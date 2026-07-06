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Preguntas frecuentes

Utilice su inicio de sesión único de Google o GitHub o proporcione su correo electrónico para crear una nueva cuenta. Se requiere un método de pago válido para confirmar su identidad, pero no se le realizará ningún cargo durante el periodo de prueba. Los créditos promocionales solo están disponibles para los nuevos clientes que aún no se hayan registrado para una prueba gratuita.

Una vez que haya completado el proceso de registro y aceptado nuestros Términos de servicio, podrá utilizar su crédito para muchas de nuestras ofertas de planes informáticos (los planes de GPU están excluidos de esta promoción), Object Storage, Block Storage o NodeBalancers. Si supera la cantidad de crédito asignada dentro del periodo de prueba especificado, el exceso se le cobrará según las tarifas estándar descritas en nuestra página de precios.

Aceptamos Visa, Mastercard, American Express, Discover, PayPal y Google Pay (con una tarjeta de crédito asociada). Si desea consultar otras opciones de pago, como transferencia bancaria, órdenes de compra y ACH, póngase en contacto con nosotros. Tenga en cuenta que, al añadir una tarjeta, es posible que enviemos una solicitud de autorización previa temporal a la entidad emisora. Este cargo por la autorización previa se realizará inmediatamente, pero puede tardar unos días en borrarse de su tarjeta, dependiendo del banco.

Debe gastar los créditos de servicio durante el periodo de prueba. El crédito de servicio no utilizado caducará automáticamente. En el caso de superar la cantidad de crédito asignada, se le cobrará según nuestras tarifas estándar. Para más información sobre nuestros precios, visite nuestra página de precios.

La inferencia de IA es el punto en el que la IA se transforma de la promesa de potencial a una aplicación práctica con impacto en el mundo real. Los clientes de Akamai Cloud utilizan la inferencia de IA en una amplia gama de sectores y casos de uso. Entre ellos se incluyen los siguientes:

  • Ciudades inteligentes: Optimización del flujo de tráfico para reducir la congestión y mejorar la seguridad; mejora de la seguridad pública mediante la vigilancia inteligente.
  • Vehículos autónomos: Habilitación de una toma de decisiones en una fracción de segundo y facilitación del platooning de vehículos eficiente.
  • Internet de las cosas (IoT) industrial y fabricación: Implementación del mantenimiento predictivo para evitar el tiempo de inactividad; mejora del control de calidad mediante el análisis de vídeo en tiempo real.
  • Retail inteligente: Generación de experiencias de compra hiperpersonalizadas y optimización de las operaciones con sistemas de pago inteligentes y gestión de inventario.
  • Atención sanitaria y telemedicina: Monitorización de pacientes en tiempo real, aceleración de los diagnósticos médicos mediante el procesamiento de imágenes y alimentación de dispositivos portátiles avanzados.
  • Multimedia y entretenimiento: Selección de contenido personalizado, lo que permite la transcodificación de vídeo en tiempo real y la mejora del streaming en directo.

Estos ejemplos simplemente rascan la superficie de lo que los clientes pueden lograr con la inferencia de IA. A medida que el edge computing sigue evolucionando, prevemos aplicaciones aún más innovadoras en diversos sectores.

¿Listo para empezar?

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