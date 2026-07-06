Use seu login único no Google ou GitHub ou forneça seu e-mail para criar uma nova conta. Um método de pagamento válido é necessário para confirmar sua identidade, mas não cobraremos nada durante sua avaliação. Os créditos promocionais estão disponíveis apenas para novos clientes que ainda não solicitaram uma avaliação gratuita.
Experimente a Akamai Cloud com um crédito de US$ 100*
Implemente mais rápido com uma infraestrutura de nuvem global — sem cobranças surpresa, sem compromisso de fidelidade e com preços transparentes em todos os data centers.
Ao fornecer seu endereço de e-mail ou usar um provedor de login único para criar uma conta, você declara que concorda com nossos Termos de Serviço e que leu nossa Política de Privacidade e Política de Cookies.
Classificada como uma provedora de IaaS líder do setor
Perguntas frequentes (FAQ)
Depois de concluir o cadastro e concordar com nossos Termos de Serviço, você poderá usar seu crédito em muitos de nossos planos Compute (os planos de GPU não fazem parte desta promoção), Object Storage, Block Storage ou ofertas de NodeBalancers. Se você exceder o valor de crédito alocado dentro do período de avaliação especificado, o excedente será cobrado a taxas padrão conforme descrito em nossa página de preços.
Aceitamos Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal e Google Pay (com um cartão de crédito associado). Para opções de pagamento adicionais, incluindo transferência bancária, ordens de compra e Câmara de Compensação Automatizada, entre em contato conosco. Ao adicionar um cartão, é possível que enviemos uma solicitação de pré-autorização temporária para o banco emissor. Essa taxa de pré-autorização é removida imediatamente, mas pode levar alguns dias para ser excluída do seu cartão, dependendo do banco.
Você deve gastar seus créditos de serviço durante o período de avaliação. Os créditos de serviço não utilizados expirarão automaticamente, e cobraremos nossas taxas padrão por qualquer serviço que ultrapasse o valor de crédito alocado. Para obter mais informações sobre nossos preços, visite nossa página de preços.
A inferência de IA é o ponto em que a IA se transforma da promessa de potencial na aplicação prática com impacto real. Os clientes da Akamai Cloud estão empregando a inferência de IA em vários setores e casos de uso. Entre eles estão:
- Cidades inteligentes: otimização do fluxo de tráfego para reduzir o congestionamento e aumentar a segurança; melhorando a segurança pública por meio da vigilância inteligente
- Veículos autônomos: capacidade de tomada de decisões em frações segundos e facilitam a criação eficiente de pelotões de veículos
- Internet das coisas (IoT) industrial e fabricação: implementação da manutenção preditiva para evitar tempo de inatividade; melhorando o controle de qualidade por meio de análises de vídeo em tempo real
- Varejo inteligente: experiências de compras altamente personalizadas e simplificação das operações com check-outs inteligentes e gerenciamento de inventário
- Saúde e telemedicina: monitoramento de pacientes em tempo real, aceleração dos diagnósticos médicos por meio do processamento de imagens e alimentação de dispositivos vestíveis avançados
- Mídia e entretenimento: curadoria de conteúdo personalizado, possibilitando o transcoding de vídeo em tempo real e o aprimoramento das transmissões ao vivo
Esses exemplos são apenas uma pequena amostra do que os clientes podem alcançar com a inferência de IA. À medida que a edge computing continua a evoluir, prevemos aplicações ainda mais inovadoras em diversos setores.