회사 Nickelodeon International의 전무이사로 일했습니다. 밀러 이사는 또한 NBA Entertainment의 부사장 겸 프로그래밍 및 공동 총괄 매니저로 일하면서 리그 전반의 브랜드 경영 및 프로그래밍을 책임졌습니다.