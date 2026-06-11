Anthony Williams est Executive Vice President et Chief Human Resources Officer chez Akamai. M. Williams définit la stratégie RH de l'entreprise à l'échelle mondiale, notamment la gestion de l'environnement de travail et de l'immobilier, le développement du personnel, le recrutement, l'intégration et la diversification des talents, la rémunération et les prestations sociales pour plus de 45 bureaux Akamai dans le monde.

M. Williams a pris ses fonctions le 1er janvier 2020, après cinq ans chez Akamai. Il a commencé sa carrière chez Akamai en développant une fonction de recrutement à l'échelle mondiale et a été le premier responsable de la diversité et de l'intégration au sein de l'entreprise. Il a dirigé le service des ressources humaines des collaborateurs d'Akamai en dehors des États-Unis, toujours plus nombreux, ce qui témoigne de l'expansion de la société.

Il a joué un rôle essentiel dans la transition de l'Akamai Foundation, de simple entité de financement privé à entité philanthropique officielle de l'entreprise. Il en a été le président, a recruté son premier directeur exécutif et siège actuellement au Conseil d'administration d'Akamai Foundation. Il a également initié les groupes de ressources de salariés (« ERG ») de l'entreprise, des associations volontaires représentant les besoins des employés d'Akamai à travers le monde. Il a également lancé l'Akamai Technical Academy, un programme de formation conçu pour les personnes qui disposent d'un intérêt et d'une aptitude pour la technologie, mais qui n'ont pas suivi une formation technique traditionnelle. Ce programme unique permet à divers talents d'acquérir des compétences techniques immédiatement utilisables, tout en offrant aux diplômés la possibilité d'être recrutés par Akamai.

Avant de rejoindre Akamai, M. Williams a occupé de nombreux postes dans les ressources humaines à l'échelle mondiale chez First Data Corporation, Newell Rubbermaid et Time Warner - Turner Broadcasting System. Il est titulaire d'une licence en gestion d'entreprise de l'Université d'État de Norfolk et d'un master en administration d'entreprise de la Terry College of Business de l'Université de Géorgie.