Anthony Williams è Executive Vice President e Chief Human Resources Officer di Akamai. Williams ha il compito di dettare la strategia per le risorse umane che comprende la gestione del posto di lavoro e delle proprietà immobiliari a livello globale, lo sviluppo dei dipendenti, la selezione, l'integrazione e la diversificazione dei talenti nonché la gestione delle retribuzioni e dei benefit degli oltre 45 uffici Akamai in tutto il mondo.

Williams ha assunto effettivamente il ruolo il 1° gennaio 2020, a distanza di cinque anni dal suo arrivo in Akamai. Ha iniziato la sua carriera in Akamai con il compito di sviluppare una funzione di reclutamento globale di livello mondiale ed è stato il primo leader aziendale della diversità e dell'inclusione. Ha ricoperto la funzione di gestione delle risorse umane per le crescenti popolazioni di utenti Akamai al di fuori degli Stati Uniti, riflettendo l'ampliamento della presenza aziendale.

Williams ha svolto un ruolo essenziale nella transizione dell'Akamai Foundation da fondo privato a ente filantropico aziendale ufficiale, in cui ha esercitato il ruolo di presidente, per il quale ha assunto il suo primo direttore esecutivo e attualmente è parte del Consiglio di amministrazione. Inoltre, Williams ha lanciato l'iniziativa dei gruppi ERG (Employee Resource Group) aziendali, associazioni di volontariato che rappresentano le esigenze della popolazione globale dei dipendenti Akamai. Ha anche lanciato l'Akamai Technical Academy, un programma di formazione progettato per chi manifesta un interesse e un'attitudine per la tecnologia, ma senza un background tecnico tradizionale. Questo esclusivo programma garantisce a vari talenti competenze tecniche professionali e offre ai laureati più preparati la possibilità di venire assunti a tempo pieno in Akamai.

Prima di Akamai, Williams ha ricoperto una vasta gamma di posizioni nell'ambito delle risorse umane globali presso First Data Corporation, Newell Rubbermaid e Time Warner - Turner Broadcasting System. Ha conseguito una laurea in gestione aziendale presso la Norfolk State University e un MBA presso l'Università della Georgia, rilasciato dal Terry College of Business.