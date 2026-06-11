Jonathan F. Miller 目前是 Integrated Media Co. 的首席执行官，该公司是一家由卓越的私募股权公司 TPG 支持的投资公司。他还是 Advancit Capital 的顾问，主要负责媒体、娱乐和技术交叉行业的早期公司的投资。

Miller 曾在传统和数字媒体领域担任高管职务长达 25 年。在 News Corporation 时，Miller 曾推动该公司的整体数字战略，其中包括 Fox Interactive Media 和 Hulu。

在 News Corp 任职之前，他是 Velocity Interactive Group 的创始合伙人，该集团是一家专注于数字媒体和通信的投资公司。

作为 AOL 的董事长兼首席执行官，他不仅引领公司关注在线广告（包括于 2004 年成功收购 Advertising.com），而且通过重组公司的核心业务线领导了一次影响整个行业的转型。

在其职业生涯早期，Miller 曾是 USA Information and Services（现为 IACI and Expedia）的首席执行官兼总裁，他还担任过 Nickelodeon International（从属于 Viacom 的 MTV Networks）的常务董事。此外，他还担任过 NBA Entertainment 的副总裁、规划师兼联合总经理，负责联盟品牌的管理和规划。