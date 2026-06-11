Jonathan F. Miller est actuellement PDG d'Integrated Media Co., une société d'investissement soutenue par TPG, une grande société financière de capital-investissement. Il est aussi conseiller chez Advancit Capital et se concentre sur de jeunes entreprises au carrefour du multimédia, du divertissement et de la technologie.

M. Miller a travaillé à des postes de direction dans les médias traditionnels et digitaux pendant 25 ans. Chez News Corporation, M. Miller a mené la stratégie digitale globale de l'entreprise, comprenant Fox Interactive Media et Hulu.

Avant News Corp, il a été le fondateur associé de Velocity Interactive Group, une firme d'investissement spécialisée dans les communications et les médias digitaux.

En tant que PDG d'AOL, il a mis en place un changement radical pour le secteur en restructurant les lignes commerciales centrales de l'entreprise. Il a également amené l'entreprise à se spécialiser dans la publicité en ligne, ce qui a conduit à l'acquisition d'Advertising.com en 2004.

Plus tôt dans sa carrière, M. Miller a été PDG et président d'USA Information and Services (désormais IACI et Expedia), mais également Directeur général de Nickelodeon International, une unité MTV Networks de Viacom. Il a également occupé le poste de vice-président, directeur de programmation et co-directeur général de NBA Entertainment, où il était responsable de la gestion et de la programmation de la marque à l'échelle de la ligue.