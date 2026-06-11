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Jonathan F. Miller

Conselho administrativo da Akamai Jonathan Miller

CEO da Integrated Media Co.

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Atualmente, Jonathan F. Miller é CEO da Integrated Media Co., uma empresa de investimento patrocinada pela TPG, uma empresa líder de capital privado. Ele também é consultor da Advancit Capital, com foco em empresas em estágio inicial na interseção de mídia, entretenimento e tecnologia.

Miller trabalhou em posições de responsabilidade executiva sênior em mídias tradicionais e digitais por 25 anos. Na News Corporation, Miller conduziu a estratégia digital geral da empresa, que incluía Fox Interactive Media e Hulu.

Antes da News Corp, ele foi o parceiro fundador do Velocity Interactive Group, uma empresa de investimento focada em mídia e comunicações digitais.

Como presidente e CEO da AOL, ele liderou uma mudança que definiu o setor, reestruturando as principais linhas de negócios da empresa, além de focar em publicidade on-line, que incluiu a aquisição bem-sucedida do Advertising.com em 2004.

No início de sua carreira, Miller foi CEO e presidente da USA Information and Services, agora IACI e Expedia, e também atuou como diretor administrativo da Nickelodeon International, uma unidade da MTV Networks da Viacom. Ele também atuou como vice-presidente de programação e cogerente geral da NBA Entertainment, onde foi responsável pelo gerenciamento e pela programação da marca em toda a liga.