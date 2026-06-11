Anthony Williams es vicepresidente ejecutivo y director de Recursos Humanos de Akamai. Dirige la estrategia de RR. HH., lo que incluye la gestión laboral e inmobiliaria, el desarrollo del personal, la captación, inclusión y diversificación de talentos, así como los salarios y las prestaciones de las más de 45 oficinas de Akamai en todo el mundo.

Williams asumió el cargo el 1 de enero de 2020 tras cinco años en Akamai. Comenzó su carrera en Akamai desarrollando un puesto de contratación global de prestigio mundial y fue el primer responsable en inclusión y diversificación de la empresa. Estuvo al frente de los recursos humanos en el momento en que Akamai expandió su influencia entre usuarios fuera de EE. UU., lo que es un reflejo del crecimiento de la empresa.

Desempeñó un papel fundamental en la transición de la Fundación Akamai al pasar de estar financiada con fondos privados a ser una entidad filantrópica corporativa oficial. Ocupó el cargo de presidente, contrató a su primer director ejecutivo y actualmente forma parte de la junta directiva de la Fundación Akamai. Además, el Williams ha puesto en marcha los grupos de recursos para empleados (ERG) de la empresa, asociaciones voluntarias que representan las necesidades de los empleados de Akamai en todo el mundo. También ha creado Akamai Technical Academy, un programa de formación diseñado para personas que tienen interés y aptitudes para la tecnología, pero que es posible que no cuenten con una formación técnica tradicional. Este exclusivo programa dota a los distintos talentos de las habilidades técnicas necesarias para su aplicación práctica, a la vez que ofrece oportunidades a los graduados preparados para convertirse en empleados a tiempo completo en Akamai.

Antes de trabajar en Akamai, ocupó numerosos puestos relacionados con los Recursos Humanos en empresas como First Data Corporation, Newell Rubbermaid y Time Warner - Turner Broadcasting System. Tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Estatal de Norfolk y un máster en Administración de Empresas por la Universidad de Georgia, Terry College of Business.