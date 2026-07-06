Verwenden Sie Google- oder GitHub-Single-Sign-on oder geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um ein neues Konto zu erstellen. Zur Bestätigung Ihrer Identität ist eine gültige Zahlungsmethode erforderlich, aber wir werden Ihnen während der Testversion keine Gebühren in Rechnung stellen. Aktionsgutschriften stehen nur neuen Kunden zur Verfügung, die sich noch nicht für eine kostenlose Testversion angemeldet haben.
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Schnellere Bereitstellung mit einer globalen Cloudinfrastruktur – keine überraschenden Rechnungen, keine Bindung und transparente Preisgestaltung für jedes Rechenzentrum.
Indem Sie Ihre E-Mail-Adresse angeben oder einen Single-Sign-on-Anbieter zum Erstellen eines Kontos nutzen, stimmen Sie unseren Servicebedingungen zu und bestätigen, dass Sie unsere Datenschutzrichtlinie und Cookie-Richtlinie gelesen haben.
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Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Sobald Sie den Anmeldevorgang abgeschlossen und unseren Nutzungsbedingungen zugestimmt haben, können Sie Ihr Guthaben für viele unserer Computing-Tarife (GPU-Tarife sind von dieser Werbeaktion ausgeschlossen) sowie Object-Storage-, Block-Storage- oder NodeBalancer-Angebote nutzen. Wenn Sie die zugeteilte Gutschrift innerhalb des angegebenen Testzeitraums überschreiten, wird die Differenz zu den Standardsätzen berechnet, die auf unserer Preisseite angegeben sind.
Wir akzeptieren Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal, und Google Pay (mit einer zugehörigen Kreditkarte). Wenn Sie zusätzliche Zahlungsoptionen benötigen, einschließlich Überweisung, Auftrag auf Rechnung und ACH-Zahlungen, wenden Sie sich bitte an uns. Beachten Sie, dass wir beim Hinzufügen einer Karte möglicherweise eine vorläufige Vorabautorisierungsanfrage an die ausstellende Bank senden. Diese Vorabautorisierungsgebühr wird sofort freigegeben, es kann jedoch je nach Bank einige Tage dauern, bis die Zahlung von Ihrer Karte erfolgt.
Sie müssen Ihre Servicegutschriften während des Testzeitraums einlösen. Ungenutzte Servicegutschriften verfallen automatisch, und wir berechnen Ihnen unsere Standardtarife für alle Services, die über die zugeteilte Gutschrift hinausgehen. Weitere Informationen zur Preisgestaltung finden Sie auf unserer Preisseite.
KI-Inferenz ist der Punkt, an dem KI von einem Versprechen mit Potenzial in eine praktische Anwendung mit realen Auswirkungen umgewandelt wird. Cloudkunden von Akamai nutzen KI-Inferenz in verschiedenen Branchen und Anwendungsfällen. Dazu gehören:
- Smart Cities: Optimierung des Verkehrsflusses, um Staus zu reduzieren und die Sicherheit zu erhöhen; Verbesserung der öffentlichen Sicherheit durch intelligente Überwachung
- Autonome Fahrzeuge: Ermöglicht Entscheidungsfindung in Sekundenbruchteilen und erleichtert ein effizientes Platooning von Fahrzeugen
- Industrielles Internet der Dinge (IoT) und Fertigung: Implementierung vorausschauender Instandhaltung zur Vermeidung von Ausfallzeiten; Verbesserung der Qualitätskontrolle durch Echtzeitvideoanalyse
- Smart Retail: Bereitstellung hyperpersonalisierter Einkaufserlebnisse und Optimierung der Betriebsabläufe durch intelligente Checkouts und Bestandsverwaltung
- Gesundheitswesen und Telemedizin: Überwachung von Patienten in Echtzeit, Beschleunigung medizinischer Diagnosen durch Bildverarbeitung und Unterstützung von modernen tragbaren Geräten
- Medien- und Unterhaltungsbranche: Erstellen personalisierter Inhalte, um Videotranscoding in Echtzeit und Livestream-Optimierung zu ermöglichen
Diese Beispiele kratzen lediglich an der Oberfläche dessen, was Kunden mit KI-Inferenz erreichen können. Im Zuge der Weiterentwicklung von Edge Computing erwarten wir noch innovativere Anwendungen in verschiedenen Branchen.