Utilizzate le vostre credenziali di accesso SSO (Single Sign-On) di Google o GitHub oppure fornite il vostro indirizzo e-mail per creare un nuovo account. È richiesto un metodo di pagamento valido per confermare la vostra identità, ma non vi verrà addebitato alcun costo durante la prova. I crediti promozionali sono disponibili solo per i nuovi clienti che non hanno ancora effettuato la registrazione per una prova gratuita.
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Fornendo un indirizzo e-mail o utilizzando un provider SSO (Single Sign-On) per creare un account, l'utente acconsente a sottostare alle nostre Condizioni d'uso e dichiara di aver letto la nostra Informativa sulla privacy e la Policy per i cookie.
Considerato un provider di soluzioni IaaS leader del settore
Domande frequenti (FAQ)
Una volta completata la procedura di registrazione e dopo aver accettato le Condizioni d'uso, potete usare i vostri crediti per molti dei nostri piani Compute (i piani GPU sono esclusi da questa promozione), Object Storage, Block Storage o NodeBalancers. Se viene superato il limite di credito assegnato all'interno del periodo di prova specificato, l'eventuale sovrapprezzo verrà addebitato in base alle tariffe standard, come riportato nella nostra pagina dei prezzi.
Accettiamo i pagamenti effettuati con i circuiti Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal e Google Pay (con una carta di credito associata). Per ulteriori opzioni di pagamento, inclusi bonifici bancari, ordini di acquisto e ACH, vi preghiamo di contattarci. Vi preghiamo di notare che, se aggiungete una carta, la banca emittente potrebbe ricevere una nostra richiesta di preautorizzazione temporanea. Questa operazione viene autorizzata immediatamente, ma potrebbero essere necessari alcuni giorni per vedere l'importo addebitato sulla carta, a seconda della banca.
I crediti di servizio assegnati devono essere spesi durante il periodo di prova. Eventuali crediti di servizio non utilizzati scadranno automaticamente ed eventuali servizi non inclusi nei crediti assegnati vi verranno addebitati alle nostre tariffe standard. Per ulteriori informazioni sui nostri prezzi, potete visitare la nostra pagina dei prezzi.
L'AI inferencing è il punto in cui l'intelligenza artificiale si trasforma dalla promessa del potenziale in un'applicazione pratica con un impatto reale. I clienti di Akamai Cloud utilizzano l'AI inferencing in un'ampia gamma di settori e casi di utilizzo. Ad esempio:
- Città intelligenti: Ottimizzazione del traffico per ridurre la congestione e migliorare la sicurezza; miglioramento della sicurezza pubblica attraverso la sorveglianza intelligente
- Veicoli autonomi: Possibilità di prendere decisioni in frazioni di secondi e facilitazione del platooning efficiente dei veicoli
- Internet of Things (IoT) industriale e settore manifatturiero: Implementazione della manutenzione predittiva per evitare problemi di downtime; miglioramento del controllo qualità tramite analisi video in tempo reale
- Vendita al dettaglio intelligente: Offerta di esperienze di acquisto iperpersonalizzate e semplificazione delle operazioni mediante check-out e gestione dell'inventario intelligenti
- Sanità e telemedicina: Monitoraggio dei pazienti in tempo reale, accelerazione delle diagnosi mediche attraverso elaborazione delle immagini e potenziamento dei dispositivi indossabili avanzati
- Media & Entertainment: Cura di contenuti personalizzati, possibilità di transcodifica video in tempo reale e miglioramento dello streaming live
Questi esempi sono solo la punta dell'iceberg di ciò che i clienti possono ottenere con l'AI inferencing. Con l'evoluzione continua dell'edge computing, anticipiamo applicazioni ancora più innovative in diversi settori.