Miller es actualmente director ejecutivo de Integrated Media Co., una empresa de inversión respaldada por TPG, firma líder de capital de riesgo privado. También es asesor de Advancit Capital, donde se centra en empresas en fase inicial del sector multimedia, del entretenimiento y de la tecnología.

Lleva 25 años ocupando diversos puestos con responsabilidades de director ejecutivo en el sector de los medios tradicionales y digitales. En News Corporation, Miller se encargó de dirigir la estrategia digital general de la empresa, que incluía Fox Interactive Media y Hulu.

Antes de trabajar en News Corp, fue el partner fundador de Velocity Interactive Group, una compañía de inversión centrada en los medios y comunicaciones digitales.

Como presidente y director ejecutivo de AOL, fue el responsable de un cambio radical que redefinió el sector al restructurar las líneas de negocio principales de la empresa y centrarse en la publicidad online, lo que incluyó la exitosa adquisición de Advertising.com en 2004.

Anteriormente, Miller fue director ejecutivo y presidente de USA Information and Services (actualmente IACI y Expedia) y también ocupó el cargo de director gerente de Nickelodeon International, una división de las redes de MTV de Viacom. También desempeñó el cargo de Vicepresidente y Director de Programación y Codirector general de NBA Entertainment, donde fue responsable de la programación y gestión de la marca de la liga.