Jonathan F. Miller ist derzeit CEO von Integrated Media Co., einem Investmentunternehmen, das von der führenden Private-Equity-Gesellschaft TPG abgesichert ist. Miller ist ebenfalls Berater von Advancit Capital und konzentriert sich auf junge Unternehmen an der Schnittstelle zwischen Medien, Unterhaltung und Technologie.

Er bekleidete 25 Jahre lang Positionen als Senior Executive im Bereich der traditionellen und digitalen Medien. Bei News Corporation steuerte Miller die gesamte digitale Unternehmensstrategie, darunter Fox Interactive Media und Hulu.

Vor News Corporation war er Gründungspartner der Velocity Interactive Group, einem Investmentunternehmen, das sich auf digitale Medien und Kommunikation spezialisiert hat.

Als Vorsitzender und CEO bei AOL führte er eine branchenprägende Wende an, indem er das Kerngeschäft des Unternehmens restrukturierte und das Unternehmen sich zusätzlich auf Online-Werbung spezialisierte, darunter die erfolgreiche Akquirierung von Advertising.com im Jahr 2004.

Zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn war Miller CEO und President von USA Information and Services – heute IACI und Expedia – und war außerdem Managing Director von Nickelodeon International, einer Abteilung von MTV Networks bei Viacom. Darüber hinaus war er Vice President, Programming und Co-General Manager von NBA Entertainment, wo er für das unternehmensweite Markenmanagement und Programmierungen zuständig war.