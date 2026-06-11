앤서니 윌리엄스(Anthony Williams)는 Akamai 총괄 부사장 겸 CHRO(최고 인사담당 책임자)입니다. 윌리엄스는 전 세계 45곳 이상의 Akamai 영업소에서 관리 및 부동산, 직원 개발, 인재 확보, 통합 및 다양성, 보상 및 복리후생 등 글로벌 HR 전략을 이끌고 있습니다.

Akamai에서의 5년 근무 후 2020년 1월 1일 자로 본 직책을 맡게 되었습니다. 윌리엄스 부사장은 세계 정상급의 글로벌 채용 직무를 개발하는 업무로 Akamai에서의 커리어를 시작했으며 Akamai 최초의 다양성 맟 포용성 리더입니다. Akamai의 비즈니스가 확대됨에 따라 미국 외 지역에서 증가하는 직원에 대한 인사 직무를 이끌기도 했습니다.

또한 Akamai Foundation이 민간 자본에서 공식 기업 자선 단체로 변천하는 데 중요한 역할을 담당했으며, 그는 재단 대표를 역임하고 초대 전무 이사를 고용했으며, 현재 Akamai Foundation 이사회의 일원입니다. 나아가 전 세계에 있는 Akamai 직원들의 권익을 대변하는 자발적 단체인 직원 리소스 그룹(ERG)을 발족했습니다. 아울러 윌리엄스 부사장은 기술에 관한 관심과 적성이 있으나 기술 분야의 배경이 없는 사람들을 위해 설계된 교육 프로그램인 Akamai Technical Academy를 시작하기도 했습니다. 이 특별한 프로그램을 통해 준비된 졸업생은 Akamai의 상근직 직원이 될 기회를 가질 수 있으며 다양한 인재가 바로 실무에 투입할 수 있는 전문 기술 지식을 갖출 수 있습니다.

윌리엄스 부사장은 Akamai에 부임하기 전, First Data Corporation, Newell Rubbermaid, Time Warner(Turner Broadcasting System)에서폭넓은 글로벌 인사 관련 직책을 역임했습니다. 노퍽 주립 대학에서 경영학 이학사 학위, 조지아 대학 테리 컬리지 오브 비즈니스에서 경영학 석사 학위를 받았습니다.