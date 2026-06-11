Anthony Williams 目前担任 Akamai 的执行副总裁兼首席人力资源官。Williams 负责领导全球人力资源战略，其中包括 Akamai 在全球的 45 多个办事处的职场管理、员工发展、人才招募、包容性、多元化以及薪资福利等事宜。

Williams 在 Akamai 工作至今已有 5 年，并自 2020 年 1 月 1 日起开始担任此职务。他在最初进入 Akamai 时负责开发出色的全球招聘部门，是公司首位倡导多元化和包容性的领导者。多年以来，他所领导的 Akamai 美国以外的人力资源部门的员工人数不断增长，这也反映出公司的规模在不断扩张。

此外，他在 Akamai 基金会从私营融资公司向正式公司慈善实体的过渡中也扮演着重要角色。他曾担任 Akamai 基金会的总裁，聘请了该单位的第一任执行董事，目前是 Akamai 基金会的董事会成员。此外，Williams 还成立了公司的员工资源组（以下简称为“ERG”），这是一个可代表 Akamai 全球员工群体的需求且员工可自愿加入的协会。他还创办了 Akamai 技术学院这项专为具有技术资质和兴趣，但不具备传统技术背景的人群而设计的培训计划。这一独特的计划赋予了多样化人才准备好应对各种工作的技能，同时还为准备毕业的毕业生提供了成为 Akamai 全职员工的机会。

在加入 Akamai 之前，Williams 在 First Data Corporation、Newell Rubbermaid 和 Time Warner – Turner Broadcasting System 等企業担任过多种全球人力资源职位。他拥有诺福克州立大学商业管理理学学士学位和佐治亚大学特里商学院工商管理硕士学位。