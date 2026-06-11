Anthony Williams é vice-presidente executivo e diretor de Recursos Humanos da Akamai. Williams é responsável pela estratégia global de RH, incluindo gestão e imóveis de ambientes de trabalho, desenvolvimento de funcionários, aquisição de talentos, inclusão e diversidade, remuneração e benefícios nos mais de 45 escritórios da Akamai em todo o mundo.

Williams assumiu a função em 1º de janeiro de 2020, após cinco anos na Akamai. Ele começou sua carreira na Akamai com a tarefa de desenvolver uma função de recrutamento global e foi o primeiro líder de diversidade e inclusão da empresa. Refletindo a atuação ampliada da empresa, ele liderou a função de Recursos Humanos para as populações crescentes da Akamai fora dos EUA.

Ele desempenhou um papel essencial na transição da Akamai Foundation do financiamento privado para uma entidade filantrópica corporativa oficial. Ele atuou como presidente, contratou o primeiro diretor executivo e atualmente faz parte do Conselho administrativo da Akamai Foundation. Além disso, Williams lançou os grupos de recursos de funcionários da empresa (ERGs), associações voluntárias que representam as necessidades da comunidade global de funcionários da Akamai. Foi ele também quem lançou a Akamai Technical Academy, um programa de treinamento projetado para pessoas com interesse e aptidão para a tecnologia, mas que não vêm de um histórico técnico tradicional. O programa exclusivo capacita diversos talentos com habilidades técnicas que estão prontos para o trabalho e, ao mesmo tempo, oferece oportunidades para que os recém-graduados se tornem funcionários da Akamai em tempo integral.

Antes da Akamai, Williams ocupou diversas posições globais na área de recursos humanos na First Data Corporation, na Newell Rubbermaid e na Time Warner — Turner Broadcasting System. Ele é bacharel em Gestão de negócios pela Norfolk State University e possui MBA pela Terry College of Business da University of Georgia.