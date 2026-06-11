現在は、大手プライベートエクイティ会社である TPG の支援を受けている投資会社 Integrated Media Co. の CEO を務めています。また、メディア、エンターテイメント、テクノロジーが交わる分野の新興企業を重点的に扱う Advancit Capital のアドバイザーでもあります。

過去 25 年間、従来型のメディア企業とデジタルメディア企業の両方でシニアエグゼクティブを歴任してきました。News Corporation では、Fox Interactive Media、Hulu など、企業のデジタル戦略全体を統括しました。

News Corporation の前は、デジタルメディアと通信の投資会社 Velocity Interactive Group の共同設立者でした。

また、AOL の会長兼 CEO として、同社のコア・ビジネス・ラインを再構築しオンライン広告に注力するという、業界を新たに定義する変革を主導しました。その一環として、2004 年に Advertising.com の買収を行いました。

キャリアの初期には、USA Information and Services（現在の IACI および Expedia）の CEO 兼 President や、Viacom の MTV Networks の一部門である Nickelodeon International の Managing Director を務めました。また、NBA Entertainment の Vice President、番組編成担当、および共同ゼネラルマネージャーを務め、リーグ全体のブランド管理と番組編成を統括しました。